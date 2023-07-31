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Путин подписал закон об изменении наказания за переход границы группой лиц - РИА Новости, 31.07.2023
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15:23 31.07.2023 (обновлено: 15:24 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/zakon-1887377639.html
Путин подписал закон об изменении наказания за переход границы группой лиц
Путин подписал закон об изменении наказания за переход границы группой лиц - РИА Новости, 31.07.2023
Путин подписал закон об изменении наказания за переход границы группой лиц
Президент России Владимир Путин подписал закон об изменении уголовного наказания за переход границы России группой лиц до пяти лет, соответствующий документ... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T15:23
2023-07-31T15:24
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об изменении уголовного наказания за переход границы России группой лиц до пяти лет, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Речь в законе идет о снижении уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы РФ, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения. Законом предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет (на данный момент действует норма о наказании до шести лет).
https://ria.ru/20230419/granitsa-1866441696.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин подписал закон об изменении наказания за переход границы группой лиц

Президент Путин подписал закон об изменении наказания за переход границы группой лиц

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об изменении уголовного наказания за переход границы России группой лиц до пяти лет, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации
Речь в законе идет о снижении уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы РФ, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения.
Законом предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет (на данный момент действует норма о наказании до шести лет).
Военнослужащий пограничного управления ФСБ России - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
В России задержали гражданина Германии за незаконный переход границы
19 апреля, 18:58
 
РоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
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