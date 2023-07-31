https://ria.ru/20230731/zakon-1887377639.html

Путин подписал закон об изменении наказания за переход границы группой лиц

Путин подписал закон об изменении наказания за переход границы группой лиц - РИА Новости, 31.07.2023

Путин подписал закон об изменении наказания за переход границы группой лиц

Президент России Владимир Путин подписал закон об изменении уголовного наказания за переход границы России группой лиц до пяти лет, соответствующий документ... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T15:23

2023-07-31T15:23

2023-07-31T15:24

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об изменении уголовного наказания за переход границы России группой лиц до пяти лет, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Речь в законе идет о снижении уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы РФ, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения. Законом предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет (на данный момент действует норма о наказании до шести лет).

https://ria.ru/20230419/granitsa-1866441696.html

россия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, владимир путин, общество