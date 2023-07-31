https://ria.ru/20230731/zakon-1887377639.html
Путин подписал закон об изменении наказания за переход границы группой лиц
Путин подписал закон об изменении наказания за переход границы группой лиц - РИА Новости, 31.07.2023
Путин подписал закон об изменении наказания за переход границы группой лиц
Президент России Владимир Путин подписал закон об изменении уголовного наказания за переход границы России группой лиц до пяти лет, соответствующий документ... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T15:23
2023-07-31T15:23
2023-07-31T15:24
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об изменении уголовного наказания за переход границы России группой лиц до пяти лет, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Речь в законе идет о снижении уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы РФ, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения. Законом предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет (на данный момент действует норма о наказании до шести лет).
https://ria.ru/20230419/granitsa-1866441696.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин подписал закон об изменении наказания за переход границы группой лиц
Президент Путин подписал закон об изменении наказания за переход границы группой лиц