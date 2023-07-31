https://ria.ru/20230731/zakon-1887356072.html

Путин подписал закон об изменениях в УПК в части незаконного оборота табака

Путин подписал закон об изменениях в УПК в части незаконного оборота табака - РИА Новости, 31.07.2023

Путин подписал закон об изменениях в УПК в части незаконного оборота табака

Президент России Владимир Путин подписал закон, регламентирующий порядок утилизации и уничтожения изъятых из незаконного оборота табака, сырья и оборудования... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T14:02

2023-07-31T14:02

2023-07-31T14:02

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, регламентирующий порядок утилизации и уничтожения изъятых из незаконного оборота табака, сырья и оборудования для их производства, а также хранения соответствующих вещдоков. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Так, статья 81 УПК РФ дополняется пунктом, устанавливающим, что изъятые из незаконного оборота табачная и никотинсодержащая продукция, сырье для их изготовления, а также основное технологическое оборудование подлежат уничтожению в порядке, установленном правительством РФ. Кроме того, статья 82 УПК РФ дополняется положениями, согласно которым изъятые из незаконного оборота табачная и никотинсодержащая продукция, сырье для их изготовления, производственная, транспортная и потребительская тары, этикетки, а также оборудование для их изготовления фотографируются или снимаются на видеопленку, по возможности опечатываются и на период проведения необходимых исследований по решению дознавателя (следователя) передаются на хранение. После соответствующих исследований эти вещдоки по решению суда передаются для уничтожения и утилизации. К материалам уголовного дела приобщаются документ о месте нахождения такого вещественного доказательства и образец вещественного доказательства, достаточный для сравнительного исследования.

https://ria.ru/20230731/tabak-1887354814.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, общество