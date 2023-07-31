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Путин подписал закон об изменениях в УПК в части незаконного оборота табака - РИА Новости, 31.07.2023
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14:02 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/zakon-1887356072.html
Путин подписал закон об изменениях в УПК в части незаконного оборота табака
Путин подписал закон об изменениях в УПК в части незаконного оборота табака - РИА Новости, 31.07.2023
Путин подписал закон об изменениях в УПК в части незаконного оборота табака
Президент России Владимир Путин подписал закон, регламентирующий порядок утилизации и уничтожения изъятых из незаконного оборота табака, сырья и оборудования... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T14:02
2023-07-31T14:02
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, регламентирующий порядок утилизации и уничтожения изъятых из незаконного оборота табака, сырья и оборудования для их производства, а также хранения соответствующих вещдоков. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Так, статья 81 УПК РФ дополняется пунктом, устанавливающим, что изъятые из незаконного оборота табачная и никотинсодержащая продукция, сырье для их изготовления, а также основное технологическое оборудование подлежат уничтожению в порядке, установленном правительством РФ. Кроме того, статья 82 УПК РФ дополняется положениями, согласно которым изъятые из незаконного оборота табачная и никотинсодержащая продукция, сырье для их изготовления, производственная, транспортная и потребительская тары, этикетки, а также оборудование для их изготовления фотографируются или снимаются на видеопленку, по возможности опечатываются и на период проведения необходимых исследований по решению дознавателя (следователя) передаются на хранение. После соответствующих исследований эти вещдоки по решению суда передаются для уничтожения и утилизации. К материалам уголовного дела приобщаются документ о месте нахождения такого вещественного доказательства и образец вещественного доказательства, достаточный для сравнительного исследования.
https://ria.ru/20230731/tabak-1887354814.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин подписал закон об изменениях в УПК в части незаконного оборота табака

Путин подписал закон о порядке утилизации изъятого из незаконного оборота табака

© РИА Новости / ФСБ РФ | Перейти в медиабанкНемаркированная табачная продукция
Немаркированная табачная продукция - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / ФСБ РФ
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Немаркированная табачная продукция. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, регламентирующий порядок утилизации и уничтожения изъятых из незаконного оборота табака, сырья и оборудования для их производства, а также хранения соответствующих вещдоков. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Так, статья 81 УПК РФ дополняется пунктом, устанавливающим, что изъятые из незаконного оборота табачная и никотинсодержащая продукция, сырье для их изготовления, а также основное технологическое оборудование подлежат уничтожению в порядке, установленном правительством РФ.
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Кроме того, статья 82 УПК РФ дополняется положениями, согласно которым изъятые из незаконного оборота табачная и никотинсодержащая продукция, сырье для их изготовления, производственная, транспортная и потребительская тары, этикетки, а также оборудование для их изготовления фотографируются или снимаются на видеопленку, по возможности опечатываются и на период проведения необходимых исследований по решению дознавателя (следователя) передаются на хранение.
После соответствующих исследований эти вещдоки по решению суда передаются для уничтожения и утилизации. К материалам уголовного дела приобщаются документ о месте нахождения такого вещественного доказательства и образец вещественного доказательства, достаточный для сравнительного исследования.
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