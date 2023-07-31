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На юге Москвы задержали четырех мужчин по подозрению в изнасиловании - РИА Новости, 31.07.2023
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19:57 31.07.2023 (обновлено: 20:02 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/zaderzhanie-1887466212.html
На юге Москвы задержали четырех мужчин по подозрению в изнасиловании
На юге Москвы задержали четырех мужчин по подозрению в изнасиловании - РИА Новости, 31.07.2023
На юге Москвы задержали четырех мужчин по подозрению в изнасиловании
Четверо молодых людей из Средней Азии, обвиняемых в разбое и изнасиловании на юге Москвы, задержаны, сообщила журналистам старший помощник руководителя... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T19:57
2023-07-31T20:02
происшествия
москва
россия
средняя азия
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Четверо молодых людей из Средней Азии, обвиняемых в разбое и изнасиловании на юге Москвы, задержаны, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова. "Чертановским межрайонным следственным отделом следственного управления по Южному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище), п.п. "а", "б" ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, совершенно группой лиц по предварительному сговору, соединенное с угрозой убийством)", - сообщила Иванова. По данным ведомства, 28 июля молодые люди 1996, 2002, 2006 и 2007 года рождения из Средней Азии проникли в квартиру на Россошанском проезде в Москве, напали на двух мужчин и двух женщин, а затем изнасиловали женщин. "Сегодня по ходатайству следствия злоумышленникам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводится комплекс следственных и процессуальных действий, назначен ряд судебных экспертиз в том числе медицинские, дактилоскопические", - отметила Иванова. По словам Ивановой, подозреваемые и потерпевшие находились в столице незаконно.
https://ria.ru/20230723/nozh-1885845713.html
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происшествия, москва, россия, средняя азия, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Средняя Азия, Юлия Иванова, Следственный комитет России (СК РФ)
На юге Москвы задержали четырех мужчин по подозрению в изнасиловании

На юге Москвы задержали четырех мужчин по подозрению в изнасиловании двух женщин

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Четверо молодых людей из Средней Азии, обвиняемых в разбое и изнасиловании на юге Москвы, задержаны, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
"Чертановским межрайонным следственным отделом следственного управления по Южному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище), п.п. "а", "б" ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, совершенно группой лиц по предварительному сговору, соединенное с угрозой убийством)", - сообщила Иванова.
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По данным ведомства, 28 июля молодые люди 1996, 2002, 2006 и 2007 года рождения из Средней Азии проникли в квартиру на Россошанском проезде в Москве, напали на двух мужчин и двух женщин, а затем изнасиловали женщин.
«
"Сегодня по ходатайству следствия злоумышленникам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводится комплекс следственных и процессуальных действий, назначен ряд судебных экспертиз в том числе медицинские, дактилоскопические", - отметила Иванова.
По словам Ивановой, подозреваемые и потерпевшие находились в столице незаконно.
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ПроисшествияМоскваРоссияСредняя АзияЮлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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