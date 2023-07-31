https://ria.ru/20230731/zaderzhanie-1887294414.html

В Воронежской области задержали троих пособников "Правого сектора"*

В Воронежской области задержали троих пособников "Правого сектора"* - РИА Новости, 31.07.2023

В Воронежской области задержали троих пособников "Правого сектора"*

В Воронежской области трех местных жителей задержали по подозрению в работе на украинскую националистическую организацию "Правый сектор"*, сообщил Центр... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T09:50

2023-07-31T09:50

2023-07-31T11:34

воронежская область

россия

правый сектор

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. В Воронежской области трех местных жителей задержали по подозрению в работе на украинскую националистическую организацию "Правый сектор"*, сообщил Центр общественных связей ФСБ."Пресечена противоправная деятельность трех граждан России, жителей Воронежской области, причастных к государственной измене в форме оказания помощи представителям украинской националистической организации "Правый сектор"*, направленной против безопасности России", — говорится в публикации службы.Как утверждается, задержанные передавали кураторам сведения о российских военных объектах и транспортной инфраструктуре. Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК "Государственная измена". *Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230504/ukraina-1869678378.html

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воронежская область

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание по делу о госизмене жителей Воронежской области Задержанные по делу о госизмене жители Воронежской области дали признательные показания, следует из видео ФСБ. 2023-07-31T09:50 true PT2M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

воронежская область, россия, правый сектор, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия