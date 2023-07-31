https://ria.ru/20230731/zaderzhanie-1887294414.html
В Воронежской области задержали троих пособников "Правого сектора"*
В Воронежской области задержали троих пособников "Правого сектора"* - РИА Новости, 31.07.2023
В Воронежской области задержали троих пособников "Правого сектора"*
В Воронежской области трех местных жителей задержали по подозрению в работе на украинскую националистическую организацию "Правый сектор"*, сообщил Центр... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T09:50
2023-07-31T09:50
2023-07-31T11:34
воронежская область
россия
правый сектор
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. В Воронежской области трех местных жителей задержали по подозрению в работе на украинскую националистическую организацию "Правый сектор"*, сообщил Центр общественных связей ФСБ."Пресечена противоправная деятельность трех граждан России, жителей Воронежской области, причастных к государственной измене в форме оказания помощи представителям украинской националистической организации "Правый сектор"*, направленной против безопасности России", — говорится в публикации службы.Как утверждается, задержанные передавали кураторам сведения о российских военных объектах и транспортной инфраструктуре. Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК "Государственная измена". *Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20230504/ukraina-1869678378.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Задержание по делу о госизмене жителей Воронежской области
Задержанные по делу о госизмене жители Воронежской области дали признательные показания, следует из видео ФСБ.
2023-07-31T09:50
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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воронежская область, россия, правый сектор, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Воронежская область, Россия, Правый сектор, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
В Воронежской области задержали троих пособников "Правого сектора"*
В Воронежской области троих пособников "Правого сектора" задержали за госизмену