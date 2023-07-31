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В Батуми начались задержания на акции против прибытия лайнера с россиянами - РИА Новости, 31.07.2023
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01:47 31.07.2023 (обновлено: 10:57 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/zaderzhanie-1887267467.html
В Батуми начались задержания на акции против прибытия лайнера с россиянами
В Батуми начались задержания на акции против прибытия лайнера с россиянами - РИА Новости, 31.07.2023
В Батуми начались задержания на акции против прибытия лайнера с россиянами
Грузинские правоохранители задержали несколько человек, протестовавших у порта Батуми против прибытия круизного лайнера Astoria Grande с российскими туристами... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T01:47
2023-07-31T10:57
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ТБИЛИСИ, 31 июл - РИА Новости. Грузинские правоохранители задержали несколько человек, протестовавших у порта Батуми против прибытия круизного лайнера Astoria Grande с российскими туристами на борту, передает местное информационное агентство "Батумелеби"."Полиция начала серию задержаний. Задержаны несколько человек, пытавшихся прорвать установленные у порта полицейские баррикады", - сообщает агентство. Точных данных по числу задержанных пока нет.На прошлой неделе грузинская оппозиция, недовольная заходом в Батуми Astoria Grande, организовала акцию протеста рядом с портом. Оппозиция назвала это обходом международных санкций, хотя власти заявили, что судно, которое ходит под флагом Палау, под них не подпадает. Теперь в Батуми ожидается прибытие того же лайнера со "Звездным круизом".Ранее сообщалось что "Звездный круиз" в ходе своего маршрута будет заходить в Батуми, Амасру и Стамбул.
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батуми, стамбул, палау
Батуми, Стамбул, Палау
В Батуми начались задержания на акции против прибытия лайнера с россиянами

В Батуми задержали несколько протестующих против прибытия круизного лайнера с россиянами

© Sputnik | Перейти в медиабанкПолиция Грузии
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Полиция Грузии. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 31 июл - РИА Новости. Грузинские правоохранители задержали несколько человек, протестовавших у порта Батуми против прибытия круизного лайнера Astoria Grande с российскими туристами на борту, передает местное информационное агентство "Батумелеби".
«
"Полиция начала серию задержаний. Задержаны несколько человек, пытавшихся прорвать установленные у порта полицейские баррикады", - сообщает агентство.
Точных данных по числу задержанных пока нет.
На прошлой неделе грузинская оппозиция, недовольная заходом в Батуми Astoria Grande, организовала акцию протеста рядом с портом. Оппозиция назвала это обходом международных санкций, хотя власти заявили, что судно, которое ходит под флагом Палау, под них не подпадает. Теперь в Батуми ожидается прибытие того же лайнера со "Звездным круизом".
Ранее сообщалось что "Звездный круиз" в ходе своего маршрута будет заходить в Батуми, Амасру и Стамбул.
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