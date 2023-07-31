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Охранники аэропорта Барселоны объявили бессрочную забастовку, пишут СМИ - РИА Новости, 31.07.2023
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16:52 31.07.2023 (обновлено: 17:06 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/zabastovka-1887403647.html
Охранники аэропорта Барселоны объявили бессрочную забастовку, пишут СМИ
Охранники аэропорта Барселоны объявили бессрочную забастовку, пишут СМИ - РИА Новости, 31.07.2023
Охранники аэропорта Барселоны объявили бессрочную забастовку, пишут СМИ
Охранники аэропорта Барселоны Эль-Прат объявили бессрочную забастовку с 10 августа, тем самым затруднив проходимость тысячи туристов в разгар летнего сезона,... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T16:52
2023-07-31T17:06
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МАДРИД, 31 июл - РИА Новости. Охранники аэропорта Барселоны Эль-Прат объявили бессрочную забастовку с 10 августа, тем самым затруднив проходимость тысячи туристов в разгар летнего сезона, передает в понедельник газета El Independiente. По ее информации, забастовка начнется 10 августа и будет проходить по понедельникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям в следующие часы: с 4 до 7 утра, с 9 до 11 утра и с 16 до 18 вечера. Сотрудники аэропорта заявляют, что их руководство "не уважает" перерывы на работе, злоупотребляет своими полномочиями и оказывает давление на подчиненных. Охранники требуют, чтобы на их руководство возлагалась ответственность за расходы на парковку, а также чтобы им выплачивалась премия за знание языков, пишет издание.
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в мире, барселона (город), испания, новости - туризм
В мире, Барселона (город), Испания, Новости - Туризм
Охранники аэропорта Барселоны объявили бессрочную забастовку, пишут СМИ

El Independiente: охранники аэропорта Барселоны Эль-Прат объявили бессрочную забастовку

CC BY 2.0 / Iberia Airlines / Аэропорт Эль-Прат в Барселоне
Аэропорт Эль-Прат в Барселоне - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
CC BY 2.0 / Iberia Airlines /
Аэропорт Эль-Прат в Барселоне. Архивное фото
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МАДРИД, 31 июл - РИА Новости. Охранники аэропорта Барселоны Эль-Прат объявили бессрочную забастовку с 10 августа, тем самым затруднив проходимость тысячи туристов в разгар летнего сезона, передает в понедельник газета El Independiente.
По ее информации, забастовка начнется 10 августа и будет проходить по понедельникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям в следующие часы: с 4 до 7 утра, с 9 до 11 утра и с 16 до 18 вечера.
Сотрудники аэропорта заявляют, что их руководство "не уважает" перерывы на работе, злоупотребляет своими полномочиями и оказывает давление на подчиненных. Охранники требуют, чтобы на их руководство возлагалась ответственность за расходы на парковку, а также чтобы им выплачивалась премия за знание языков, пишет издание.
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