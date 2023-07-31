https://ria.ru/20230731/zabastovka-1887403647.html

Охранники аэропорта Барселоны объявили бессрочную забастовку, пишут СМИ

Охранники аэропорта Барселоны объявили бессрочную забастовку, пишут СМИ - РИА Новости, 31.07.2023

Охранники аэропорта Барселоны объявили бессрочную забастовку, пишут СМИ

Охранники аэропорта Барселоны Эль-Прат объявили бессрочную забастовку с 10 августа, тем самым затруднив проходимость тысячи туристов в разгар летнего сезона,... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T16:52

2023-07-31T16:52

2023-07-31T17:06

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МАДРИД, 31 июл - РИА Новости. Охранники аэропорта Барселоны Эль-Прат объявили бессрочную забастовку с 10 августа, тем самым затруднив проходимость тысячи туристов в разгар летнего сезона, передает в понедельник газета El Independiente. По ее информации, забастовка начнется 10 августа и будет проходить по понедельникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям в следующие часы: с 4 до 7 утра, с 9 до 11 утра и с 16 до 18 вечера. Сотрудники аэропорта заявляют, что их руководство "не уважает" перерывы на работе, злоупотребляет своими полномочиями и оказывает давление на подчиненных. Охранники требуют, чтобы на их руководство возлагалась ответственность за расходы на парковку, а также чтобы им выплачивалась премия за знание языков, пишет издание.

https://ria.ru/20230729/aeroport-1887050289.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, барселона (город), испания, новости - туризм