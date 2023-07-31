https://ria.ru/20230731/yasinovataya-1887304195.html

Украинские войска сбросили по Ясиноватой боеприпас с беспилотника

Украинские войска сбросили по Ясиноватой боеприпас с беспилотника - РИА Новости, 31.07.2023

Украинские войска сбросили по Ясиноватой боеприпас с беспилотника

Украинские войска обстреляли город Ясиноватая с использованием БПЛА, сбросив один боеприпас, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T10:45

2023-07-31T10:45

2023-07-31T10:46

специальная военная операция на украине

ясиноватая

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Ясиноватая с использованием БПЛА, сбросив один боеприпас, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:15 (совпадает с мск) - населенный пункт Ясиноватая: сброшен один боеприпас с БПЛА", - рассказало представительство.Кроме того, в 9.55 было выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка, отметили в представительстве. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Куйбышевский район Донецка расположен на западе города. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230719/vsu-1885023671.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ясиноватая

донецкая народная республика

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ясиноватая, донецкая народная республика, вооруженные силы украины