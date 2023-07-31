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Удар с востока. Против России готовят новый плацдарм - РИА Новости, 31.07.2023
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08:00 31.07.2023 (обновлено: 08:03 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/yaponiya-1886870273.html
Удар с востока. Против России готовят новый плацдарм
Удар с востока. Против России готовят новый плацдарм - РИА Новости, 31.07.2023
Удар с востока. Против России готовят новый плацдарм
Мировая безопасность находится в наихудшем состоянии со времен Второй мировой войны. Основные виновники дестабилизации — Китай, Россия и Северная Корея. Так... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T08:00
2023-07-31T08:03
в мире
япония
китай
токио
нато
си цзиньпин
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Мировая безопасность находится в наихудшем состоянии со времен Второй мировой войны. Основные виновники дестабилизации — Китай, Россия и Северная Корея. Так считают в Токио. Новая "Белая книга" Японии сигнализирует о готовности страны не только к защите, но и к действиям на опережение.Главные угрозыЕжегодный доклад японского Министерства обороны называется "Белая книга". Авторы всегда основываются на стратегии национальной безопасности (последнюю версию приняли в декабре). Подобные документы обычно очень обтекаемые. И даже в 2022-м японцы не спешили назначать врагов. На сей раз в Токио высказались предельно конкретно.По словам министра обороны Ясукадзу Хамады, "мир находится в поворотной точке истории". Причина — агрессивность Китая, России и Северной Кореи. Этим государствам в 510-страничной "книге" выделили по отдельной главе.В частности, говорится, что внешняя политика и военная активность Китая — "серьезный вызов для Японии и международного сообщества, это беспрецедентная и серьезная стратегическая проблема". Особую озабоченность вызывает курс Пекина на наращивание военной мощи, провозглашенный Си Цзиньпином. Авторы доклада считают, что к 2035-му у КНР будет 1500 ядерных боеголовок.Украина как прецедентПодчеркивается углубление стратегических связей между Москвой и Пекином. Доказательство — совместные полеты бомбардировщиков, морские военные маневры. А спецоперация Москвы на Украине может подтолкнуть Китай к аналогичным действиям на Тайване."Такие односторонние изменения статус-кво с применением силы потрясли самые основы международного порядка, в том числе и в Азии, — отмечается в документе. — &lt;…&gt; Международное сообщество, включая Японию, никогда не смирится с поведением России".Москва продолжает модернизацию вооружений, в том числе ядерных, размещает новые виды техники на Курильских островах, продолжают авторы "Белой книги". И выражают надежду, что из-за потерь на Украине "Россия ослабеет и военный баланс с соседними странами изменится в среднесрочной и долгосрочной перспективе". Однако "необходимо пристально следить" за сближением Москвы с Пекином.В зоне досягаемости"Северная Корея быстро прогрессирует в ядерных и ракетных разработках, что представляет серьезную и прямую угрозу для Японии", — констатируют докладчики. Пхеньян в этом году испытал уже около сотни ракет, включая межконтинентальные баллистические. Северокорейцы способны наносить удары не только по Японии, но и по континентальной части Соединенных Штатов. Ранее опасения вызывал лишь Гуам — тихоокеанский остров со статусом "неинкорпорированной территории" США.КНДР нельзя признавать ядерной державой, настаивает "Белая книга". Хотя в сентябре 2022-го в Пхеньяне приняли закон о "необратимости" ядерного статуса и недопустимости любых переговоров о денуклеаризации.Что касается тайваньской проблемы, то Токио тут тоже есть, о чем беспокоиться. Во время учений китайские баллистические ракеты пересекли исключительную экономическую зону Японии, недалеко от острова Йонагуни. Это всего 100 километров от Тайваня — на "самой линии фронта", уточняется в докладе.От защиты к нападениюВ предисловии к "Белой книге" Хамада указал на необходимость активизации дипломатических связей и совместных учений с партнерами, которые также озабочены действиями Китая, России и Северной Кореи. В Японии приветствовали недавнее решение об открытии токийского офиса НАТО. Но министр обороны считает, что, помимо углубления союзнических отношений, "крайне важно приложить усилия для самостоятельной защиты страны и усиления сдерживания". "Противник должен понимать, что агрессия не достигнет целей", — подчеркнул он.В ответ на угрозы военный бюджет требуется увеличить до 310 миллиардов долларов к 2027 году. Доклад также впервые допускает возможность для Японии поражать вражеские базы и центры управления ракетами большой дальности. Прежде это был спорный вопрос — силы самообороны (SDF), согласно конституции, весьма ограничены. Их задача — защита, а не "упреждающие действия". Даже армией эти войска обычно не называют.Наконец, еще одна цель, сформулированная в "Белой книге", — дать толчок национальной оборонной промышленности, "поскольку имеющейся у SDF боевой техники не всегда достаточно". За последние 20 лет более ста японских компаний ушли из ВПК из-за проблем с рентабельностью. Поставлять летальное оружие за рубеж Токио не может, поэтому фактически единственным клиентом были силы самообороны. Авторы доклада призывают это изменить. Учитывая, какой путь проделала Япония с прошлогодней относительно умеренной "Белой книги", можно смело утверждать: милитаризация страны продолжится. Однако окончательное слово, очевидно, остается за США. А позиция Вашингтона зависит от исхода предстоящих президентских выборов.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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в мире, япония, китай, токио, нато, си цзиньпин
В мире, Япония, Китай, Токио, НАТО, Си Цзиньпин

Удар с востока. Против России готовят новый плацдарм

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЭскадренный миноносец Морских сил самообороны (МССО) Японии "Судзунами"
Эскадренный миноносец Морских сил самообороны (МССО) Японии Судзунами - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Мировая безопасность находится в наихудшем состоянии со времен Второй мировой войны. Основные виновники дестабилизации — Китай, Россия и Северная Корея. Так считают в Токио. Новая "Белая книга" Японии сигнализирует о готовности страны не только к защите, но и к действиям на опережение.

Главные угрозы

Ежегодный доклад японского Министерства обороны называется "Белая книга". Авторы всегда основываются на стратегии национальной безопасности (последнюю версию приняли в декабре). Подобные документы обычно очень обтекаемые. И даже в 2022-м японцы не спешили назначать врагов. На сей раз в Токио высказались предельно конкретно.
© AP Photo / Eugene HoshikoДесантно-штурмовая машина-амфибия 7 (AVV7) Сухопутных сил самообороны Японии на полигоне Хигаси Фудзи
Десантно-штурмовая машина-амфибия 7 (AVV7) Сухопутных сил самообороны Японии на полигоне Хигаси Фудзи - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Десантно-штурмовая машина-амфибия 7 (AVV7) Сухопутных сил самообороны Японии на полигоне Хигаси Фудзи
По словам министра обороны Ясукадзу Хамады, "мир находится в поворотной точке истории". Причина — агрессивность Китая, России и Северной Кореи. Этим государствам в 510-страничной "книге" выделили по отдельной главе.
В частности, говорится, что внешняя политика и военная активность Китая — "серьезный вызов для Японии и международного сообщества, это беспрецедентная и серьезная стратегическая проблема". Особую озабоченность вызывает курс Пекина на наращивание военной мощи, провозглашенный Си Цзиньпином. Авторы доклада считают, что к 2035-му у КНР будет 1500 ядерных боеголовок.

Украина как прецедент

Подчеркивается углубление стратегических связей между Москвой и Пекином. Доказательство — совместные полеты бомбардировщиков, морские военные маневры. А спецоперация Москвы на Украине может подтолкнуть Китай к аналогичным действиям на Тайване.
© AP Photo / Chiang Ying-yingВертолет и корабли береговой охраны Тайваня во время учений
Вертолет и корабли береговой охраны Тайваня во время учений - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Вертолет и корабли береговой охраны Тайваня во время учений
"Такие односторонние изменения статус-кво с применением силы потрясли самые основы международного порядка, в том числе и в Азии, — отмечается в документе. — <…> Международное сообщество, включая Японию, никогда не смирится с поведением России".
Москва продолжает модернизацию вооружений, в том числе ядерных, размещает новые виды техники на Курильских островах, продолжают авторы "Белой книги". И выражают надежду, что из-за потерь на Украине "Россия ослабеет и военный баланс с соседними странами изменится в среднесрочной и долгосрочной перспективе". Однако "необходимо пристально следить" за сближением Москвы с Пекином.

В зоне досягаемости

"Северная Корея быстро прогрессирует в ядерных и ракетных разработках, что представляет серьезную и прямую угрозу для Японии", — констатируют докладчики. Пхеньян в этом году испытал уже около сотни ракет, включая межконтинентальные баллистические. Северокорейцы способны наносить удары не только по Японии, но и по континентальной части Соединенных Штатов. Ранее опасения вызывал лишь Гуам — тихоокеанский остров со статусом "неинкорпорированной территории" США.
© Фото : KCNAПраздничный парад по случаю 70-й годовщины окончания Корейской войны в Пхеньяне
Праздничный парад по случаю 70-й годовщины окончания Корейской войны в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© Фото : KCNA
Праздничный парад по случаю 70-й годовщины окончания Корейской войны в Пхеньяне
КНДР нельзя признавать ядерной державой, настаивает "Белая книга". Хотя в сентябре 2022-го в Пхеньяне приняли закон о "необратимости" ядерного статуса и недопустимости любых переговоров о денуклеаризации.
Что касается тайваньской проблемы, то Токио тут тоже есть, о чем беспокоиться. Во время учений китайские баллистические ракеты пересекли исключительную экономическую зону Японии, недалеко от острова Йонагуни. Это всего 100 километров от Тайваня — на "самой линии фронта", уточняется в докладе.

От защиты к нападению

В предисловии к "Белой книге" Хамада указал на необходимость активизации дипломатических связей и совместных учений с партнерами, которые также озабочены действиями Китая, России и Северной Кореи. В Японии приветствовали недавнее решение об открытии токийского офиса НАТО. Но министр обороны считает, что, помимо углубления союзнических отношений, "крайне важно приложить усилия для самостоятельной защиты страны и усиления сдерживания". "Противник должен понимать, что агрессия не достигнет целей", — подчеркнул он.
© Фото : Marine Corps / Lance Cpl. Ethan LeBlancВоеннослужащие США и Сухопутных сил самообороны Японии перед началом совместных учений на острове Кюсю
Военнослужащие США и Сухопутных сил самообороны Японии перед началом совместных учений на острове Кюсю - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
© Фото : Marine Corps / Lance Cpl. Ethan LeBlanc
Военнослужащие США и Сухопутных сил самообороны Японии перед началом совместных учений на острове Кюсю
В ответ на угрозы военный бюджет требуется увеличить до 310 миллиардов долларов к 2027 году. Доклад также впервые допускает возможность для Японии поражать вражеские базы и центры управления ракетами большой дальности. Прежде это был спорный вопрос — силы самообороны (SDF), согласно конституции, весьма ограничены. Их задача — защита, а не "упреждающие действия". Даже армией эти войска обычно не называют.
Наконец, еще одна цель, сформулированная в "Белой книге", — дать толчок национальной оборонной промышленности, "поскольку имеющейся у SDF боевой техники не всегда достаточно". За последние 20 лет более ста японских компаний ушли из ВПК из-за проблем с рентабельностью. Поставлять летальное оружие за рубеж Токио не может, поэтому фактически единственным клиентом были силы самообороны. Авторы доклада призывают это изменить. Учитывая, какой путь проделала Япония с прошлогодней относительно умеренной "Белой книги", можно смело утверждать: милитаризация страны продолжится. Однако окончательное слово, очевидно, остается за США. А позиция Вашингтона зависит от исхода предстоящих президентских выборов.
 
В миреЯпонияКитайТокиоНАТОСи Цзиньпин
 
 
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