https://ria.ru/20230731/yaponiya-1886870273.html

Удар с востока. Против России готовят новый плацдарм

Удар с востока. Против России готовят новый плацдарм - РИА Новости, 31.07.2023

Удар с востока. Против России готовят новый плацдарм

Мировая безопасность находится в наихудшем состоянии со времен Второй мировой войны. Основные виновники дестабилизации — Китай, Россия и Северная Корея. Так... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T08:00

2023-07-31T08:00

2023-07-31T08:03

в мире

япония

китай

токио

нато

си цзиньпин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155543/13/1555431341_0:208:2903:1841_1920x0_80_0_0_34b2e7e30eb0368a1df31279491e9625.jpg

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Мировая безопасность находится в наихудшем состоянии со времен Второй мировой войны. Основные виновники дестабилизации — Китай, Россия и Северная Корея. Так считают в Токио. Новая "Белая книга" Японии сигнализирует о готовности страны не только к защите, но и к действиям на опережение.Главные угрозыЕжегодный доклад японского Министерства обороны называется "Белая книга". Авторы всегда основываются на стратегии национальной безопасности (последнюю версию приняли в декабре). Подобные документы обычно очень обтекаемые. И даже в 2022-м японцы не спешили назначать врагов. На сей раз в Токио высказались предельно конкретно.По словам министра обороны Ясукадзу Хамады, "мир находится в поворотной точке истории". Причина — агрессивность Китая, России и Северной Кореи. Этим государствам в 510-страничной "книге" выделили по отдельной главе.В частности, говорится, что внешняя политика и военная активность Китая — "серьезный вызов для Японии и международного сообщества, это беспрецедентная и серьезная стратегическая проблема". Особую озабоченность вызывает курс Пекина на наращивание военной мощи, провозглашенный Си Цзиньпином. Авторы доклада считают, что к 2035-му у КНР будет 1500 ядерных боеголовок.Украина как прецедентПодчеркивается углубление стратегических связей между Москвой и Пекином. Доказательство — совместные полеты бомбардировщиков, морские военные маневры. А спецоперация Москвы на Украине может подтолкнуть Китай к аналогичным действиям на Тайване."Такие односторонние изменения статус-кво с применением силы потрясли самые основы международного порядка, в том числе и в Азии, — отмечается в документе. — <…> Международное сообщество, включая Японию, никогда не смирится с поведением России".Москва продолжает модернизацию вооружений, в том числе ядерных, размещает новые виды техники на Курильских островах, продолжают авторы "Белой книги". И выражают надежду, что из-за потерь на Украине "Россия ослабеет и военный баланс с соседними странами изменится в среднесрочной и долгосрочной перспективе". Однако "необходимо пристально следить" за сближением Москвы с Пекином.В зоне досягаемости"Северная Корея быстро прогрессирует в ядерных и ракетных разработках, что представляет серьезную и прямую угрозу для Японии", — констатируют докладчики. Пхеньян в этом году испытал уже около сотни ракет, включая межконтинентальные баллистические. Северокорейцы способны наносить удары не только по Японии, но и по континентальной части Соединенных Штатов. Ранее опасения вызывал лишь Гуам — тихоокеанский остров со статусом "неинкорпорированной территории" США.КНДР нельзя признавать ядерной державой, настаивает "Белая книга". Хотя в сентябре 2022-го в Пхеньяне приняли закон о "необратимости" ядерного статуса и недопустимости любых переговоров о денуклеаризации.Что касается тайваньской проблемы, то Токио тут тоже есть, о чем беспокоиться. Во время учений китайские баллистические ракеты пересекли исключительную экономическую зону Японии, недалеко от острова Йонагуни. Это всего 100 километров от Тайваня — на "самой линии фронта", уточняется в докладе.От защиты к нападениюВ предисловии к "Белой книге" Хамада указал на необходимость активизации дипломатических связей и совместных учений с партнерами, которые также озабочены действиями Китая, России и Северной Кореи. В Японии приветствовали недавнее решение об открытии токийского офиса НАТО. Но министр обороны считает, что, помимо углубления союзнических отношений, "крайне важно приложить усилия для самостоятельной защиты страны и усиления сдерживания". "Противник должен понимать, что агрессия не достигнет целей", — подчеркнул он.В ответ на угрозы военный бюджет требуется увеличить до 310 миллиардов долларов к 2027 году. Доклад также впервые допускает возможность для Японии поражать вражеские базы и центры управления ракетами большой дальности. Прежде это был спорный вопрос — силы самообороны (SDF), согласно конституции, весьма ограничены. Их задача — защита, а не "упреждающие действия". Даже армией эти войска обычно не называют.Наконец, еще одна цель, сформулированная в "Белой книге", — дать толчок национальной оборонной промышленности, "поскольку имеющейся у SDF боевой техники не всегда достаточно". За последние 20 лет более ста японских компаний ушли из ВПК из-за проблем с рентабельностью. Поставлять летальное оружие за рубеж Токио не может, поэтому фактически единственным клиентом были силы самообороны. Авторы доклада призывают это изменить. Учитывая, какой путь проделала Япония с прошлогодней относительно умеренной "Белой книги", можно смело утверждать: милитаризация страны продолжится. Однако окончательное слово, очевидно, остается за США. А позиция Вашингтона зависит от исхода предстоящих президентских выборов.

япония

китай

токио

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, япония, китай, токио, нато, си цзиньпин