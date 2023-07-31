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В Волгодонске прогремел взрыв, предварительно, газового баллона

В Волгодонске прогремел взрыв, предварительно, газового баллона - РИА Новости, 31.07.2023

В Волгодонске прогремел взрыв, предварительно, газового баллона

Взрыв газового баллона, по предварительной информации, произошел в гаражном кооперативе в Волгодонске Ростовской области, повреждены пять гаражей, сообщил... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T13:47

2023-07-31T13:47

2023-07-31T14:16

происшествия

волгодонск

ростовская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 июл - РИА Новости. Взрыв газового баллона, по предварительной информации, произошел в гаражном кооперативе в Волгодонске Ростовской области, повреждены пять гаражей, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. "В 9.35 поступила информация о том, что в гаражном кооперативе на проспекте Мира, дом 15 произошел взрыв, предварительно, газового баллона. Повреждены пять гаражей, из них два разрушены полностью", - сказал он. По предварительной информации ведомства, пострадавших нет. Глава администрации Волгодонска Сергей Макаров, также сообщил, что основная версия произошедшего - взрыв бытового газа. "Никаких взрывных устройств не было", - отметил он в своем обращении к горожанам в соцсетях. Он добавил, что на месте ЧП работают оперативники и МЧС.

https://radiosputnik.ria.ru/20230725/nizhnekamsk-1886097900.html

волгодонск

ростовская область

россия

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Ольга Маркова

происшествия, волгодонск, ростовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)