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В Волгодонске прогремел взрыв, предварительно, газового баллона
В Волгодонске прогремел взрыв, предварительно, газового баллона - РИА Новости, 31.07.2023
В Волгодонске прогремел взрыв, предварительно, газового баллона
Взрыв газового баллона, по предварительной информации, произошел в гаражном кооперативе в Волгодонске Ростовской области, повреждены пять гаражей, сообщил... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T13:47
2023-07-31T13:47
2023-07-31T14:16
происшествия
волгодонск
ростовская область
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 июл - РИА Новости. Взрыв газового баллона, по предварительной информации, произошел в гаражном кооперативе в Волгодонске Ростовской области, повреждены пять гаражей, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. "В 9.35 поступила информация о том, что в гаражном кооперативе на проспекте Мира, дом 15 произошел взрыв, предварительно, газового баллона. Повреждены пять гаражей, из них два разрушены полностью", - сказал он. По предварительной информации ведомства, пострадавших нет. Глава администрации Волгодонска Сергей Макаров, также сообщил, что основная версия произошедшего - взрыв бытового газа. "Никаких взрывных устройств не было", - отметил он в своем обращении к горожанам в соцсетях. Он добавил, что на месте ЧП работают оперативники и МЧС.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгодонск, ростовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Волгодонск, Ростовская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Волгодонске прогремел взрыв, предварительно, газового баллона
В Волгодонске в гараже прогремел взрыв из-за газового баллона, разрушились пять строений
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 июл - РИА Новости. Взрыв газового баллона, по предварительной информации, произошел в гаражном кооперативе в Волгодонске Ростовской области, повреждены пять гаражей, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
"В 9.35 поступила информация о том, что в гаражном кооперативе на проспекте Мира, дом 15 произошел взрыв, предварительно, газового баллона. Повреждены пять гаражей, из них два разрушены полностью", - сказал он.
По предварительной информации ведомства, пострадавших нет.
Глава администрации Волгодонска Сергей Макаров, также сообщил, что основная версия произошедшего - взрыв бытового газа. "Никаких взрывных устройств не было", - отметил он в своем обращении к горожанам в соцсетях.
Он добавил, что на месте ЧП работают оперативники и МЧС
.
Опубликовано видео с места взрыва газа в жилом доме в Нижнекамске