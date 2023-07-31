https://ria.ru/20230731/vybory-1887451400.html

В Запорожской области начали регистрировать партии на выборы в заксобрание

В Запорожской области начали регистрировать партии на выборы в заксобрание - РИА Новости, 31.07.2023

В Запорожской области начали регистрировать партии на выборы в заксобрание

Первые политические партии подали документы для участия в выборах в законодательное собрание Запорожской области, сообщила журналистам глава избирательной... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T18:31

2023-07-31T18:31

2023-07-31T18:32

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МЕЛИТОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости. Первые политические партии подали документы для участия в выборах в законодательное собрание Запорожской области, сообщила журналистам глава избирательной комиссии региона Галина Катющенко. "Получены первые документы от политических партий, которые заявили о своем желании принять участие в предстоящих выборах. Рабочая группа избирательной комиссии Запорожской области проводит огромную работу: необходимо проверить большое количество документов, чтобы все было в соответствии с законом. Сегодня пришли первые представители политической партии. Кроме этого, в избирательную комиссию Запорожской области поступили заявления еще от нескольких политических партий, которые сообщили о своих конференциях, на которых они будут выдвигать списки участников предстоящих выборов в заксобрание и муниципальные органы", - сказала глава избиркома региона. По ее словам, подать заявку на участие в выборах можно до 17 августа. "В закособрание будут избраны 40 депутатов. Значит, политические партии обязаны подать 40 кандидатов и еще плюс 50 процентов. Итого - 60 кандидатов", - рассказала Катющенко. Катющенко также отметила, что на выборах в Запорожской области будут использовать сервис "Мобильный избиратель", дистанционного голосования не будет. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230731/vybory-1887394784.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, запорожская область, киев, россия, политика