В Запорожской области начали регистрировать партии на выборы в заксобрание
Первые партии зарегистрировались для участия в выборах в заксобрание Запорожской области
Работа Информационного центра ЦИК России. Архивное фото
МЕЛИТОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости. Первые политические партии подали документы для участия в выборах в законодательное собрание Запорожской области, сообщила журналистам глава избирательной комиссии региона Галина Катющенко.
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"Получены первые документы от политических партий, которые заявили о своем желании принять участие в предстоящих выборах. Рабочая группа избирательной комиссии Запорожской области проводит огромную работу: необходимо проверить большое количество документов, чтобы все было в соответствии с законом. Сегодня пришли первые представители политической партии. Кроме этого, в избирательную комиссию Запорожской области поступили заявления еще от нескольких политических партий, которые сообщили о своих конференциях, на которых они будут выдвигать списки участников предстоящих выборов в заксобрание и муниципальные органы", - сказала глава избиркома региона.
По ее словам, подать заявку на участие в выборах можно до 17 августа.
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"В закособрание будут избраны 40 депутатов. Значит, политические партии обязаны подать 40 кандидатов и еще плюс 50 процентов. Итого - 60 кандидатов", - рассказала Катющенко.
Катющенко также отметила, что на выборах в Запорожской области будут использовать сервис "Мобильный избиратель", дистанционного голосования не будет.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.