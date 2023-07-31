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В Запорожской области начали регистрировать партии на выборы в заксобрание - РИА Новости, 31.07.2023
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18:31 31.07.2023 (обновлено: 18:32 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/vybory-1887451400.html
В Запорожской области начали регистрировать партии на выборы в заксобрание
В Запорожской области начали регистрировать партии на выборы в заксобрание - РИА Новости, 31.07.2023
В Запорожской области начали регистрировать партии на выборы в заксобрание
Первые политические партии подали документы для участия в выборах в законодательное собрание Запорожской области, сообщила журналистам глава избирательной... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T18:31
2023-07-31T18:32
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МЕЛИТОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости. Первые политические партии подали документы для участия в выборах в законодательное собрание Запорожской области, сообщила журналистам глава избирательной комиссии региона Галина Катющенко. "Получены первые документы от политических партий, которые заявили о своем желании принять участие в предстоящих выборах. Рабочая группа избирательной комиссии Запорожской области проводит огромную работу: необходимо проверить большое количество документов, чтобы все было в соответствии с законом. Сегодня пришли первые представители политической партии. Кроме этого, в избирательную комиссию Запорожской области поступили заявления еще от нескольких политических партий, которые сообщили о своих конференциях, на которых они будут выдвигать списки участников предстоящих выборов в заксобрание и муниципальные органы", - сказала глава избиркома региона. По ее словам, подать заявку на участие в выборах можно до 17 августа. "В закособрание будут избраны 40 депутатов. Значит, политические партии обязаны подать 40 кандидатов и еще плюс 50 процентов. Итого - 60 кандидатов", - рассказала Катющенко. Катющенко также отметила, что на выборах в Запорожской области будут использовать сервис "Мобильный избиратель", дистанционного голосования не будет. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
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в мире, запорожская область, киев, россия, политика
В мире, Запорожская область, Киев, Россия, Политика
В Запорожской области начали регистрировать партии на выборы в заксобрание

Первые партии зарегистрировались для участия в выборах в заксобрание Запорожской области

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкРабота Информационного центра ЦИК России
Работа Информационного центра ЦИК России - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МЕЛИТОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости. Первые политические партии подали документы для участия в выборах в законодательное собрание Запорожской области, сообщила журналистам глава избирательной комиссии региона Галина Катющенко.
«
"Получены первые документы от политических партий, которые заявили о своем желании принять участие в предстоящих выборах. Рабочая группа избирательной комиссии Запорожской области проводит огромную работу: необходимо проверить большое количество документов, чтобы все было в соответствии с законом. Сегодня пришли первые представители политической партии. Кроме этого, в избирательную комиссию Запорожской области поступили заявления еще от нескольких политических партий, которые сообщили о своих конференциях, на которых они будут выдвигать списки участников предстоящих выборов в заксобрание и муниципальные органы", - сказала глава избиркома региона.
Единый день голосования в России - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
На выборах в Запорожской области дистанционного голосования не будет
Вчера, 16:21
По ее словам, подать заявку на участие в выборах можно до 17 августа.
«
"В закособрание будут избраны 40 депутатов. Значит, политические партии обязаны подать 40 кандидатов и еще плюс 50 процентов. Итого - 60 кандидатов", - рассказала Катющенко.
Катющенко также отметила, что на выборах в Запорожской области будут использовать сервис "Мобильный избиратель", дистанционного голосования не будет.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
Какие выборы пройдут в единый день голосования
5 июля, 18:24
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