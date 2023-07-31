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Выборы в Херсонской области пройдут и в зоне ЧС - РИА Новости, 31.07.2023
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16:15 31.07.2023 (обновлено: 16:16 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/vybory-1887392234.html
Выборы в Херсонской области пройдут и в зоне ЧС
Выборы в Херсонской области пройдут и в зоне ЧС - РИА Новости, 31.07.2023
Выборы в Херсонской области пройдут и в зоне ЧС
Выборы в законодательное собрание Херсонской области в единый день голосования пройдут в 14 муниципальных округах, в том числе в зонах чрезвычайной ситуации... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T16:15
2023-07-31T16:16
политика
херсонская область
россия
донецкая народная республика
владимир сальдо
госдума рф
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 31 июл – РИА Новости. Выборы в законодательное собрание Херсонской области в единый день голосования пройдут в 14 муниципальных округах, в том числе в зонах чрезвычайной ситуации из-за затопления после теракта на Каховской ГЭС, а также в местах, где была объявлена эвакуация, сообщила журналистам председатель территориальной избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова. В Херсонской области, как и в других новых российских регионах, жители выберут депутатов местных заксобраний, которые затем проведут голосование по избранию глав субъектов. Захарова напомнила, что постановлением избиркома от 15 июня 2023 года было поддержано предложение врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо о проведении выборов в сентябре 2023 года. "На территории Херсонской области избирательная система полностью сформирована, образованы избирательные участки в 14 муниципальных округах, в том числе находящиеся в 15-30 километровой зоне, подлежащей эвакуации, а также в зонах, где еще действует режим ЧС в результате теракта на Каховской ГЭС. Избирательные участки были сформированы в рамках российского законодательства с соблюдением всех норм правил и требований РФ", - сказала Захарова. Она также уточнила, что согласно постановлению Херсонского областного избиркома, существует возможность сократить сроки избирательного процесса в Херсонской области, поэтому старт ему был дан только 24 июля. Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 20 субъектах РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
https://ria.ru/20230731/kherson-1887391169.html
https://ria.ru/20230724/ugrozy-1886013197.html
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политика, херсонская область , россия, донецкая народная республика, владимир сальдо, госдума рф
Политика, Херсонская область , Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир Сальдо, Госдума РФ
Выборы в Херсонской области пройдут и в зоне ЧС

Избирком: выборы в Херсонской области пройдут и в зоне ЧС после теракта на Каховской ГЭС

© РИА Новости / Елена Копылова | Перейти в медиабанкЕдиный день голосования в России
Единый день голосования в России - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Елена Копылова
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Единый день голосования в России. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 31 июл – РИА Новости. Выборы в законодательное собрание Херсонской области в единый день голосования пройдут в 14 муниципальных округах, в том числе в зонах чрезвычайной ситуации из-за затопления после теракта на Каховской ГЭС, а также в местах, где была объявлена эвакуация, сообщила журналистам председатель территориальной избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова.
В Херсонской области, как и в других новых российских регионах, жители выберут депутатов местных заксобраний, которые затем проведут голосование по избранию глав субъектов.
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Захарова напомнила, что постановлением избиркома от 15 июня 2023 года было поддержано предложение врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо о проведении выборов в сентябре 2023 года.
«
"На территории Херсонской области избирательная система полностью сформирована, образованы избирательные участки в 14 муниципальных округах, в том числе находящиеся в 15-30 километровой зоне, подлежащей эвакуации, а также в зонах, где еще действует режим ЧС в результате теракта на Каховской ГЭС. Избирательные участки были сформированы в рамках российского законодательства с соблюдением всех норм правил и требований РФ", - сказала Захарова.
Она также уточнила, что согласно постановлению Херсонского областного избиркома, существует возможность сократить сроки избирательного процесса в Херсонской области, поэтому старт ему был дан только 24 июля.
Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 20 субъектах РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
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ПолитикаХерсонская областьРоссияДонецкая Народная РеспубликаВладимир СальдоГосдума РФ
 
 
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