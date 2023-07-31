https://ria.ru/20230731/vybory-1887392234.html

Выборы в Херсонской области пройдут и в зоне ЧС

Выборы в Херсонской области пройдут и в зоне ЧС - РИА Новости, 31.07.2023

Выборы в Херсонской области пройдут и в зоне ЧС

Выборы в законодательное собрание Херсонской области в единый день голосования пройдут в 14 муниципальных округах, в том числе в зонах чрезвычайной ситуации... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T16:15

2023-07-31T16:15

2023-07-31T16:16

политика

херсонская область

россия

донецкая народная республика

владимир сальдо

госдума рф

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 31 июл – РИА Новости. Выборы в законодательное собрание Херсонской области в единый день голосования пройдут в 14 муниципальных округах, в том числе в зонах чрезвычайной ситуации из-за затопления после теракта на Каховской ГЭС, а также в местах, где была объявлена эвакуация, сообщила журналистам председатель территориальной избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова. В Херсонской области, как и в других новых российских регионах, жители выберут депутатов местных заксобраний, которые затем проведут голосование по избранию глав субъектов. Захарова напомнила, что постановлением избиркома от 15 июня 2023 года было поддержано предложение врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо о проведении выборов в сентябре 2023 года. "На территории Херсонской области избирательная система полностью сформирована, образованы избирательные участки в 14 муниципальных округах, в том числе находящиеся в 15-30 километровой зоне, подлежащей эвакуации, а также в зонах, где еще действует режим ЧС в результате теракта на Каховской ГЭС. Избирательные участки были сформированы в рамках российского законодательства с соблюдением всех норм правил и требований РФ", - сказала Захарова. Она также уточнила, что согласно постановлению Херсонского областного избиркома, существует возможность сократить сроки избирательного процесса в Херсонской области, поэтому старт ему был дан только 24 июля. Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 20 субъектах РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20230731/kherson-1887391169.html

https://ria.ru/20230724/ugrozy-1886013197.html

херсонская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, херсонская область , россия, донецкая народная республика, владимир сальдо, госдума рф