https://ria.ru/20230731/vvp-1887467916.html

Центробанк спрогнозировал рост ВВП во втором квартале до 4,8 процента

Центробанк спрогнозировал рост ВВП во втором квартале до 4,8 процента - РИА Новости, 31.07.2023

Центробанк спрогнозировал рост ВВП во втором квартале до 4,8 процента

Банк России оценивает рост ВВП во втором квартале в 4,8% в годовом выражении, следует из доклада Банка России о денежно-кредитной политике. РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T20:08

2023-07-31T20:08

2023-07-31T20:30

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Банк России оценивает рост ВВП во втором квартале в 4,8% в годовом выражении, следует из доклада Банка России о денежно-кредитной политике. По оценке регулятора, экономика России во втором квартале показала рост на уровне 4,8% после снижения на 1,8% в первом. "Фактические данные в первом квартале 2023 года и оперативные данные во втором квартале 2023 года указывают на более высокую траекторию роста ВВП в 2023 году, чем предполагалось в прогнозе апрельского доклада о денежно-кредитной политике", - указывает регулятор. В третьем квартале Банк России ждет замедления роста ВВП до 3,6%, в четвертом - до 1,5%.

https://ria.ru/20230731/inflyatsiya-1887467686.html

россия

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)