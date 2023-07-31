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Центробанк спрогнозировал рост ВВП во втором квартале до 4,8 процента - РИА Новости, 31.07.2023
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20:08 31.07.2023 (обновлено: 20:30 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/vvp-1887467916.html
Центробанк спрогнозировал рост ВВП во втором квартале до 4,8 процента
Центробанк спрогнозировал рост ВВП во втором квартале до 4,8 процента - РИА Новости, 31.07.2023
Центробанк спрогнозировал рост ВВП во втором квартале до 4,8 процента
Банк России оценивает рост ВВП во втором квартале в 4,8% в годовом выражении, следует из доклада Банка России о денежно-кредитной политике. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T20:08
2023-07-31T20:30
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Банк России оценивает рост ВВП во втором квартале в 4,8% в годовом выражении, следует из доклада Банка России о денежно-кредитной политике. По оценке регулятора, экономика России во втором квартале показала рост на уровне 4,8% после снижения на 1,8% в первом. "Фактические данные в первом квартале 2023 года и оперативные данные во втором квартале 2023 года указывают на более высокую траекторию роста ВВП в 2023 году, чем предполагалось в прогнозе апрельского доклада о денежно-кредитной политике", - указывает регулятор. В третьем квартале Банк России ждет замедления роста ВВП до 3,6%, в четвертом - до 1,5%.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Центробанк спрогнозировал рост ВВП во втором квартале до 4,8 процента

Доклад: Банк России оценил рост ВВП во втором квартале в 4,8 процента в годовом выражении

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЗдание Банка России
Здание Банка России - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Здание Банка России . Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Банк России оценивает рост ВВП во втором квартале в 4,8% в годовом выражении, следует из доклада Банка России о денежно-кредитной политике.
По оценке регулятора, экономика России во втором квартале показала рост на уровне 4,8% после снижения на 1,8% в первом.
«
"Фактические данные в первом квартале 2023 года и оперативные данные во втором квартале 2023 года указывают на более высокую траекторию роста ВВП в 2023 году, чем предполагалось в прогнозе апрельского доклада о денежно-кредитной политике", - указывает регулятор.
В третьем квартале Банк России ждет замедления роста ВВП до 3,6%, в четвертом - до 1,5%.
Центральный банк РФ - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
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