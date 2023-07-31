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Центробанк спрогнозировал рост ВВП во втором квартале до 4,8 процента
Центробанк спрогнозировал рост ВВП во втором квартале до 4,8 процента - РИА Новости, 31.07.2023
Центробанк спрогнозировал рост ВВП во втором квартале до 4,8 процента
Банк России оценивает рост ВВП во втором квартале в 4,8% в годовом выражении, следует из доклада Банка России о денежно-кредитной политике. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T20:08
2023-07-31T20:08
2023-07-31T20:30
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Банк России оценивает рост ВВП во втором квартале в 4,8% в годовом выражении, следует из доклада Банка России о денежно-кредитной политике. По оценке регулятора, экономика России во втором квартале показала рост на уровне 4,8% после снижения на 1,8% в первом. "Фактические данные в первом квартале 2023 года и оперативные данные во втором квартале 2023 года указывают на более высокую траекторию роста ВВП в 2023 году, чем предполагалось в прогнозе апрельского доклада о денежно-кредитной политике", - указывает регулятор. В третьем квартале Банк России ждет замедления роста ВВП до 3,6%, в четвертом - до 1,5%.
https://ria.ru/20230731/inflyatsiya-1887467686.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Центробанк спрогнозировал рост ВВП во втором квартале до 4,8 процента
Доклад: Банк России оценил рост ВВП во втором квартале в 4,8 процента в годовом выражении