https://ria.ru/20230731/vodokanal-1887318164.html
В Ясиноватой беспилотник повредил инфраструктуру водоканала
В Ясиноватой беспилотник повредил инфраструктуру водоканала - РИА Новости, 31.07.2023
В Ясиноватой беспилотник повредил инфраструктуру водоканала
Инфраструктура водоканала повреждена в результате атаки Ясиноватой со стороны украинских войск с помощью БПЛА, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T11:42
2023-07-31T11:42
2023-07-31T11:42
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
денис пушилин
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Инфраструктура водоканала повреждена в результате атаки Ясиноватой со стороны украинских войск с помощью БПЛА, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале. "ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) атаковали с помощью беспилотника водоканал в Ясиноватой. Повреждена инфраструктура предприятия", - написал Пушилин. Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало, что в 10.15 украинские войска сбросили один боеприпас с БПЛА по Ясиноватой. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20230731/bespilotnik-1887286442.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ясиноватая, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Украина, Денис Пушилин, СЦКК, Происшествия
В Ясиноватой беспилотник повредил инфраструктуру водоканала
В Ясиноватой инфраструктура водоканала повреждена при атаке беспилотника