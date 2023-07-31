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В Ясиноватой беспилотник повредил инфраструктуру водоканала - РИА Новости, 31.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:42 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/vodokanal-1887318164.html
В Ясиноватой беспилотник повредил инфраструктуру водоканала
В Ясиноватой беспилотник повредил инфраструктуру водоканала - РИА Новости, 31.07.2023
В Ясиноватой беспилотник повредил инфраструктуру водоканала
Инфраструктура водоканала повреждена в результате атаки Ясиноватой со стороны украинских войск с помощью БПЛА, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T11:42
2023-07-31T11:42
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
денис пушилин
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Инфраструктура водоканала повреждена в результате атаки Ясиноватой со стороны украинских войск с помощью БПЛА, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале. "ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) атаковали с помощью беспилотника водоканал в Ясиноватой. Повреждена инфраструктура предприятия", - написал Пушилин. Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало, что в 10.15 украинские войска сбросили один боеприпас с БПЛА по Ясиноватой. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20230731/bespilotnik-1887286442.html
ясиноватая
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ясиноватая, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Украина, Денис Пушилин, СЦКК, Происшествия
В Ясиноватой беспилотник повредил инфраструктуру водоканала

В Ясиноватой инфраструктура водоканала повреждена при атаке беспилотника

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Инфраструктура водоканала повреждена в результате атаки Ясиноватой со стороны украинских войск с помощью БПЛА, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) атаковали с помощью беспилотника водоканал в Ясиноватой. Повреждена инфраструктура предприятия", - написал Пушилин.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало, что в 10.15 украинские войска сбросили один боеприпас с БПЛА по Ясиноватой.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
В Брянской области беспилотник повредил здание УВД
08:34
 
Специальная военная операция на УкраинеЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДенис ПушилинСЦККПроисшествия
 
 
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