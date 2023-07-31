https://ria.ru/20230731/vodokanal-1887318164.html

В Ясиноватой беспилотник повредил инфраструктуру водоканала

В Ясиноватой беспилотник повредил инфраструктуру водоканала - РИА Новости, 31.07.2023

В Ясиноватой беспилотник повредил инфраструктуру водоканала

Инфраструктура водоканала повреждена в результате атаки Ясиноватой со стороны украинских войск с помощью БПЛА, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T11:42

2023-07-31T11:42

2023-07-31T11:42

специальная военная операция на украине

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

денис пушилин

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Инфраструктура водоканала повреждена в результате атаки Ясиноватой со стороны украинских войск с помощью БПЛА, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале. "ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) атаковали с помощью беспилотника водоканал в Ясиноватой. Повреждена инфраструктура предприятия", - написал Пушилин. Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало, что в 10.15 украинские войска сбросили один боеприпас с БПЛА по Ясиноватой. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

https://ria.ru/20230731/bespilotnik-1887286442.html

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ясиноватая, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, сцкк, происшествия