https://ria.ru/20230731/vkontakte-1887318658.html

Пользователи ВКонтакте рассказали, что они покупают в онлайн-магазинах

Пользователи ВКонтакте рассказали, что они покупают в онлайн-магазинах - РИА Новости, 31.07.2023

Пользователи ВКонтакте рассказали, что они покупают в онлайн-магазинах

РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T11:46

2023-07-31T11:46

2023-07-31T11:46

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, что они покупают в онлайн-магазинах чаще всего. Варианты ответа были: продукты и товары для дома; одежду и обувь; технику; косметику; товары для хобби/досуга; товары для животных; не покупаю онлайн.В итоге большинство подписчиков ответило, что чаще всего они покупают в онлайн-магазинах товары для дома, а также одежду и обувь. За каждый из этих вариантов проголосовало одинаковое количество подписчиков — по 26%. При этом 16% опрошенных ответили, что вообще не делают покупки онлайн.Около 11% пользователей покупают товары для хобби и досуга, а 10% приобретают технику. Реже всего покупают товары для животных и косметику. За каждый из этих вариантов проголосовало всего 4%.В комментариях пользователи отметили, что несмотря на огромный выбор товаров в интернете, иногда они ходят за покупками и в обычные магазины. Так можно сразу посмотреть товар вживую и убедиться в его качестве.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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