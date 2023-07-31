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Пользователи ВКонтакте рассказали, что они покупают в онлайн-магазинах
Пользователи ВКонтакте рассказали, что они покупают в онлайн-магазинах - РИА Новости, 31.07.2023
Пользователи ВКонтакте рассказали, что они покупают в онлайн-магазинах
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T11:46
2023-07-31T11:46
2023-07-31T11:46
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, что они покупают в онлайн-магазинах чаще всего. Варианты ответа были: продукты и товары для дома; одежду и обувь; технику; косметику; товары для хобби/досуга; товары для животных; не покупаю онлайн.В итоге большинство подписчиков ответило, что чаще всего они покупают в онлайн-магазинах товары для дома, а также одежду и обувь. За каждый из этих вариантов проголосовало одинаковое количество подписчиков — по 26%. При этом 16% опрошенных ответили, что вообще не делают покупки онлайн.Около 11% пользователей покупают товары для хобби и досуга, а 10% приобретают технику. Реже всего покупают товары для животных и косметику. За каждый из этих вариантов проголосовало всего 4%.В комментариях пользователи отметили, что несмотря на огромный выбор товаров в интернете, иногда они ходят за покупками и в обычные магазины. Так можно сразу посмотреть товар вживую и убедиться в его качестве.
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости.
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице
Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, что они покупают в онлайн-магазинах чаще всего. Варианты ответа были: продукты и товары для дома; одежду и обувь; технику; косметику; товары для хобби/досуга; товары для животных; не покупаю онлайн.
В итоге большинство подписчиков ответило, что чаще всего они покупают в онлайн-магазинах товары для дома, а также одежду и обувь. За каждый из этих вариантов проголосовало одинаковое количество подписчиков — по 26%. При этом 16% опрошенных ответили, что вообще не делают покупки онлайн.
Около 11% пользователей покупают товары для хобби и досуга, а 10% приобретают технику. Реже всего покупают товары для животных и косметику. За каждый из этих вариантов проголосовало всего 4%.
В комментариях пользователи отметили, что несмотря на огромный выбор товаров в интернете, иногда они ходят за покупками и в обычные магазины. Так можно сразу посмотреть товар вживую и убедиться в его качестве.