https://ria.ru/20230731/veschdoki-1887384978.html
Путин подписал закон о передаче вещдоков гражданам при военном положении
Путин подписал закон о передаче вещдоков гражданам при военном положении - РИА Новости, 31.07.2023
Путин подписал закон о передаче вещдоков гражданам при военном положении
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий передавать вещдоки и конфискат на нужды граждан и организаций в период мобилизации,... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T15:49
2023-07-31T15:49
2023-07-31T15:51
россия
владимир путин
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий передавать вещдоки и конфискат на нужды граждан и организаций в период мобилизации, военного положения или военного времени. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Так, закон предусматривает, что в соответствующие периоды вещественные доказательства, подлежащие конфискации, реализации, утилизации или уничтожению по решению суда, а также конфискованные вещи, явившиеся орудиями совершения или предметами административного правонарушения, могут быть переданы органам публичной власти или Общероссийскому общественному движению "Народный фронт "За Россию" для их безвозмездной передачи гражданам и организациям. Кроме того, приводится в соответствии с терминологией понятийный аппарат в других законах: в ФЗ "О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации", "Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного самоуправления" и "О патентных поверенных" слова "утраты гражданства Российской Федерации" заменяются словами "прекращения гражданства Российской Федерации".
https://ria.ru/20230731/putin-1887382058.html
https://ria.ru/20230731/zakon-1887378887.html
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россия, владимир путин
Путин подписал закон о передаче вещдоков гражданам при военном положении
Путин подписал закон, позволяющий передавать вещдоки гражданам при военном положении
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал
федеральный закон, позволяющий передавать вещдоки и конфискат на нужды граждан и организаций в период мобилизации, военного положения или военного времени.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Так, закон предусматривает, что в соответствующие периоды вещественные доказательства, подлежащие конфискации, реализации, утилизации или уничтожению по решению суда, а также конфискованные вещи, явившиеся орудиями совершения или предметами административного правонарушения, могут быть переданы органам публичной власти или Общероссийскому общественному движению "Народный фронт "За Россию" для их безвозмездной передачи гражданам и организациям.
Кроме того, приводится в соответствии с терминологией понятийный аппарат в других законах: в ФЗ "О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации", "Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного самоуправления" и "О патентных поверенных" слова "утраты гражданства Российской Федерации" заменяются словами "прекращения гражданства Российской Федерации".
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