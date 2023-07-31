https://ria.ru/20230731/veschdoki-1887384978.html

Путин подписал закон о передаче вещдоков гражданам при военном положении

Путин подписал закон о передаче вещдоков гражданам при военном положении - РИА Новости, 31.07.2023

Путин подписал закон о передаче вещдоков гражданам при военном положении

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий передавать вещдоки и конфискат на нужды граждан и организаций в период мобилизации,... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T15:49

2023-07-31T15:49

2023-07-31T15:51

россия

владимир путин

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий передавать вещдоки и конфискат на нужды граждан и организаций в период мобилизации, военного положения или военного времени. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Так, закон предусматривает, что в соответствующие периоды вещественные доказательства, подлежащие конфискации, реализации, утилизации или уничтожению по решению суда, а также конфискованные вещи, явившиеся орудиями совершения или предметами административного правонарушения, могут быть переданы органам публичной власти или Общероссийскому общественному движению "Народный фронт "За Россию" для их безвозмездной передачи гражданам и организациям. Кроме того, приводится в соответствии с терминологией понятийный аппарат в других законах: в ФЗ "О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации", "Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного самоуправления" и "О патентных поверенных" слова "утраты гражданства Российской Федерации" заменяются словами "прекращения гражданства Российской Федерации".

https://ria.ru/20230731/putin-1887382058.html

https://ria.ru/20230731/zakon-1887378887.html

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россия, владимир путин