https://ria.ru/20230731/verkhnevolzhe-1887443010.html

В Верхневолжье выполнены 40 проектов программы поддержки школьных инициатив

В Верхневолжье выполнены 40 проектов программы поддержки школьных инициатив - РИА Новости, 31.07.2023

В Верхневолжье выполнены 40 проектов программы поддержки школьных инициатив

В Тверской области выполнены 40 проектов программы поддержки школьных инициатив, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T18:07

2023-07-31T18:07

2023-07-31T18:07

тверская область

игорь руденя

школы

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ТВЕРЬ, 31 июл – РИА Новости. В Тверской области выполнены 40 проектов программы поддержки школьных инициатив, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Важно, что сами ребята активно участвуют в процессе. Ведь когда что-то делаешь своими руками, к этому относишься по-другому. Благоустраивая свою школу, учащиеся относятся к ней по-хозяйски", - процитировали в пресс-службе губернатора региона Игоря Руденю. В 2023 году участниками программы являются 40 муниципалитетов региона, от которых заявлено 57 проектов. В настоящее время завершены 40 проектов, по оставшимся 17 проектам идет приемка и согласование документации, говорится в сообщении. Цель программы поддержки школьных инициатив – формирование у подрастающего поколения со школьной скамьи активной гражданской позиции, вовлечение учащихся в решение вопросов жизни школы. При областной поддержке в школах обустраивают пространства для творчества и обучения, отдыха, спорта и социализации. Среди реализованных в этом году проектов – кабинет кулинарии в Рамешковской средней школе, медиастудии в Ново-Ямской школе Старицкого округа и в Великооктябрьской школе Фировского округа, "Аллея памяти" в Большекошинской школе Селижаровского округа, отметили в пресс-службе. Программа поддержки школьных инициатив была запущена в Тверской области в 2021 году после обращения юнкора газеты "Вышневолоцкая правда" Марии Козляковой к губернатору Игорю Рудене на итоговой пресс-конференции. Пилотной территорией для реализации программы стал Вышневолоцкий городской округ. В 2022 году в программу поддержки школьных инициатив вошли уже 24 городских и муниципальных округа Тверской области, было реализовано 40 школьных идей, пояснили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230717/shkolnaya_forma-1884726236.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь руденя, школы