Рейтинг@Mail.ru
В Верхневолжье выполнены 40 проектов программы поддержки школьных инициатив - РИА Новости, 31.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
 
18:07 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/verkhnevolzhe-1887443010.html
В Верхневолжье выполнены 40 проектов программы поддержки школьных инициатив
В Верхневолжье выполнены 40 проектов программы поддержки школьных инициатив - РИА Новости, 31.07.2023
В Верхневолжье выполнены 40 проектов программы поддержки школьных инициатив
В Тверской области выполнены 40 проектов программы поддержки школьных инициатив, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T18:07
2023-07-31T18:07
тверская область
игорь руденя
школы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887441907_0:0:1300:731_1920x0_80_0_0_cbc4e058a449ceb3a3a4884b031e74ff.jpg
ТВЕРЬ, 31 июл – РИА Новости. В Тверской области выполнены 40 проектов программы поддержки школьных инициатив, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Важно, что сами ребята активно участвуют в процессе. Ведь когда что-то делаешь своими руками, к этому относишься по-другому. Благоустраивая свою школу, учащиеся относятся к ней по-хозяйски", - процитировали в пресс-службе губернатора региона Игоря Руденю. В 2023 году участниками программы являются 40 муниципалитетов региона, от которых заявлено 57 проектов. В настоящее время завершены 40 проектов, по оставшимся 17 проектам идет приемка и согласование документации, говорится в сообщении. Цель программы поддержки школьных инициатив – формирование у подрастающего поколения со школьной скамьи активной гражданской позиции, вовлечение учащихся в решение вопросов жизни школы. При областной поддержке в школах обустраивают пространства для творчества и обучения, отдыха, спорта и социализации. Среди реализованных в этом году проектов – кабинет кулинарии в Рамешковской средней школе, медиастудии в Ново-Ямской школе Старицкого округа и в Великооктябрьской школе Фировского округа, "Аллея памяти" в Большекошинской школе Селижаровского округа, отметили в пресс-службе. Программа поддержки школьных инициатив была запущена в Тверской области в 2021 году после обращения юнкора газеты "Вышневолоцкая правда" Марии Козляковой к губернатору Игорю Рудене на итоговой пресс-конференции. Пилотной территорией для реализации программы стал Вышневолоцкий городской округ. В 2022 году в программу поддержки школьных инициатив вошли уже 24 городских и муниципальных округа Тверской области, было реализовано 40 школьных идей, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230717/shkolnaya_forma-1884726236.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887441907_64:0:1237:880_1920x0_80_0_0_709842afa8ffcfcdcab659f441e8beb9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь руденя, школы
Тверская область, Игорь Руденя, Школы

В Верхневолжье выполнены 40 проектов программы поддержки школьных инициатив

© Фото : Правительство Тверской области"Аллея памяти" в Большекошинской школе
Аллея памяти в Большекошинской школе - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© Фото : Правительство Тверской области
"Аллея памяти" в Большекошинской школе
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 31 июл – РИА Новости. В Тверской области выполнены 40 проектов программы поддержки школьных инициатив, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Важно, что сами ребята активно участвуют в процессе. Ведь когда что-то делаешь своими руками, к этому относишься по-другому. Благоустраивая свою школу, учащиеся относятся к ней по-хозяйски", - процитировали в пресс-службе губернатора региона Игоря Руденю.
В 2023 году участниками программы являются 40 муниципалитетов региона, от которых заявлено 57 проектов. В настоящее время завершены 40 проектов, по оставшимся 17 проектам идет приемка и согласование документации, говорится в сообщении.
Цель программы поддержки школьных инициатив – формирование у подрастающего поколения со школьной скамьи активной гражданской позиции, вовлечение учащихся в решение вопросов жизни школы. При областной поддержке в школах обустраивают пространства для творчества и обучения, отдыха, спорта и социализации.
В Тверской области стартовала выдача бесплатной школьной формы для детей из многодетных, опекунских и приемных семей - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
Детям из многодетных семей Тверской области начали выдавать школьную форму
17 июля, 18:52
Среди реализованных в этом году проектов – кабинет кулинарии в Рамешковской средней школе, медиастудии в Ново-Ямской школе Старицкого округа и в Великооктябрьской школе Фировского округа, "Аллея памяти" в Большекошинской школе Селижаровского округа, отметили в пресс-службе.
Программа поддержки школьных инициатив была запущена в Тверской области в 2021 году после обращения юнкора газеты "Вышневолоцкая правда" Марии Козляковой к губернатору Игорю Рудене на итоговой пресс-конференции.
Пилотной территорией для реализации программы стал Вышневолоцкий городской округ. В 2022 году в программу поддержки школьных инициатив вошли уже 24 городских и муниципальных округа Тверской области, было реализовано 40 школьных идей, пояснили в пресс-службе.
 
Тверская областьИгорь РуденяШколы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала