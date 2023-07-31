https://ria.ru/20230731/venetsiya-1887455570.html

В Венеции вводят новые строгие запреты для туристов

В Венеции вводят новые строгие запреты для туристов - РИА Новости, 31.07.2023

В Венеции вводят новые строгие запреты для туристов

Муниципалитет Венеции вводит новые ограничения в исторической части города, которые направлены прежде всего на туристов, сообщает АТОР. РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T18:46

2023-07-31T18:46

2023-07-31T18:58

туризм

новости - туризм

венеция

ассоциация туроператоров россии (атор)

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1c/1874661190_0:332:960:872_1920x0_80_0_0_2ae193334a2afcd3cd213a9239f1c09a.jpg

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Муниципалитет Венеции вводит новые ограничения в исторической части города, которые направлены прежде всего на туристов, сообщает АТОР.Местные бары, кафе и рестораны обязаны закрываться в два часа ночи, причем с 23 часов в них должно быть тихо: никакой музыки и мероприятий – как внутри, так и снаружи. Продажу алкогольных напитков предписано прекратить до 01:30.Кроме того, гастрономические лавки (за исключением кафе-мороженого) должны закрываться в 23:00, а точки питания, которые предлагают еду на вынос, в 20:00.Власти объясняют новую политику стремлением "защитить право граждан на отдых" и положить конец "беспорядкам, вызванным ночным движением в историческом центре".По заявлению муниципалитета, ужесточения приняты на фоне увеличения количества драк, случаев антисоциального поведения и чрезмерного употреблении алкоголя. В этом году Венеция стала популярна для празднования выпускных и мальчишников, особенно у канадцев и австралийцев.По настоянию гондольеров муниципалитет еще в 2020 году изменил вместимость лодок, ставших символом города: так, на борт в классический тур по каналам пускают вместо шести только пять человек. Во время пандемии венецианцы были готовы катать туристов без оглядки на это требование, но в 2023 году про него "вспомнили". Теперь лодочники отказывают в посадке даже детям и подросткам, что вызвало бурное обсуждение новой политики в соцсетях.

https://ria.ru/20230531/bali-1875317717.html

венеция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, венеция, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм