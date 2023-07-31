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В Венеции вводят новые строгие запреты для туристов
В Венеции вводят новые строгие запреты для туристов - РИА Новости, 31.07.2023
В Венеции вводят новые строгие запреты для туристов
Муниципалитет Венеции вводит новые ограничения в исторической части города, которые направлены прежде всего на туристов, сообщает АТОР. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T18:46
2023-07-31T18:46
2023-07-31T18:58
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Муниципалитет Венеции вводит новые ограничения в исторической части города, которые направлены прежде всего на туристов, сообщает АТОР.Местные бары, кафе и рестораны обязаны закрываться в два часа ночи, причем с 23 часов в них должно быть тихо: никакой музыки и мероприятий – как внутри, так и снаружи. Продажу алкогольных напитков предписано прекратить до 01:30.Кроме того, гастрономические лавки (за исключением кафе-мороженого) должны закрываться в 23:00, а точки питания, которые предлагают еду на вынос, в 20:00.Власти объясняют новую политику стремлением "защитить право граждан на отдых" и положить конец "беспорядкам, вызванным ночным движением в историческом центре".По заявлению муниципалитета, ужесточения приняты на фоне увеличения количества драк, случаев антисоциального поведения и чрезмерного употреблении алкоголя. В этом году Венеция стала популярна для празднования выпускных и мальчишников, особенно у канадцев и австралийцев.По настоянию гондольеров муниципалитет еще в 2020 году изменил вместимость лодок, ставших символом города: так, на борт в классический тур по каналам пускают вместо шести только пять человек. Во время пандемии венецианцы были готовы катать туристов без оглядки на это требование, но в 2023 году про него "вспомнили". Теперь лодочники отказывают в посадке даже детям и подросткам, что вызвало бурное обсуждение новой политики в соцсетях.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, венеция, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм
Туризм, Новости - Туризм, Венеция, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Туризм
В Венеции вводят новые строгие запреты для туристов
АТОР: в Венеции ограничили время работы баров, а также вместимость гондол
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости.
Муниципалитет Венеции вводит новые ограничения в исторической части города, которые направлены прежде всего на туристов, сообщает
АТОР.
Местные бары, кафе и рестораны обязаны закрываться в два часа ночи, причем с 23 часов в них должно быть тихо: никакой музыки и мероприятий – как внутри, так и снаружи. Продажу алкогольных напитков предписано прекратить до 01:30.
Кроме того, гастрономические лавки (за исключением кафе-мороженого) должны закрываться в 23:00, а точки питания, которые предлагают еду на вынос, в 20:00.
Власти объясняют новую политику стремлением "защитить право граждан на отдых" и положить конец "беспорядкам, вызванным ночным движением в историческом центре".
По заявлению муниципалитета, ужесточения приняты на фоне увеличения количества драк, случаев антисоциального поведения и чрезмерного употреблении алкоголя. В этом году Венеция стала популярна для празднования выпускных и мальчишников, особенно у канадцев и австралийцев.
По настоянию гондольеров муниципалитет еще в 2020 году изменил вместимость лодок, ставших символом города: так, на борт в классический тур по каналам пускают вместо шести только пять человек. Во время пандемии венецианцы были готовы катать туристов без оглядки на это требование, но в 2023 году про него "вспомнили". Теперь лодочники отказывают в посадке даже детям и подросткам, что вызвало бурное обсуждение новой политики в соцсетях.
На Бали ввели новые строгие запреты для туристов