https://ria.ru/20230731/vef-1887286734.html

На ВЭФ обсудят реновацию городов Дальнего Востока, заявил Трутнев

На ВЭФ обсудят реновацию городов Дальнего Востока, заявил Трутнев - РИА Новости, 31.07.2023

На ВЭФ обсудят реновацию городов Дальнего Востока, заявил Трутнев

Важную часть Восточного экономического форума (ВЭФ-2023) планируется посвятить обсуждению выполнения поручений президента РФ Владимира Путина по реновации... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T08:37

2023-07-31T08:37

2023-07-31T08:39

экономика

дальний восток

россия

владивосток

владимир путин

юрий трутнев

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Важную часть Восточного экономического форума (ВЭФ-2023) планируется посвятить обсуждению выполнения поручений президента РФ Владимира Путина по реновации городов Дальнего Востока, заявил вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. О структуре форума и развитии Дальнего Востока вице-премьер рассказал после совещания в Правительстве РФ по подготовке Восточного экономического форума. "Важнейшая часть будет связана с обсуждением выполнения поручения президента Российской Федерации о реновации дальневосточных городов. Это, собственно говоря, новое будущее для всего Дальнего Востока, для людей, для создания комфортных условий", - рассказал Трутнев журналистам. Он отметил, что необходимо по-другому заниматься технологиями и производствами, а для этого надо придумывать новые пути развития дальневосточных территорий. "Понятно, что Дальний Восток - сложная территория с точки зрения развития производств. Климат, расстояния создают большие издержки для бизнеса. Первая часть развития Дальнего Востока была связана во многом с развитием добычных проектов, с разработкой новых месторождений полезных ископаемых. Но точно пора открывать вторую страницу. Более того, мы уже сейчас можем смело говорить о том, что по промышленному развитию Дальний Восток существенно опережает другие регионы нашей страны. Но надо двигаться еще быстрее", - сказал Трутнев. Вице-премьер подчеркнул, что все, что делалось для развития округа до сих пор, обязательно будет подвергаться ревизии. Он отметил, что прошло уже десять лет, как сегодняшняя команда по поручению президента РФ Владимира Путина занимается развитием Дальнего Востока. "Многие наши механизмы сегодня уже нашли уверенную прописку в Арктической зоне, в других территориях. Появились территории опережающего развития в моногородах. Появилась преференции в Арктической зоне Российской Федерации. Но сказать, что все уже хорошо,​ - совершенно неправда", - заявил Трутнев. Он рассказал, что уже сейчас работа конкурентов интенсивно анализируется, анализируется также работа других окружающих стран по привлечению инвестиций. "И здесь есть очень даже чему поучиться. Мы учиться любим, готовы и будем продолжать на эту тему тоже вместе разбираться", - заключил Трутнев. "В рамках направления "Дальний Восток за десять лет. Что получилось и что нужно сделать" планируется не только подвести итоги десятилетия, но и обсудить новые инструменты развития дальневосточных регионов", - говорится в сообщении.Уточняется, что в рамках этого направления будут подняты темы эволюции преференциальных режимов в России, развития инфраструктуры, модернизации энергетической системы, реновации дальневосточных городов, увеличения эффективности работы Единой дальневосточной авиакомпании. Отдельное внимание будет уделено вопросам экологии, в частности увеличения популяции дальневосточных тигров и леопардов.Отмечается, что на сессиях блока "Дальний Восток будущего" обсудят модернизацию городского хозяйства, повышение качества жизни дальневосточников, внедрение экологичного транспорта, развитие строительной отрасли и создание арендного жилья.ВЭФ-2023 пройдет с 10 по 13 сентября во Владивостоке (Приморский край). В этом году форум пройдёт под лозунгом "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию".

https://ria.ru/20230731/vef-1887286244.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, дальний восток, россия, владивосток, владимир путин, юрий трутнев