https://ria.ru/20230731/vef-1887285678.html

Трутнев утвердил архитектуру деловой программы ВЭФ

Трутнев утвердил архитектуру деловой программы ВЭФ - РИА Новости, 31.07.2023

Трутнев утвердил архитектуру деловой программы ВЭФ

Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев утвердил архитектуру деловой программы Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет 10-13... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T08:28

2023-07-31T08:28

2023-07-31T08:28

экономика

россия

дальний восток

владивосток

юрий трутнев

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев утвердил архитектуру деловой программы Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет 10-13 сентября во Владивостоке, сообщили в пресс-службе аппарата полпредства. Трутнев провел совещание по подготовке к VIII Восточному экономическому форуму. По мнению вице-премьера, за время существования форум стал ключевой площадкой для выработки решений, имеющих большое значение не только для Дальнего Востока, но и для всего Азиатско-Тихоокеанского региона, площадкой для привлечения инвестиций, многостороннего сотрудничества и международной кооперации, с разворотом России на Восток его роль возросла. "Главная тема форума этого года: "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Если говорить об архитектуре, то мы сохраним традиционные блоки и адаптируем их под актуальную международную обстановку, современные вызовы и роль, которую Дальний Восток играет для нашей страны", - приводятся в сообщении слова Трутнева. Уточняется, что деловая программа ВЭФ-2023 включает шесть ключевых блоков: "Международное сотрудничество в изменившемся мире", "Логистика перемен", "Дальний Восток за десять лет. Что получилось и что нужно сделать", "Технологическое развитие как гарантия суверенитета", "Дальний Восток будущего", "Образование и воспитание как основа независимости". Отмечается, что по итогам ключевых сессий модераторы доложат главе государства о том, что было сделано на Дальнем Востоке России за прошедшие годы, а также обозначат возможные ориентиры по дальнейшему развитию региона. Для гостей и участников ВЭФ-2023, помимо деловой, по традиции будут подготовлены спортивная и культурная программы. Кроме того, все дни форума на набережной бухты Аякс на острове Русском будет открыта выставка "Улица Дальнего Востока". Посетители смогут ознакомиться с одиннадцатью павильонами, которые символизируют самобытные регионы Дальневосточного федерального округа. По информации пресс-службы, в ВЭФ-2022 приняли более 7 тысяч участников из 68 стран и территорий. Самыми многочисленными стали иностранные делегации из Китая, Мьянмы, Монголии, Индии, Армении, Республики Корея. В рамках основной программы форума состоялось свыше 100 мероприятий, было подписано 296 соглашений на общую сумму 3,272 триллиона рублей.

https://ria.ru/20230731/vef-1887285165.html

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россия

дальний восток

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, дальний восток, владивосток, юрий трутнев