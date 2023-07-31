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Трутнев утвердил архитектуру деловой программы ВЭФ - РИА Новости, 31.07.2023
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08:28 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/vef-1887285678.html
Трутнев утвердил архитектуру деловой программы ВЭФ
Трутнев утвердил архитектуру деловой программы ВЭФ - РИА Новости, 31.07.2023
Трутнев утвердил архитектуру деловой программы ВЭФ
Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев утвердил архитектуру деловой программы Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет 10-13... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T08:28
2023-07-31T08:28
экономика
россия
дальний восток
владивосток
юрий трутнев
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев утвердил архитектуру деловой программы Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет 10-13 сентября во Владивостоке, сообщили в пресс-службе аппарата полпредства. Трутнев провел совещание по подготовке к VIII Восточному экономическому форуму. По мнению вице-премьера, за время существования форум стал ключевой площадкой для выработки решений, имеющих большое значение не только для Дальнего Востока, но и для всего Азиатско-Тихоокеанского региона, площадкой для привлечения инвестиций, многостороннего сотрудничества и международной кооперации, с разворотом России на Восток его роль возросла. "Главная тема форума этого года: "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Если говорить об архитектуре, то мы сохраним традиционные блоки и адаптируем их под актуальную международную обстановку, современные вызовы и роль, которую Дальний Восток играет для нашей страны", - приводятся в сообщении слова Трутнева. Уточняется, что деловая программа ВЭФ-2023 включает шесть ключевых блоков: "Международное сотрудничество в изменившемся мире", "Логистика перемен", "Дальний Восток за десять лет. Что получилось и что нужно сделать", "Технологическое развитие как гарантия суверенитета", "Дальний Восток будущего", "Образование и воспитание как основа независимости". Отмечается, что по итогам ключевых сессий модераторы доложат главе государства о том, что было сделано на Дальнем Востоке России за прошедшие годы, а также обозначат возможные ориентиры по дальнейшему развитию региона. Для гостей и участников ВЭФ-2023, помимо деловой, по традиции будут подготовлены спортивная и культурная программы. Кроме того, все дни форума на набережной бухты Аякс на острове Русском будет открыта выставка "Улица Дальнего Востока". Посетители смогут ознакомиться с одиннадцатью павильонами, которые символизируют самобытные регионы Дальневосточного федерального округа. По информации пресс-службы, в ВЭФ-2022 приняли более 7 тысяч участников из 68 стран и территорий. Самыми многочисленными стали иностранные делегации из Китая, Мьянмы, Монголии, Индии, Армении, Республики Корея. В рамках основной программы форума состоялось свыше 100 мероприятий, было подписано 296 соглашений на общую сумму 3,272 триллиона рублей.
https://ria.ru/20230731/vef-1887285165.html
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экономика, россия, дальний восток, владивосток, юрий трутнев
Экономика, Россия, Дальний Восток, Владивосток, Юрий Трутнев
Трутнев утвердил архитектуру деловой программы ВЭФ

Полпред Трутнев утвердил архитектуру деловой программы Восточного экономического форума

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкУчастники Восточного экономического форума во Владивостоке
Участники Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Участники Восточного экономического форума во Владивостоке. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев утвердил архитектуру деловой программы Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет 10-13 сентября во Владивостоке, сообщили в пресс-службе аппарата полпредства.
Трутнев провел совещание по подготовке к VIII Восточному экономическому форуму. По мнению вице-премьера, за время существования форум стал ключевой площадкой для выработки решений, имеющих большое значение не только для Дальнего Востока, но и для всего Азиатско-Тихоокеанского региона, площадкой для привлечения инвестиций, многостороннего сотрудничества и международной кооперации, с разворотом России на Восток его роль возросла.
Заместитель председателя правительства - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
Страны, участвующие в ВЭФ-2023, пока не называются, заявил Трутнев
08:21
"Главная тема форума этого года: "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Если говорить об архитектуре, то мы сохраним традиционные блоки и адаптируем их под актуальную международную обстановку, современные вызовы и роль, которую Дальний Восток играет для нашей страны", - приводятся в сообщении слова Трутнева.
Уточняется, что деловая программа ВЭФ-2023 включает шесть ключевых блоков: "Международное сотрудничество в изменившемся мире", "Логистика перемен", "Дальний Восток за десять лет. Что получилось и что нужно сделать", "Технологическое развитие как гарантия суверенитета", "Дальний Восток будущего", "Образование и воспитание как основа независимости".
Отмечается, что по итогам ключевых сессий модераторы доложат главе государства о том, что было сделано на Дальнем Востоке России за прошедшие годы, а также обозначат возможные ориентиры по дальнейшему развитию региона.
Для гостей и участников ВЭФ-2023, помимо деловой, по традиции будут подготовлены спортивная и культурная программы. Кроме того, все дни форума на набережной бухты Аякс на острове Русском будет открыта выставка "Улица Дальнего Востока". Посетители смогут ознакомиться с одиннадцатью павильонами, которые символизируют самобытные регионы Дальневосточного федерального округа.
По информации пресс-службы, в ВЭФ-2022 приняли более 7 тысяч участников из 68 стран и территорий. Самыми многочисленными стали иностранные делегации из Китая, Мьянмы, Монголии, Индии, Армении, Республики Корея. В рамках основной программы форума состоялось свыше 100 мероприятий, было подписано 296 соглашений на общую сумму 3,272 триллиона рублей.
Заместитель председателя правительства России — полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев перед началом заседания правительства - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
Участие в ВЭФ-2023 подтвердили десятки стран, сообщил Трутнев
5 июля, 06:53
 
ЭкономикаРоссияДальний ВостокВладивостокЮрий Трутнев
 
 
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