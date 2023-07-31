https://ria.ru/20230731/vecherinka-1887367590.html

Число раненных при стрельбе на вечеринке в Индиане возросло, сообщили СМИ

Число раненных при стрельбе на вечеринке в Индиане возросло, сообщили СМИ - РИА Новости, 31.07.2023

Число раненных при стрельбе на вечеринке в Индиане возросло, сообщили СМИ

Число раненных в ходе стрельбы на уличной вечеринке в американском штате Индиана возросло до 23, передает местный телеканал Fox59. РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T14:43

2023-07-31T14:43

2023-07-31T14:43

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индиана

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Число раненных в ходе стрельбы на уличной вечеринке в американском штате Индиана возросло до 23, передает местный телеканал Fox59. Ранее издание Star Press сообщало об одном погибшем и 17 раненых. "Один человек погиб, 19 проходили лечение в отделении неотложной помощи больницы Ball Memorial, четверо были отправлены в другие больницы", - говорится в сообщении. По данным телеканала, погибший - тридцатилетний Джозеф Боннер. На данный момент нет сведений о том, участвовал ли он в стрельбе, подозреваются ли другие жертвы в стрельбе из огнестрельного оружия и было ли обнаружено какое-либо огнестрельное оружие.

https://ria.ru/20230728/strelba-1886949401.html

индиана

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, индиана, сша