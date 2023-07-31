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Число раненных при стрельбе на вечеринке в Индиане возросло, сообщили СМИ
Число раненных при стрельбе на вечеринке в Индиане возросло, сообщили СМИ - РИА Новости, 31.07.2023
Число раненных при стрельбе на вечеринке в Индиане возросло, сообщили СМИ
Число раненных в ходе стрельбы на уличной вечеринке в американском штате Индиана возросло до 23, передает местный телеканал Fox59. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T14:43
2023-07-31T14:43
2023-07-31T14:43
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индиана
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Число раненных в ходе стрельбы на уличной вечеринке в американском штате Индиана возросло до 23, передает местный телеканал Fox59. Ранее издание Star Press сообщало об одном погибшем и 17 раненых. "Один человек погиб, 19 проходили лечение в отделении неотложной помощи больницы Ball Memorial, четверо были отправлены в другие больницы", - говорится в сообщении. По данным телеканала, погибший - тридцатилетний Джозеф Боннер. На данный момент нет сведений о том, участвовал ли он в стрельбе, подозреваются ли другие жертвы в стрельбе из огнестрельного оружия и было ли обнаружено какое-либо огнестрельное оружие.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индиана, сша
Число раненных при стрельбе на вечеринке в Индиане возросло, сообщили СМИ
Fox59: число раненных при стрельбе на уличной вечеринке в штате Индиана увеличилось до 23