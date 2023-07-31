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Смертельная комбинация. На Западе ужаснулись тому, с чем столкнулись ВСУ - РИА Новости, 31.07.2023
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10:30 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/uzhas-1887301925.html
Смертельная комбинация. На Западе ужаснулись тому, с чем столкнулись ВСУ
Смертельная комбинация. На Западе ужаснулись тому, с чем столкнулись ВСУ - РИА Новости, 31.07.2023
Смертельная комбинация. На Западе ужаснулись тому, с чем столкнулись ВСУ
В ходе контрнаступления Вооруженным силам Украины пришлось столкнуться с самыми опасными и смертоносными линиями обороны российской армии, пишет The Economist. РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T10:30
2023-07-31T10:30
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
в мире
украина
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. В ходе контрнаступления Вооруженным силам Украины пришлось столкнуться с самыми опасными и смертоносными линиями обороны российской армии, пишет The Economist.Ни одна армия за долгое время не сталкивалась с более сложной системой укреплений, чем та, которую пытаются пробить ВСУ, утверждают авторы статьи со ссылкой на отставного генерала австралийской армии Мика Райана.Журналисты назвали очень плотную сеть обороны российской армии "смертельной комбинацией": ВСУ приходится проходить через миллионы мин, по ним наносят удары "Ланцетами", дальнобойными ракетами и боевыми вертолетами. БПЛА ВСУ глушат и выводят из строя, а если украинцам и удается нейтрализовать минные поля, то россияне их быстро восстанавливают с помощью авиации и артиллерии, выпускающих специальные боеприпасы, отметили обозреватели.&quot;Даже самым подготовленным армиям НАТО будет непросто преодолеть такие препятствия&quot;, — подытожили авторы материала.Украинское контрнаступление началось 4-5 июня на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях. Командование ВСУ бросило в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечали президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу, украинские войска не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.
https://ria.ru/20230731/oruzhie-1887292262.html
https://ria.ru/20230730/ukraina-1887230841.html
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россия, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, в мире, украина, вооруженные силы рф
Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО, В мире, Украина, Вооруженные силы РФ
Смертельная комбинация. На Западе ужаснулись тому, с чем столкнулись ВСУ

Economist: линии обороны российской армии представляют смертельную комбинацию для ВСУ

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. В ходе контрнаступления Вооруженным силам Украины пришлось столкнуться с самыми опасными и смертоносными линиями обороны российской армии, пишет The Economist.
Ни одна армия за долгое время не сталкивалась с более сложной системой укреплений, чем та, которую пытаются пробить ВСУ, утверждают авторы статьи со ссылкой на отставного генерала австралийской армии Мика Райана.
Кадр уничтожения морского десанта ВСУ в районе Запорожской АЭС
"Ударная мощь". Офицер НАТО назвал российское оружие, сжигающее технику ВСУ
09:18
Журналисты назвали очень плотную сеть обороны российской армии "смертельной комбинацией": ВСУ приходится проходить через миллионы мин, по ним наносят удары "Ланцетами", дальнобойными ракетами и боевыми вертолетами. БПЛА ВСУ глушат и выводят из строя, а если украинцам и удается нейтрализовать минные поля, то россияне их быстро восстанавливают с помощью авиации и артиллерии, выпускающих специальные боеприпасы, отметили обозреватели.
«

"Даже самым подготовленным армиям НАТО будет непросто преодолеть такие препятствия", — подытожили авторы материала.

Украинское контрнаступление началось 4-5 июня на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях. Командование ВСУ бросило в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Тем не менее, как отмечали президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу, украинские войска не добились успеха ни на одном из участков фронта и несут большие потери.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
"Харьков окружат". Зеленский получил ужасающие новости с фронта
Вчера, 18:15
 
РоссияВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТОВ миреУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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