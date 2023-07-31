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Новая цифровая услуга для владельцев фуд-траков появилась в Подмосковье - РИА Новости, 31.07.2023
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Новости Подмосковья
 
18:47 31.07.2023
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Новая цифровая услуга для владельцев фуд-траков появилась в Подмосковье
Новая цифровая услуга для владельцев фуд-траков появилась в Подмосковье - РИА Новости, 31.07.2023
Новая цифровая услуга для владельцев фуд-траков появилась в Подмосковье
Владельцы фуд-траков теперь смогут получить разрешение на размещение летних кафе при мобильных торговых объектах в Подмосковье онлайн. Об этом сообщил телеканал РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T18:47
2023-07-31T18:47
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Владельцы фуд-траков теперь смогут получить разрешение на размещение летних кафе при мобильных торговых объектах в Подмосковье онлайн. Об этом сообщил телеканал "360".Для тех, кто уже заключил договор и разместил точку, процедура займет всего два дня. Те предприниматели, которые только планируют разместить торговую точку, смогут получить одобрение за семь дней.Заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов подчеркнул, что подать заявку можно через портал госуслуг. Разместить веранду можно будет уже в текущем сезоне."Ежегодно мы внедряем и модернизируем услуги в сфере торговли, чтобы упростить процессы оформления договоров предпринимателям, а покупателям создать более комфортные условия. Так, мы в 10 раз сократили сроки заключения договоров на размещение мобильных торговых объектов. На сегодняшний день в Подмосковье заключили более 500 таких договоров", – рассказал чиновник.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Новая цифровая услуга для владельцев фуд-траков появилась в Подмосковье

© РИА Новости / Павел БедняковПосетители в летнем кафе
Посетители в летнем кафе - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Владельцы фуд-траков теперь смогут получить разрешение на размещение летних кафе при мобильных торговых объектах в Подмосковье онлайн. Об этом сообщил телеканал "360".
Для тех, кто уже заключил договор и разместил точку, процедура займет всего два дня. Те предприниматели, которые только планируют разместить торговую точку, смогут получить одобрение за семь дней.
Заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов подчеркнул, что подать заявку можно через портал госуслуг. Разместить веранду можно будет уже в текущем сезоне.
«
"Ежегодно мы внедряем и модернизируем услуги в сфере торговли, чтобы упростить процессы оформления договоров предпринимателям, а покупателям создать более комфортные условия. Так, мы в 10 раз сократили сроки заключения договоров на размещение мобильных торговых объектов. На сегодняшний день в Подмосковье заключили более 500 таких договоров", – рассказал чиновник.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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