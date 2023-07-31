https://ria.ru/20230731/uran-1887347156.html

Orano продолжила добывать уран в Нигере, несмотря на военный переворот

Orano продолжила добывать уран в Нигере, несмотря на военный переворот - РИА Новости, 31.07.2023

Orano продолжила добывать уран в Нигере, несмотря на военный переворот

Французская корпорация Orano продолжает добычу урана в Нигере, произошедший в стране военный переворот не затронул ее деятельность, сообщает газета Monde со... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T13:24

2023-07-31T13:24

2023-07-31T13:24

африканский союз

мохамед базум

франция

нигер

в мире

александр уваров

ниамей

переворот в нигере — 2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1e/1887248602_0:75:3071:1802_1920x0_80_0_0_b4f86d37bb4719f322bf72dc80d25455.jpg

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Французская корпорация Orano продолжает добычу урана в Нигере, произошедший в стране военный переворот не затронул ее деятельность, сообщает газета Monde со ссылкой на представителей компании. В Нигере Orano присутствует более 50 лет и занимается, в частности, разработкой одного из крупнейших в мире урановых месторождений Имурарен в районе города Арлит, запасы которого оцениваются в 200 миллионов тонн. "Никаких изменений не произошло, ситуация нормальная. На данный момент авиарейсы отменены, но мы поддерживаем связь с сотрудниками на объекте через интернет и спутниковую телефонную связь", - заявила представитель Orano. Она добавила, что численность персонала, выделенного для охраны объектов в составе "около 300 нигерских солдат", не изменилась. В Нигере находятся богатые запасы урана, от которых сильно зависит Франция. Как ранее сообщил РИА Новости главный редактор портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров, в результате смены власти французским атомщикам придется пересмотреть экономические условия работы в стране, что способно привести к повышению цен на ядерное топливо для французских АЭС. Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. В пятницу командующий президентской гвардией генерал Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".

https://ria.ru/20230731/niger-1887249146.html

https://ria.ru/20230731/niger-1887271811.html

франция

нигер

ниамей

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

африканский союз, мохамед базум, франция, нигер, в мире, александр уваров, ниамей, переворот в нигере — 2023