Orano продолжила добывать уран в Нигере, несмотря на военный переворот
Monde: французская Orano продолжила добывать уран в Нигере, несмотря на военный переворот
© -Участники протеста перед посольством Франции в Ниамее, Нигер
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Участники протеста перед посольством Франции в Ниамее, Нигер. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Французская корпорация Orano продолжает добычу урана в Нигере, произошедший в стране военный переворот не затронул ее деятельность, сообщает газета Monde со ссылкой на представителей компании.
В Нигере Orano присутствует более 50 лет и занимается, в частности, разработкой одного из крупнейших в мире урановых месторождений Имурарен в районе города Арлит, запасы которого оцениваются в 200 миллионов тонн.
"Никаких изменений не произошло, ситуация нормальная. На данный момент авиарейсы отменены, но мы поддерживаем связь с сотрудниками на объекте через интернет и спутниковую телефонную связь", - заявила представитель Orano.
Она добавила, что численность персонала, выделенного для охраны объектов в составе "около 300 нигерских солдат", не изменилась.
В Нигере находятся богатые запасы урана, от которых сильно зависит Франция. Как ранее сообщил РИА Новости главный редактор портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров, в результате смены власти французским атомщикам придется пересмотреть экономические условия работы в стране, что способно привести к повышению цен на ядерное топливо для французских АЭС.
Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. В пятницу командующий президентской гвардией генерал Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".