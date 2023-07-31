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На Запорожском направлении уничтожены Leopard, несколько БМП и гаубица ВСУ
На Запорожском направлении уничтожены Leopard, несколько БМП и гаубица ВСУ - РИА Новости, 31.07.2023
На Запорожском направлении уничтожены Leopard, несколько БМП и гаубица ВСУ
Подразделения группировки ВС РФ "Восток" на запорожском направлении за сутки уничтожили танк Leopard, несколько БМП, гаубицу M777 и станцию РЭБ украинских... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T05:06
2023-07-31T05:06
2023-07-31T05:14
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Подразделения группировки ВС РФ "Восток" на запорожском направлении за сутки уничтожили танк Leopard, несколько БМП, гаубицу M777 и станцию РЭБ украинских войск, сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов. "Огнем артиллерии в районе Работино уничтожена станция РЭБ ВСУ, противотанковых ракетным комплексом уничтожен танк Leopard. Гаубичной артиллерией уничтожен склад боеприпасов в Малых Щербаках. Применением барражирующих боеприпасов "Ланцет" уничтожены буксируемая гаубица M777 и Д-20 в районах Орехово и восточнее Павловки Запорожской области, а также несколько БМП противника в районе Новоданиловки", - сообщил Чехов.
запорожская область
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запорожская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
На Запорожском направлении уничтожены Leopard, несколько БМП и гаубица ВСУ
Российские силы уничтожили на Запорожском направлении Leopard, несколько БМП и гаубицу ВСУ