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На Запорожском направлении уничтожены Leopard, несколько БМП и гаубица ВСУ

На Запорожском направлении уничтожены Leopard, несколько БМП и гаубица ВСУ - РИА Новости, 31.07.2023

На Запорожском направлении уничтожены Leopard, несколько БМП и гаубица ВСУ

Подразделения группировки ВС РФ "Восток" на запорожском направлении за сутки уничтожили танк Leopard, несколько БМП, гаубицу M777 и станцию РЭБ украинских... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T05:06

2023-07-31T05:06

2023-07-31T05:14

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Подразделения группировки ВС РФ "Восток" на запорожском направлении за сутки уничтожили танк Leopard, несколько БМП, гаубицу M777 и станцию РЭБ украинских войск, сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов. "Огнем артиллерии в районе Работино уничтожена станция РЭБ ВСУ, противотанковых ракетным комплексом уничтожен танк Leopard. Гаубичной артиллерией уничтожен склад боеприпасов в Малых Щербаках. Применением барражирующих боеприпасов "Ланцет" уничтожены буксируемая гаубица M777 и Д-20 в районах Орехово и восточнее Павловки Запорожской области, а также несколько БМП противника в районе Новоданиловки", - сообщил Чехов.

запорожская область

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запорожская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины