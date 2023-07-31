https://ria.ru/20230731/ukraina-1887388737.html

Конголезский дипломат оценил значение конфликта на Украине для Африки

Конголезский дипломат оценил значение конфликта на Украине для Африки - РИА Новости, 31.07.2023

Конголезский дипломат оценил значение конфликта на Украине для Африки

Конфликт на Украине должен стать для Африки сигналом, чтобы обновить механизмы развития и превратиться в одного из мировых экономических лидеров, заявил РИА... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T16:03

2023-07-31T16:03

2023-07-31T16:03

россия

украина

африка

жан-клод гакоссо

владимир путин

оон

россельхозбанк

республика конго

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/09/1782669775_0:468:2048:1620_1920x0_80_0_0_19f5cd453c53c6351482778c80cd401a.jpg

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Конфликт на Украине должен стать для Африки сигналом, чтобы обновить механизмы развития и превратиться в одного из мировых экономических лидеров, заявил РИА Новости министр иностранных дел Республики Конго Жан-Клод Гакоссо. Комментируя вопросы поставки зерна на фоне ситуации на Украине, министр отметил, что в ряде стран Африки пробуют использовать для приготовления хлеба муку из маниоки, проса и сорго. Он призвал поощрять страны идти по этому пути, а правительствам - финансировать исследования и инновации в этой области. "Российско-украинский конфликт должен стать для африканской общественности сигналом к пересмотру механизмов развития и ускорению экономического роста на континенте, а в долгосрочной перспективе к превращению Африки в самостоятельный и устойчивый экономический кластер", - заявил глава МИД. По мнению конголезского дипломата, Африке предназначено стать одним из главных действующих лиц в новом мировом экономическом порядке, который формируется в настоящее время. "Наши сыновья и дочери никогда не простят, что мы пропустили этот новый поезд... Это действительно поворотный момент в истории, важнейший вызов для будущего нашего континента", - сказал он. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Сделка является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230729/konflikt-1887123998.html

https://ria.ru/20230729/afrika-1887121821.html

россия

украина

африка

республика конго

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, африка, жан-клод гакоссо, владимир путин, оон, россельхозбанк, республика конго