https://ria.ru/20230731/ukraina-1887283810.html

Киев отвергает все идеи посредничества, заявили в МИД

Киев отвергает все идеи посредничества, заявили в МИД - РИА Новости, 31.07.2023

Киев отвергает все идеи посредничества, заявили в МИД

В Киеве отвергают все идеи посредничества: там зациклены на логике ультиматумов России, которые пытаются элегантно упаковать в эффектную обертку "формулы мира"... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T08:05

2023-07-31T08:05

2023-07-31T08:16

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киев

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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. В Киеве отвергают все идеи посредничества: там зациклены на логике ультиматумов России, которые пытаются элегантно упаковать в эффектную обертку "формулы мира" Зеленского, сообщил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.Он заметил, что Россия ценит "стремление друзей из стран Глобального Юга способствовать политико-дипломатическому выходу из украинского кризиса".По словам высокопоставленного дипломата, "с такими инициативами уже выступили около 20 государств и объединений, включая, прежде всего, Китай, Бразилию и, конечно же, африканские страны". "Многие выдвинули предложения гуманитарного характера. Мы видим искреннее желание этих стран внести вклад в достижение справедливого и устойчивого мира", - отметил он."Хорошо, что наши партнеры хотят разобраться в сути нынешних проблем, понять глубинные причины, которые к ним привели. Причины событий, которые долгие годы подтачивали архитектуру европейской и глобальной безопасности", - сказал Полищук. Он напомнил, что "излишне говорить, что они кроются в безответственном и эгоистичном поведении стран НАТО, их вековой колониальной привычке жить за чужой счет и укреплять свою безопасность в ущерб безопасности других суверенных государств, включая Россию"."В предложениях стран Глобального Юга много рациональных положений, которые мы поддерживаем. В их числе приверженность международному праву, отказ от ментальности "холодной войны", недопустимость односторонних санкций, императив неделимости безопасности", - пояснил Полищук. По его словам, российская сторона разделяет "их убежденность в том, что главным итогом переговорного процесса должно стать установление мира в Европе, восстановление российско-украинского сотрудничества, создание новой системы безопасности, формирование неконфронтационных отношений между Россией и НАТО"."Однако в Киеве все идеи посредничества отвергают. Там слепо зациклены на логике ультиматумов России, которые пытаются элегантно упаковать в эффектную обертку "формулы мира" Зеленского", - заметил он, добавив, что "они хотят одурачить своих партнеров и втянуть их в нечистоплотную аферу. К счастью, в странах Глобального Юга много искушенных политиков, которые не поддаются на такую форму мошенничества международного уровня"."Мы будем продолжать диалог о перспективах мирного урегулирования украинского кризиса с нашими китайскими, бразильскими, африканскими и другими партнерами, которые выступают с конструктивными и содержательными предложениями", - заключил Полищук.

https://ria.ru/20230729/putin-1887129342.html

https://ria.ru/20230729/initsiativa-1887125250.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, киев, в мире