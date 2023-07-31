https://ria.ru/20230731/ubiystvo-1887393359.html

Похититель девушки на Урале оказался причастен к убийству в 2011 году

Похититель девушки на Урале оказался причастен к убийству в 2011 году - РИА Новости, 31.07.2023

Похититель девушки на Урале оказался причастен к убийству в 2011 году

СК установил причастность похитителя девушки в Челябинске к убийству местной жительницы в 2011 году, ее тело он расчленил и закопал в погребе, сообщило... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T16:17

2023-07-31T16:17

2023-07-31T16:52

происшествия

челябинск

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ЧЕЛЯБИНСК, 31 июл – РИА Новости. СК установил причастность похитителя девушки в Челябинске к убийству местной жительницы в 2011 году, ее тело он расчленил и закопал в погребе, сообщило следственное управление СК РФ по региону.Как сообщало СУСК, мужчина осенью 2009 года под предлогом распития спиртного привез в частный дом местную жительницу, которую удерживал до настоящего времени (30 июля 2023 года). После обострения психического заболевания мужчина был доставлен в лечебное учреждение, и женщина смогла покинуть дом. Возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека).Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах пояснял, что также было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство) – за хозпостройками были найдены останки человека."В ходе расследования уголовного дела установлена причастность подозреваемого к совершению убийства местной жительницы в 2011 году. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). После совершения убийства подозреваемый расчленил тело женщины и закопал останки в погребе дома", - говорится в сообщении. В настоящее время мужчина находится под надзором сотрудников правоохранительных органов в лечебном учреждении, напоминает СУСК.

https://ria.ru/20230731/kriminal-1887348574.html

челябинск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, челябинск, следственный комитет россии (ск рф), россия