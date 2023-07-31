https://ria.ru/20230731/turtsiya-1887396464.html
В Турции рассказали, сколько россиян посетили страну в первом полугодии
В Турции рассказали, сколько россиян посетили страну в первом полугодии - РИА Новости, 31.07.2023
В Турции рассказали, сколько россиян посетили страну в первом полугодии
Турпоток из России в Турцию в первом полугодии 2023 года вырос на 79 процентов по сравнению с аналогичным периодом в 2022-м и превысил 2,6 миллиона... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T16:30
2023-07-31T16:30
2023-07-31T16:30
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Турпоток из России в Турцию в первом полугодии 2023 года вырос на 79 процентов по сравнению с аналогичным периодом в 2022-м и превысил 2,6 миллиона путешественников, сообщает АТОР. Число гостей из РФ оказалось лишь на три процента меньше доковидного 2019 года.Эксперты отмечают, что рост показателя – результат многочисленных коротких транзитных визитов в Стамбул. Их доля в общем объеме – 70 процентов, более миллиона туристов. Это на 195 процентов больше, чем до пандемии, и почти в два раза больше, чем год назад.При этом на Анталью и ее пляжные курорты сейчас приходится только 50 процентов турпотока. Тогда как как в 2019 году этот показатель достигал 78 процентов. Так, за первые полгода в Анталью приехали 1,3 миллиона россиян, в Муглу (Эгейское побережье) – 124,3 тысячи, в Измир – 21 тысяча, сообщает АТОР.
https://ria.ru/20230703/turtsiya-1880526029.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, турция, россия, анталья (провинция), ассоциация туроператоров россии (атор), куда можно лететь, отдых на море, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Турция, Россия, Анталья (провинция), Ассоциация туроператоров России (АТОР), куда можно лететь, Отдых на море, Туризм
В Турции рассказали, сколько россиян посетили страну в первом полугодии
АТОР: в 2023 году Турцию посетили 2,6 миллиона россиян