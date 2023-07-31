https://ria.ru/20230731/turtsiya-1887396464.html

В Турции рассказали, сколько россиян посетили страну в первом полугодии

В Турции рассказали, сколько россиян посетили страну в первом полугодии - РИА Новости, 31.07.2023

В Турции рассказали, сколько россиян посетили страну в первом полугодии

Турпоток из России в Турцию в первом полугодии 2023 года вырос на 79 процентов по сравнению с аналогичным периодом в 2022-м и превысил 2,6 миллиона... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T16:30

2023-07-31T16:30

2023-07-31T16:30

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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Турпоток из России в Турцию в первом полугодии 2023 года вырос на 79 процентов по сравнению с аналогичным периодом в 2022-м и превысил 2,6 миллиона путешественников, сообщает АТОР. Число гостей из РФ оказалось лишь на три процента меньше доковидного 2019 года.Эксперты отмечают, что рост показателя – результат многочисленных коротких транзитных визитов в Стамбул. Их доля в общем объеме – 70 процентов, более миллиона туристов. Это на 195 процентов больше, чем до пандемии, и почти в два раза больше, чем год назад.При этом на Анталью и ее пляжные курорты сейчас приходится только 50 процентов турпотока. Тогда как как в 2019 году этот показатель достигал 78 процентов. Так, за первые полгода в Анталью приехали 1,3 миллиона россиян, в Муглу (Эгейское побережье) – 124,3 тысячи, в Измир – 21 тысяча, сообщает АТОР.

https://ria.ru/20230703/turtsiya-1880526029.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, турция, россия, анталья (провинция), ассоциация туроператоров россии (атор), куда можно лететь, отдых на море, туризм