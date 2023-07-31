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На Украине построят сервисный центр по обслуживанию беспилотников - РИА Новости, 31.07.2023
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17:12 31.07.2023 (обновлено: 17:14 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/tsentr-1887417068.html
На Украине построят сервисный центр по обслуживанию беспилотников
На Украине построят сервисный центр по обслуживанию беспилотников - РИА Новости, 31.07.2023
На Украине построят сервисный центр по обслуживанию беспилотников
Минобороны Украины и турецкая компания Baykar заключили соглашение о строительстве сервисного центра по ремонту беспилотников, сообщили в понедельник в... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T17:12
2023-07-31T17:14
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Минобороны Украины и турецкая компания Baykar заключили соглашение о строительстве сервисного центра по ремонту беспилотников, сообщили в понедельник в Telegram-канале украинского оборонного ведомства. В июле украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин сообщил о начале строительства на Украине завода по производству турецких беспилотников Bayraktar. "На Украине появится сервисный центр по ремонту и обслуживанию беспилотных летательных аппаратов. Документ о его строительстве сегодня заключен между министерством обороны и турецкой компанией Baykar Makina", - говорится в сообщении минобороны. По информации ведомства, сервисный центр будет создан в ближайшее время. Ранее гендиректор турецкой компании Baykar Халук Байрактар сообщал, что компания рассчитывает начать производство боевых БПЛА Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci на Украине в 2025 году. Украинский посол в Турции Василий Боднар в августе 2022 года заявил, что турецкая компания Baykar будет строить завод по производству ударных беспилотников Bayraktar на Украине и уже купила для этого земельный участок. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230710/turtsiya-1883244327.html
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турция, украина, в мире
Турция, Украина, В мире
На Украине построят сервисный центр по обслуживанию беспилотников

Минобороны Украины и турецкая Baykar построят сервисный центр по обслуживанию БПЛА

© Кадр из видео компании Baykar Испытания БПЛА, разработанного компанией Baykar в Турции
Испытания БПЛА, разработанного компанией Baykar в Турции
© Кадр из видео компании Baykar
Испытания БПЛА, разработанного компанией Baykar в Турции. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Минобороны Украины и турецкая компания Baykar заключили соглашение о строительстве сервисного центра по ремонту беспилотников, сообщили в понедельник в Telegram-канале украинского оборонного ведомства.
В июле украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин сообщил о начале строительства на Украине завода по производству турецких беспилотников Bayraktar.
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"На Украине появится сервисный центр по ремонту и обслуживанию беспилотных летательных аппаратов. Документ о его строительстве сегодня заключен между министерством обороны и турецкой компанией Baykar Makina", - говорится в сообщении минобороны.
По информации ведомства, сервисный центр будет создан в ближайшее время. Ранее гендиректор турецкой компании Baykar Халук Байрактар сообщал, что компания рассчитывает начать производство боевых БПЛА Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci на Украине в 2025 году.
Украинский посол в Турции Василий Боднар в августе 2022 года заявил, что турецкая компания Baykar будет строить завод по производству ударных беспилотников Bayraktar на Украине и уже купила для этого земельный участок.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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