В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской, Полтавской, Харьковской и еще двух областях Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине . Архивное фото
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги в Полтавской области раздался в 17.49 мск, следом через минуту тревогу объявили в остальных перечисленных регионах. Кроме того тревога звучит в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.
Ранее в понедельник воздушная тревога была объявлена в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской, Николаевской областях Украины. Спустя некоторое время ее отменили.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.