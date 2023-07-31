https://ria.ru/20230731/trevoga-1887372269.html

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 31.07.2023

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T15:00

2023-07-31T15:00

2023-07-31T15:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы рф

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запорожская область

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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным карты, сигнал тревоги в этих регионах прозвучал практически одновременно – около 14.45 (совпадает с мск). Ранее в понедельник воздушная тревога была объявлена в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской, Николаевской областях Украины и в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей. Спустя некоторое время ее отменили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230731/trevoga-1887344109.html

https://ria.ru/20230731/trevoga-1887264459.html

украина

киев

запорожская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, вооруженные силы рф, киев, запорожская область