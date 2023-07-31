В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Украинские власти снова объявили воздушную тревогу в шести регионах
© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие", установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие", установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
Согласно данным карты, сигнал тревоги в этих регионах прозвучал практически одновременно – около 14.45 (совпадает с мск).
Ранее в понедельник воздушная тревога была объявлена в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской, Николаевской областях Украины и в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей. Спустя некоторое время ее отменили.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.