https://ria.ru/20230731/tramp-1887273909.html

СМИ: команда Трампа создает фонд, чтобы справиться с судебными издержками

СМИ: команда Трампа создает фонд, чтобы справиться с судебными издержками - РИА Новости, 31.07.2023

СМИ: команда Трампа создает фонд, чтобы справиться с судебными издержками

Политическая команда Дональда Трампа создает фонд правовой защиты, чтобы справиться со множеством судебных издержек, связанных с защитой бывшего президента США... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T04:38

2023-07-31T04:38

2023-07-31T04:38

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дональд трамп

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Политическая команда Дональда Трампа создает фонд правовой защиты, чтобы справиться со множеством судебных издержек, связанных с защитой бывшего президента США и его союзников в ходе череды судебных разбирательств, сообщает издание New York Times со ссылкой на два источника, знакомых с вопросом. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники сообщила, что команда Трампа потратила более 40 миллионов долларов на судебные издержки для защиты Трампа. "Команда бывшего президента Дональда Трампа создает фонд правовой защиты, чтобы справиться с кучей юридических счетов, вытекающих из расследований и уголовных обвинений в отношении него и ряда сотрудников и партнеров", - приводит издание информацию источников. Ожидается, что фонд будет называться Patriot Legal Defense Fund Inc., его возглавит давний политический советник Трампа Майкл Гласснер. Один источник уточнил, что фонд не должен будет покрывать личные юридические счета Трампа. При этом еще неясно, насколько широкую группу людей будет охватывать работа фонда. Трампу на прошлой неделе были предъявлены два новых пункта обвинения, касающиеся уничтожения записей с камер видеонаблюдения в личном поместье политика в Мар-а-Лаго (штат Флорида). Помимо этого, Трампу был предъявлен еще один пункт обвинения касательно "умышленного удержания документов, связанных с национальной обороной США". В совокупности число предъявленных политику пунктов обвинения в рамках уголовного дела о ненадлежащем хранении секретных правительственных документов достигло 40.

https://ria.ru/20230730/tramp-1887157173.html

https://ria.ru/20230726/amerika-1886289838.html

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сша, флорида, дональд трамп, в мире