https://ria.ru/20230731/terakt-1887365901.html
В МИД России выразили сочувствие семьям погибших при теракте в Пакистане
В МИД России выразили сочувствие семьям погибших при теракте в Пакистане - РИА Новости, 31.07.2023
В МИД России выразили сочувствие семьям погибших при теракте в Пакистане
Россия решительно осуждает очередную варварскую вылазку экстремистов в Пакистане, по имеющимся данным, российских граждан среди пострадавших нет, заявили в... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T14:36
2023-07-31T14:36
2023-07-31T14:47
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Россия решительно осуждает очередную варварскую вылазку экстремистов в Пакистане, по имеющимся данным, российских граждан среди пострадавших нет, заявили в понедельник в МИД России."Решительно осуждаем очередную варварскую вылазку экстремистов. Выражаем сочувствие и поддержку семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства."По имеющимся данным, росграждан среди пострадавших нет", - отметили в МИД РФ.Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что Москва рассчитывает на то, что "организаторы этого злодеяния будут найдены и понесут заслуженное наказание".
https://ria.ru/20230730/terakt-1887235057.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пакистан, россия, москва
В мире, Пакистан, Россия, Москва
В МИД России выразили сочувствие семьям погибших при теракте в Пакистане
МИД России: Москва осуждает теракт в Пакистане, выражает сочувствие семьям погибших