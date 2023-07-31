https://ria.ru/20230731/terakt-1887365901.html

В МИД России выразили сочувствие семьям погибших при теракте в Пакистане

В МИД России выразили сочувствие семьям погибших при теракте в Пакистане - РИА Новости, 31.07.2023

В МИД России выразили сочувствие семьям погибших при теракте в Пакистане

Россия решительно осуждает очередную варварскую вылазку экстремистов в Пакистане, по имеющимся данным, российских граждан среди пострадавших нет, заявили в... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T14:36

2023-07-31T14:36

2023-07-31T14:47

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Россия решительно осуждает очередную варварскую вылазку экстремистов в Пакистане, по имеющимся данным, российских граждан среди пострадавших нет, заявили в понедельник в МИД России."Решительно осуждаем очередную варварскую вылазку экстремистов. Выражаем сочувствие и поддержку семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства."По имеющимся данным, росграждан среди пострадавших нет", - отметили в МИД РФ.Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что Москва рассчитывает на то, что "организаторы этого злодеяния будут найдены и понесут заслуженное наказание".

https://ria.ru/20230730/terakt-1887235057.html

пакистан

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, пакистан, россия, москва