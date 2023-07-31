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В МИД России выразили сочувствие семьям погибших при теракте в Пакистане - РИА Новости, 31.07.2023
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14:36 31.07.2023 (обновлено: 14:47 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/terakt-1887365901.html
В МИД России выразили сочувствие семьям погибших при теракте в Пакистане
В МИД России выразили сочувствие семьям погибших при теракте в Пакистане - РИА Новости, 31.07.2023
В МИД России выразили сочувствие семьям погибших при теракте в Пакистане
Россия решительно осуждает очередную варварскую вылазку экстремистов в Пакистане, по имеющимся данным, российских граждан среди пострадавших нет, заявили в... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T14:36
2023-07-31T14:47
в мире
пакистан
россия
москва
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Россия решительно осуждает очередную варварскую вылазку экстремистов в Пакистане, по имеющимся данным, российских граждан среди пострадавших нет, заявили в понедельник в МИД России."Решительно осуждаем очередную варварскую вылазку экстремистов. Выражаем сочувствие и поддержку семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства."По имеющимся данным, росграждан среди пострадавших нет", - отметили в МИД РФ.Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что Москва рассчитывает на то, что "организаторы этого злодеяния будут найдены и понесут заслуженное наказание".
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в мире, пакистан, россия, москва
В мире, Пакистан, Россия, Москва
В МИД России выразили сочувствие семьям погибших при теракте в Пакистане

МИД России: Москва осуждает теракт в Пакистане, выражает сочувствие семьям погибших

© AP Photo / 1122 Head QuartersСкорая помощь на месте взрыва, который произошел во время политического митинга в Пакистане
Скорая помощь на месте взрыва, который произошел во время политического митинга в Пакистане - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© AP Photo / 1122 Head Quarters
Скорая помощь на месте взрыва, который произошел во время политического митинга в Пакистане
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Россия решительно осуждает очередную варварскую вылазку экстремистов в Пакистане, по имеющимся данным, российских граждан среди пострадавших нет, заявили в понедельник в МИД России.
"Решительно осуждаем очередную варварскую вылазку экстремистов. Выражаем сочувствие и поддержку семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
"По имеющимся данным, росграждан среди пострадавших нет", - отметили в МИД РФ.
Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что Москва рассчитывает на то, что "организаторы этого злодеяния будут найдены и понесут заслуженное наказание".
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