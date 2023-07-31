https://ria.ru/20230731/tekhnologii-1887288008.html
На ВЭФ обсудят создание технологий на основе ИИ
На ВЭФ обсудят создание технологий на основе ИИ - РИА Новости, 31.07.2023
На ВЭФ обсудят создание технологий на основе ИИ
Активизацию работы по созданию технологий и производств на основе искусственного интеллекта, внедрению агро- и биотехнологий, развитию беспилотных систем... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T08:52
2023-07-31T08:52
2023-07-31T08:52
технологии
дальний восток
россия
владивосток
дальневосточный федеральный университет
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Активизацию работы по созданию технологий и производств на основе искусственного интеллекта, внедрению агро- и биотехнологий, развитию беспилотных систем обсудят на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), сообщили в пресс-службе аппарата вице-премьера – полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Ранее стало известно, что Трутнев утвердил архитектуру ВЭФ-2023, и главной темой станет "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию", а деловая программа включит шесть ключевых блоков: "Международное сотрудничество в изменившемся мире", "Логистика перемен", "Дальний Восток за десять лет. Что получилось и что нужно сделать", "Технологическое развитие как гарантия суверенитета", "Дальний Восток будущего", "Образование и воспитание как основа независимости". "Трек "Технологическое развитие как гарантия суверенитета" посвящён необходимости усиления практической работы российской промышленности по созданию технологий и производств на основе искусственного интеллекта, внедрения агро- и биотехнологий, развития беспилотных систем – тех направлений, которые помогут России оставаться одной из ведущих технологических стран мира", - говорится в сообщении. По словам Трутнева, Дальний Восток – сложная территория с точки зрения развития производств, поскольку климат и расстояния создают большие издержки для бизнеса. "Поэтому первая часть развития Дальнего Востока была связана во многом с разработкой новых месторождений полезных ископаемых и запуском добычных проектов, и уже сейчас можем смело говорить о том, что по промышленному развитию Дальний Восток существенно опережает другие регионы нашей страны. Но настало время двигаться дальше, открывать новую страницу и говорить о дальнейших шагах по развитию Дальнего Востока", – приводятся в сообщении словам Трутнева. Отмечается, что в блоке "Образование и воспитание как основа независимости" эксперты подискутируют на такие темы, как развитие высшей школы, усиление патриотического воспитания и военно-спортивной подготовки. Также будут представлены результаты программы "Муравьев-Амурский 2030" по формированию высококвалифицированных специалистов-управленцев. Восьмой Восточный экономический форум пройдет 10-13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).
https://ria.ru/20230729/meditsina-1887032543.html
https://ria.ru/20230731/tekhnologii-1887284052.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, дальний восток, россия, владивосток, дальневосточный федеральный университет
Технологии, Дальний Восток, Россия, Владивосток, Дальневосточный федеральный университет
На ВЭФ обсудят создание технологий на основе ИИ
Полпредство в ДФО: на ВЭФ обсудят создание и внедрение технологий на основе ИИ
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Активизацию работы по созданию технологий и производств на основе искусственного интеллекта, внедрению агро- и биотехнологий, развитию беспилотных систем обсудят на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), сообщили в пресс-службе аппарата вице-премьера – полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.
Ранее стало известно, что Трутнев утвердил архитектуру ВЭФ-2023, и главной темой станет "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию", а деловая программа включит шесть ключевых блоков: "Международное сотрудничество в изменившемся мире", "Логистика перемен", "Дальний Восток за десять лет. Что получилось и что нужно сделать", "Технологическое развитие как гарантия суверенитета", "Дальний Восток будущего", "Образование и воспитание как основа независимости".
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"Трек "Технологическое развитие как гарантия суверенитета" посвящён необходимости усиления практической работы российской промышленности по созданию технологий и производств на основе искусственного интеллекта, внедрения агро- и биотехнологий, развития беспилотных систем – тех направлений, которые помогут России оставаться одной из ведущих технологических стран мира", - говорится в сообщении.
По словам Трутнева, Дальний Восток
– сложная территория с точки зрения развития производств, поскольку климат и расстояния создают большие издержки для бизнеса.
"Поэтому первая часть развития Дальнего Востока была связана во многом с разработкой новых месторождений полезных ископаемых и запуском добычных проектов, и уже сейчас можем смело говорить о том, что по промышленному развитию Дальний Восток существенно опережает другие регионы нашей страны. Но настало время двигаться дальше, открывать новую страницу и говорить о дальнейших шагах по развитию Дальнего Востока", – приводятся в сообщении словам Трутнева.
Отмечается, что в блоке "Образование и воспитание как основа независимости" эксперты подискутируют на такие темы, как развитие высшей школы, усиление патриотического воспитания и военно-спортивной подготовки. Также будут представлены результаты программы "Муравьев-Амурский 2030" по формированию высококвалифицированных специалистов-управленцев.
Восьмой Восточный экономический форум пройдет 10-13 сентября во Владивостоке
на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ
).
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