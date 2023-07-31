https://ria.ru/20230731/tekhnologii-1887288008.html

На ВЭФ обсудят создание технологий на основе ИИ

На ВЭФ обсудят создание технологий на основе ИИ - РИА Новости, 31.07.2023

На ВЭФ обсудят создание технологий на основе ИИ

Активизацию работы по созданию технологий и производств на основе искусственного интеллекта, внедрению агро- и биотехнологий, развитию беспилотных систем... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T08:52

2023-07-31T08:52

2023-07-31T08:52

технологии

дальний восток

россия

владивосток

дальневосточный федеральный университет

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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Активизацию работы по созданию технологий и производств на основе искусственного интеллекта, внедрению агро- и биотехнологий, развитию беспилотных систем обсудят на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), сообщили в пресс-службе аппарата вице-премьера – полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Ранее стало известно, что Трутнев утвердил архитектуру ВЭФ-2023, и главной темой станет "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию", а деловая программа включит шесть ключевых блоков: "Международное сотрудничество в изменившемся мире", "Логистика перемен", "Дальний Восток за десять лет. Что получилось и что нужно сделать", "Технологическое развитие как гарантия суверенитета", "Дальний Восток будущего", "Образование и воспитание как основа независимости". "Трек "Технологическое развитие как гарантия суверенитета" посвящён необходимости усиления практической работы российской промышленности по созданию технологий и производств на основе искусственного интеллекта, внедрения агро- и биотехнологий, развития беспилотных систем – тех направлений, которые помогут России оставаться одной из ведущих технологических стран мира", - говорится в сообщении. По словам Трутнева, Дальний Восток – сложная территория с точки зрения развития производств, поскольку климат и расстояния создают большие издержки для бизнеса. "Поэтому первая часть развития Дальнего Востока была связана во многом с разработкой новых месторождений полезных ископаемых и запуском добычных проектов, и уже сейчас можем смело говорить о том, что по промышленному развитию Дальний Восток существенно опережает другие регионы нашей страны. Но настало время двигаться дальше, открывать новую страницу и говорить о дальнейших шагах по развитию Дальнего Востока", – приводятся в сообщении словам Трутнева. Отмечается, что в блоке "Образование и воспитание как основа независимости" эксперты подискутируют на такие темы, как развитие высшей школы, усиление патриотического воспитания и военно-спортивной подготовки. Также будут представлены результаты программы "Муравьев-Амурский 2030" по формированию высококвалифицированных специалистов-управленцев. Восьмой Восточный экономический форум пройдет 10-13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

https://ria.ru/20230729/meditsina-1887032543.html

https://ria.ru/20230731/tekhnologii-1887284052.html

дальний восток

россия

владивосток

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, дальний восток, россия, владивосток, дальневосточный федеральный университет