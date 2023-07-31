https://ria.ru/20230731/tekhnologii-1887284052.html

В России проведут исследование готовности внедрения технологий ИИ

В России проведут исследование готовности внедрения технологий ИИ - РИА Новости, 31.07.2023

В России проведут исследование готовности внедрения технологий ИИ

Исследование для определения индекса готовности отечественных организаций к внедрению искусственного интеллекта (ИИ) пройдет во всех регионах России, говорится... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T08:10

2023-07-31T08:10

2023-07-31T08:10

экономика

технологии

россия

дмитрий чернышенко

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854084443_0:221:3018:1919_1920x0_80_0_0_d1e98e08aa8080932ea3f14f32e9b31a.jpg

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Исследование для определения индекса готовности отечественных организаций к внедрению искусственного интеллекта (ИИ) пройдет во всех регионах России, говорится сообщении аппарата вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. "При поддержке правительства в России стартовало исследование для определения индекса готовности отечественных организаций к внедрению искусственного интеллекта", - говорится в сообщении. По словам вице-премьера, отечественный рынок ИИ-решений динамично развивается: в прошлом году он увеличился на 18 процентов и достиг почти 650 миллиардов рублей. "Необходимо сохранить заданный темп и повысить показатели отраслевого внедрения технологий. Проводимое исследование охватывает организации всех 89 субъектов страны, позволяет получить от них обратную связь для формирования перечня государственных мер по устранению существующих барьеров и созданию условий для внедрения ИИ-решений", - приводит слова Чернышенко его аппарат. Замглавы Минэкономразвития РФ Максим Колесников в свою очередь отметил, что в прошлом году индекс готовности приоритетных отраслей к внедрению искусственного интеллекта показал, что в российской экономике уже заложен фундамент по основным направлениям развития ИИ. "Текущее исследование позволит оценить динамику применения технологий в 18 отраслях экономики, выявить инфраструктурные, кадровые и регуляторные барьеры, с которыми сталкиваются организации, сформировать действенные инструменты для их преодоления, интенсивного внедрения искусственного интеллекта и тиражирования лучших практик. Отмечу, что сотни отраслевых предприятий и государственных организаций принимают участие в исследовании и предлагают новые идеи", - отметил Колесников. Индекс готовности отраслей к внедрению искусственного интеллекта будет рассчитываться по восьми прикладным направлениям: применение ИИ в организациях и получаемые за счет этого эффекты, использование ИИ в корпоративном управлении, уровень зрелости инфраструктуры и работы с данными, обеспеченность кадровыми ресурсами и имеющиеся компетенции, доверие и безопасность при работе с ИИ, а также воздействие нормативного правового регулирования, принятие этических принципов применения ИИ, наличие отраслевой стратегии в сфере ИИ и наличие актуальных ИИ-продуктов на рынке для решения отраслевых задач.

https://ria.ru/20230729/meditsina-1887032543.html

https://ria.ru/20230724/mishustin-1885872506.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, россия, дмитрий чернышенко, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)