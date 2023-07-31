https://ria.ru/20230731/tekhnologii-1887284052.html
В России проведут исследование готовности внедрения технологий ИИ
В России проведут исследование готовности внедрения технологий ИИ - РИА Новости, 31.07.2023
В России проведут исследование готовности внедрения технологий ИИ
Исследование для определения индекса готовности отечественных организаций к внедрению искусственного интеллекта (ИИ) пройдет во всех регионах России, говорится... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T08:10
2023-07-31T08:10
2023-07-31T08:10
экономика
технологии
россия
дмитрий чернышенко
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854084443_0:221:3018:1919_1920x0_80_0_0_d1e98e08aa8080932ea3f14f32e9b31a.jpg
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Исследование для определения индекса готовности отечественных организаций к внедрению искусственного интеллекта (ИИ) пройдет во всех регионах России, говорится сообщении аппарата вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. "При поддержке правительства в России стартовало исследование для определения индекса готовности отечественных организаций к внедрению искусственного интеллекта", - говорится в сообщении. По словам вице-премьера, отечественный рынок ИИ-решений динамично развивается: в прошлом году он увеличился на 18 процентов и достиг почти 650 миллиардов рублей. "Необходимо сохранить заданный темп и повысить показатели отраслевого внедрения технологий. Проводимое исследование охватывает организации всех 89 субъектов страны, позволяет получить от них обратную связь для формирования перечня государственных мер по устранению существующих барьеров и созданию условий для внедрения ИИ-решений", - приводит слова Чернышенко его аппарат. Замглавы Минэкономразвития РФ Максим Колесников в свою очередь отметил, что в прошлом году индекс готовности приоритетных отраслей к внедрению искусственного интеллекта показал, что в российской экономике уже заложен фундамент по основным направлениям развития ИИ. "Текущее исследование позволит оценить динамику применения технологий в 18 отраслях экономики, выявить инфраструктурные, кадровые и регуляторные барьеры, с которыми сталкиваются организации, сформировать действенные инструменты для их преодоления, интенсивного внедрения искусственного интеллекта и тиражирования лучших практик. Отмечу, что сотни отраслевых предприятий и государственных организаций принимают участие в исследовании и предлагают новые идеи", - отметил Колесников. Индекс готовности отраслей к внедрению искусственного интеллекта будет рассчитываться по восьми прикладным направлениям: применение ИИ в организациях и получаемые за счет этого эффекты, использование ИИ в корпоративном управлении, уровень зрелости инфраструктуры и работы с данными, обеспеченность кадровыми ресурсами и имеющиеся компетенции, доверие и безопасность при работе с ИИ, а также воздействие нормативного правового регулирования, принятие этических принципов применения ИИ, наличие отраслевой стратегии в сфере ИИ и наличие актуальных ИИ-продуктов на рынке для решения отраслевых задач.
https://ria.ru/20230729/meditsina-1887032543.html
https://ria.ru/20230724/mishustin-1885872506.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854084443_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_b55fc24e6c75b687b6ccc1fefc69352d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, дмитрий чернышенко, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Технологии, Россия, Дмитрий Чернышенко, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
В России проведут исследование готовности внедрения технологий ИИ
Во всех российских субъектах пройдет исследование готовности внедрения технологий ИИ
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Исследование для определения индекса готовности отечественных организаций к внедрению искусственного интеллекта (ИИ) пройдет во всех регионах России, говорится сообщении аппарата вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
"При поддержке правительства в России стартовало исследование для определения индекса готовности отечественных организаций к внедрению искусственного интеллекта", - говорится в сообщении.
Эксперт рассказал об использовании ИИ для анализа данных в медицине
По словам вице-премьера, отечественный рынок ИИ-решений динамично развивается: в прошлом году он увеличился на 18 процентов и достиг почти 650 миллиардов рублей.
«
"Необходимо сохранить заданный темп и повысить показатели отраслевого внедрения технологий. Проводимое исследование охватывает организации всех 89 субъектов страны, позволяет получить от них обратную связь для формирования перечня государственных мер по устранению существующих барьеров и созданию условий для внедрения ИИ-решений", - приводит слова Чернышенко его аппарат.
Замглавы Минэкономразвития
РФ Максим Колесников в свою очередь отметил, что в прошлом году индекс готовности приоритетных отраслей к внедрению искусственного интеллекта показал, что в российской экономике уже заложен фундамент по основным направлениям развития ИИ.
«
"Текущее исследование позволит оценить динамику применения технологий в 18 отраслях экономики, выявить инфраструктурные, кадровые и регуляторные барьеры, с которыми сталкиваются организации, сформировать действенные инструменты для их преодоления, интенсивного внедрения искусственного интеллекта и тиражирования лучших практик. Отмечу, что сотни отраслевых предприятий и государственных организаций принимают участие в исследовании и предлагают новые идеи", - отметил Колесников.
Индекс готовности отраслей к внедрению искусственного интеллекта будет рассчитываться по восьми прикладным направлениям: применение ИИ в организациях и получаемые за счет этого эффекты, использование ИИ в корпоративном управлении, уровень зрелости инфраструктуры и работы с данными, обеспеченность кадровыми ресурсами и имеющиеся компетенции, доверие и безопасность при работе с ИИ, а также воздействие нормативного правового регулирования, принятие этических принципов применения ИИ, наличие отраслевой стратегии в сфере ИИ и наличие актуальных ИИ-продуктов на рынке для решения отраслевых задач.
Мишустин оценил команды "Сбера" и "Яндекса" по работе с ИИ