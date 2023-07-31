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ВС России сосредоточились на ослаблении боевых возможностей ВСУ - РИА Новости, 31.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:02 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/svo-1887338696.html
ВС России сосредоточились на ослаблении боевых возможностей ВСУ
ВС России сосредоточились на ослаблении боевых возможностей ВСУ - РИА Новости, 31.07.2023
ВС России сосредоточились на ослаблении боевых возможностей ВСУ
Российские войска ведут активные действия на всех направлениях проведения специальной военной операции (СВО), сосредоточившись на ослаблении боевых возможностей РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T13:02
2023-07-31T13:02
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Российские войска ведут активные действия на всех направлениях проведения специальной военной операции (СВО), сосредоточившись на ослаблении боевых возможностей противника, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ. "Объединенная группировка войск продолжает вести активные боевые действия на всех направлениях, сосредотачивая основные усилия на ослаблении боевых возможностей противника", - сказал Шойгу.
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Варвара Скокшина
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безопасность, россия, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу
ВС России сосредоточились на ослаблении боевых возможностей ВСУ

Шойгу: ВС России активно действуют, сосредоточившись на ослаблении боевых возможностей ВСУ

© РИА Новости / Евгений БиятовВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащие ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Российские войска ведут активные действия на всех направлениях проведения специальной военной операции (СВО), сосредоточившись на ослаблении боевых возможностей противника, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.
"Объединенная группировка войск продолжает вести активные боевые действия на всех направлениях, сосредотачивая основные усилия на ослаблении боевых возможностей противника", - сказал Шойгу.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
Балицкий сообщил, что ВСУ сдаются в плен из-за колоссальных потерь
12:35
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСергей Шойгу
 
 
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