https://ria.ru/20230731/svo-1887338696.html

ВС России сосредоточились на ослаблении боевых возможностей ВСУ

ВС России сосредоточились на ослаблении боевых возможностей ВСУ - РИА Новости, 31.07.2023

ВС России сосредоточились на ослаблении боевых возможностей ВСУ

Российские войска ведут активные действия на всех направлениях проведения специальной военной операции (СВО), сосредоточившись на ослаблении боевых возможностей РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T13:02

2023-07-31T13:02

2023-07-31T13:02

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

сергей шойгу

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Российские войска ведут активные действия на всех направлениях проведения специальной военной операции (СВО), сосредоточившись на ослаблении боевых возможностей противника, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ. "Объединенная группировка войск продолжает вести активные боевые действия на всех направлениях, сосредотачивая основные усилия на ослаблении боевых возможностей противника", - сказал Шойгу.

https://ria.ru/20230731/vsu-1887331995.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

безопасность, россия, сергей шойгу