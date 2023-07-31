https://ria.ru/20230731/sturua-1886874415.html

Биография Роберта Стуруа

Биография Роберта Стуруа - РИА Новости, 31.07.2023

Биография Роберта Стуруа

Российский и грузинский режиссер, народный артист СССР и Грузинской ССР Роберт Робертович Стуруа родился 31 июля 1938 года в Тбилиси в семье художника Роберта... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T00:37

2023-07-31T00:37

2023-07-31T00:37

справки

россия

тбилиси

роберт стуруа

бертольт брехт (ойген бертхольд фридрих брехт)

уильям шекспир

московский драматический театр имени а. с. пушкина

большой театр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886845715_0:440:2858:2048_1920x0_80_0_0_884015e9b632bb32768c10d6cd972a2a.jpg

Российский и грузинский режиссер, народный артист СССР и Грузинской ССР Роберт Робертович Стуруа родился 31 июля 1938 года в Тбилиси в семье художника Роберта Стуруа (1918-1982). В 1961 году окончил режиссерский факультет Тбилисского театрального института имени Шота Руставели (ныне Грузинский государственный университет театра и кино имени Шота Руставели) – мастерскую народного артиста СССР Михаила Туманишвили.С 1961 года работал в Тбилисском государственном академическом театре имени Шота Руставели (ныне Грузинский государственный академический театр имени Шота Руставели). С 1979 года – главный режиссер, с 1980 года – директор, с 1986 года – художественный руководитель театра. Первый успех принесла режиссеру постановка "Сейлемский процесс" (1965) по произведению английского драматурга Артура Миллера. Затем Стуруа создал веселый спектакль "Ханума" (1968), поставил "Мачеху Саманишвили" грузинского писателя Давида Клдиашвили (совместно с режиссером Темуром Чхеидзе, 1969).В 1970-е годы появилось понятие "театр Стуруа". Первым опровергшим все традиционные представления спектаклем стал "Кваркваре" (1974) по Поликарпу Какабадзе. Мировую известность принесли Стуруа постановки "Ричард III" Уильяма Шекспира (1979) и "Кавказский меловой круг" по Бертольду Брехту (1975).В 1980-е годы режиссер поставил пьесы "Роль для начинающей актрисы" Тамаза Чиладзе (1980), "Синие кони на красной траве" Михаила Шатрова (1980), "Похороны в Калифорнии" Рустама Ибрагимбекова (1983) и др.Важным в его творческой биографии стал спектакль "Король Лир" (1987), в котором проявилась склонность Стуруа к философской режиссуре. В 1990-е годы были поставлены "Жизнь есть сон" Педро Кальдерона (1992), "Добрый человек из Сычуани" (1993) по Бертольту Брехту, "Евангелие от Иакова" (1994) по букварю Якова Гогебашвили, "Ламара" (1996) Григола Робакидзе, "Что ж с того, что мокрая сирень" (1997) Лаши Табукашвили (совместно с Давидом Хиникадзе). В 1998 году совместно с режиссером Давидом Сакварелидзе он осуществил постановку "Женщины-змеи" Карла Гоцци. В 2000 году в Театре имени Шота Руставели Стуруа выпустил спектакли "Человек ли он?" Ильи Чавчавадзе, "Двенадцатую ночь" и "Гамлета" Шекспира, в 2002-2006 годах поставил "В ожидании Годо" Сэмюеля Беккета (2002), музыкальную мистерию "Стикс" на музыку Гии Канчели (2004), спектакли "Солдат, любовь, мальчик из охраны и… президент" Лаши Бугадзе (2005), "Невзгоды Дариспана" Давида Клдиашвили (совместно с Зазой Папуашвили, 2006), "Двенадцать разгневанных мужчин" Реджинальда Роуза (совместно с Ревазом Чхаидзе, 2006). В 2011 году был поставлен спектакль "Сезон охоты" Тамаза Чиладзе. Спектакли Стуруа принесли Театру имени Шота Руставели мировую известность, они были представлены на многих престижных международных фестивалях.В августе 2011 года Роберт Стуруа был уволен с должности худрука Театра имени Шота Руставели "за проявление ксенофобских настроений". В ноябре 2012 года режиссер был восстановлен в должности художественного руководителя тбилисского Театра имени Шота Руставели. В настоящее время он является художественным руководителем и управляющим директором Театра имени Шота Руставелли. В текущем репертуаре театра представлены спектакли Роберта Стуруа "Прометей прикованный" Эсхила, "Эндшпиль" Сэмюеля Беккета, "Исключение и правило" Бертольта Брехта, "Мария Каллас. Мастер-класс" Терренса Макнелли, "Однажды…только…" авторства самого режиссера, "Вано и Нико" Эрлома Ахвледиани и "Двенадцать разгневанных мужчин" Реджинальда Роуза. Режиссер много сотрудничал с московскими театрами. В 1987 году на сцене московского Театра имени Евгения Вахтангова он выпустил спектакль "Брестский мир" Михаила Шатрова. В 1998 году в московском театре "Сатирикон" Стуруа поставил шекспировского "Гамлета", который был отмечен премией "Чайка" за самую оригинальную режиссерскую интерпретацию. В 2002 году в этом же театре впервые на российской сцене он поставил спектакль "Синьор Тодеро – хозяин" по Карло Гольдони. В 2004 году в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина выступил режиссером спектакля "Ромео и Джульетта" по трагедии Шекспира (2004).В Московском театре Et Cetera Стуруа были поставлены спектакли "Шейлок (Венецианский купец)" Уильяма Шекспира (2000), "Последняя запись Крэппа" Сэмюеля Беккета (2002), "Буря" Шекспира (2010), "Ничего себе местечко для кормления собак" по пьесе Тарика Нуи (2012), "Звездный мальчик" по произведению Оскара Уайльда (2012), "Комедия ошибок" (2013) Уильяма Шекспира, "Ревизор. Версия" (2017) по Николаю Гоголю, удостоенный театральной премии "Гвоздь сезона" (2018). С 2011 года Стуруа является главным режиссером Театра Et Cetera.В 2000-е годы, помимо работы в России, Стуруа поставил ряд спектаклей за рубежом: "Царь Эдип" Софокла (2003) в Национальном театре имени И. Франко в Киеве (Украина), "Гамлет" Шекспира (2004) в Государственном театре в Анкаре (Турция), "Карьера Артуро Уи" Брехта (2005) в театре "Сан Мартин" (Буэнос-Айрес, Аргентина) и др.Стуруа также известен как оперный режиссер. Среди его постановок – "Огненный ангел" Сергея Прокофьева (1990), "Отелло" Джузеппе Верди (1991), "Кармен" Жоржа Бизе (1999). Весной 1999 года в Самаре состоялась премьера оперы Сергея Слонимского "Видения Ивана Грозного". В том же году в Германии режиссер поставил оперу "Музыка для живых" Гии Канчели. В 2004 году Роберт Стуруа осуществил постановку оперы "Мазепа" Петра Чайковского на сцене Большого театра в Москве. Перу Роберта Стуруа принадлежат пьесы "Обвинение", "Вариации на современную тему", "Концерт для двух скрипок в сопровождении восточных инструментов".Творчество режиссера было отмечено различными наградами. В 1982 году ему было присвоено звание народного артиста СССР. В 1979 году Стуруа был удостоен Государственной премии СССР, в 2000 году – Государственной премии РФ в области литературы и искусства. В 2008 году награжден российским орденом Дружбы. Стуруа также является народным артистом Грузинской ССР (1980). Он был удостоен Государственной премии Грузинской ССР имени Котэ Марджанишвили (1976), Государственной премии Грузинской ССР имени Шота Руставели (1981), Государственной премии Грузии (1996), награжден грузинским орденом Чести (1998), президентской золотой медалью (2000) и рядом грузинских премий.Среди его театральных наград – международные премии Альберта Швейцера (1975), Английской критики (1980), Итальянской критики (1981), премия "Чайка" (1998), Международная театральная премия имени К.С. Станиславского (2002).В 2013 году "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства" режиссер был удостоен премии "Золотая Маска". Роберт Стуруа женат. Его жена Дудана Квеселава – искусствовед, специалист по английскому языку. В семье два сына – Георгий и Михаил.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

тбилиси

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, тбилиси, роберт стуруа, бертольт брехт (ойген бертхольд фридрих брехт), уильям шекспир, московский драматический театр имени а. с. пушкина, большой театр, et cetera, фото - культура