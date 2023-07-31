https://ria.ru/20230731/spetsoperatsiya-1887476072.html

Спецоперация, 31 июля: Киев атакует отчаянно, но безуспешно, заявил Шойгу

Спецоперация, 31 июля: Киев атакует отчаянно, но безуспешно, заявил Шойгу - РИА Новости, 31.07.2023

Спецоперация, 31 июля: Киев атакует отчаянно, но безуспешно, заявил Шойгу

О ходе спецоперации, обстановке в новых российских регионах, зерновой сделке и мирных переговорах по Украине — в материале РИА Новости. РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T21:34

2023-07-31T21:34

2023-07-31T21:50

специальная военная операция на украине

в мире

россия

киев

донецкая народная республика

сергей шойгу

денис пушилин

дмитрий песков

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. О ходе спецоперации, обстановке в новых российских регионах, зерновой сделке и мирных переговорах по Украине — в материале РИА Новости. Ход операцииРоссийские подразделения уничтожают силы противника в районе Антоновского моста в Херсоне, обстановка там характеризуется изменениями в пользу группировки войск "Днепр", заявил РИА Новости представитель министерства обороны в Херсонской области. Подразделения группировки войск "Восток" на Запорожском направлении пресекли две попытки провести разведку боем в районах Приютного и Работино. При этом удалось уничтожить танк Leopard, несколько БМП, гаубицу M777 и станцию радиоэлектронной борьбы. Ситуация на Краснолиманском направлении улучшилась, есть продвижение вперед и ежедневное улучшение позиций, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. Он также сообщил, что российским военным удалось выбить ВСУ из населенного пункта Старомайорское. Противник при этом понес большие потери. Российские войска ведут активные действия на всех направлениях СВО, сосредоточившись на ослаблении боевых возможностей противника, заявил министр обороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил. Он также сообщил, что украинская армия отчаянно атакует, но продвижения нет. По словам министра, ВСУ только за июль потеряли 20 824 военнослужащих и 2227 единиц различного вооружения, включая десять танков Leopard, 11 БМП Bradley и десятки западных артиллерийских установок. Шойгу отметил, что киевский режим на фоне неудачного "контрнаступления" решил проводить террористические атаки на гражданскую инфраструктуру в России. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у ВСУ нет никаких успехов, а руководство Украины находятся в весьма трудной ситуации. Он также заявил, что Кремль не видит предпосылок для урегулирования конфликта с участием Киева, так как этот режим не хочет мира. По словам секретаря Совета безопасности Николая Патрушева, поступает информация о том, что украинское командование использует своих раненых военных как биоматериал, тайно изымая у них органы для трансплантации.Обстановка в новых регионахВСУ атаковали Ясиноватую при помощи беспилотников, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, повреждения получила инфраструктура водоканала. Пушилин также рассказал, что при обстреле Донецка уничтожен автобус, погибли два человека, еще шестеро пострадали. Позднее, как уточнили в представительстве ДНР в СЦКК, число жертв увеличилось до четырех. Ранения получили десять человек.Три человека погибли и 15 ранены в результате обстрела украинскими войсками села Басань Пологовского района Запорожской области, сообщил врио губернатора Евгений Балицкий. Служба Безопасности Украины вербует жителей ДНР для совершения диверсионно-террористических актов, рассказал РИА Новости завербованный СБУ Евгений Иникин. Выборы в законодательное собрание Херсонской области в единый день голосования пройдут в 14 муниципальных округах, в том числе в зонах ЧС из-за затопления после теракта на Каховской ГЭС, а также в местах, где объявили эвакуацию, сообщила журналистам председатель территориальной избирательной комиссии Херсонской области Марина Захарова. Она также рассказала, что проголосовать можно будет и по украинскому паспорту, выданному до 30 сентября прошлого года. Международная ситуацияВ Киеве отвергают все идеи посредничества: там зациклены на логике ультиматумов России, которые пытаются элегантно упаковать в эффектную обертку "формулы мира" Зеленского, сообщил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук. Он заметил, что Россия ценит "стремление друзей из стран Глобального Юга способствовать политико-дипломатическому выходу из украинского кризиса". Неконтролируемые поставки западного вооружения на Украину негативно отражаются на региональной безопасности в Африке, заявил РИА Новости президент переходного периода Буркина-Фасо Ибраим Траоре. США приветствуют усилия руководства ООН и правительства Турции по возвращению России в зерновую сделку, переговоры "за кулисами" по данной теме продолжаются, заявила в понедельник постоянный представитель США при Всемирной организации Линда Томас-Гринфилд.

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Уничтожение противника в районе Антоновского моста в Херсоне Российские войска уничтожают противника в районе Антоновского моста в Херсоне, обстановка там меняется в пользу группировки войск "Днепр", заявил РИА Новости представитель Минобороны РФ в Херсонской области. 2023-07-31T21:34 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, киев, донецкая народная республика, сергей шойгу, денис пушилин, дмитрий песков, вооруженные силы украины, служба безопасности украины