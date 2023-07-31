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Российская ПВО уничтожила украинский самолет Су-25 - РИА Новости, 31.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:26 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/spetsoperatsiya-1887378628.html
Российская ПВО уничтожила украинский самолет Су-25
Российская ПВО уничтожила украинский самолет Су-25 - РИА Новости, 31.07.2023
Российская ПВО уничтожила украинский самолет Су-25
Российские средства ПВО уничтожили в небе над ДНР украинский самолет Су-25, 12 реактивных снарядов HIMARS и 23 беспилотника, сообщило в понедельник Минобороны... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T15:26
2023-07-31T15:26
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
украина
су-25
безопасность
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили в небе над ДНР украинский самолет Су-25, 12 реактивных снарядов HIMARS и 23 беспилотника, сообщило в понедельник Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Николаевка Донецкой народной республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. За прошедшие сутки перехвачено 12 реактивных снарядов системы залпового огня "HIMARS", - говорится в сообщении российского военного ведомства. Кроме того, уничтожено 23 украинских беспилотных летательных аппарата. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 458 самолетов, 245 вертолетов, 5381 беспилотный летательный аппарат, 427 зенитных ракетных комплексов, 11048 танков и других боевых бронированных машин, 1140 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5678 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11989 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230731/spetsoperatsiya-1887377030.html
https://ria.ru/20230731/bespilotniki-1887376091.html
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донецкая народная республика, россия, украина, су-25, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Су-25, Безопасность
Российская ПВО уничтожила украинский самолет Су-25

Минобороны: российская ПВО уничтожила украинский самолет Су-25 и 23 беспилотника

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ возле зенитного ракетного комплекса "Стрела-10" в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ возле зенитного ракетного комплекса Стрела-10 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ возле зенитного ракетного комплекса "Стрела-10" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили в небе над ДНР украинский самолет Су-25, 12 реактивных снарядов HIMARS и 23 беспилотника, сообщило в понедельник Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Николаевка Донецкой народной республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. За прошедшие сутки перехвачено 12 реактивных снарядов системы залпового огня "HIMARS", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Кроме того, уничтожено 23 украинских беспилотных летательных аппарата.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 458 самолетов, 245 вертолетов, 5381 беспилотный летательный аппарат, 427 зенитных ракетных комплексов, 11048 танков и других боевых бронированных машин, 1140 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5678 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11989 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаСу-25Безопасность
 
 
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