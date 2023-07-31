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ВС России отразили 11 атак ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 31.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:17 31.07.2023 (обновлено: 15:22 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/spetsoperatsiya-1887375573.html
ВС России отразили 11 атак ВСУ на Донецком направлении
ВС России отразили 11 атак ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 31.07.2023
ВС России отразили 11 атак ВСУ на Донецком направлении
Войска Украины за сутки потеряли на донецком направлении в ходе попыток наступления более 220 военнослужащих, российскими подразделениями отражены 11 атак... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T15:17
2023-07-31T15:22
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
украина
донецкая народная республика
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на донецком направлении в ходе попыток наступления более 220 военнослужащих, российскими подразделениями отражены 11 атак противника, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, в течение суток вооруженные силы Украины продолжили попытки наступательных действий на донецком, южнодонецком и запорожском направлениях.В частности, отметили в Минобороны, на донецком направлении в ходе ведения активной обороны подразделениями "Южной" группировки войск успешно отражены 11 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Берестовое, Спорное, Северное, Марьинка, Водяное и Майорск ДНР. Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники войск Украины в районах населенных пунктов Краматорск, Новоселовка, Константиновка и Берестовое ДНР."За сутки потери противника на данном направлении составили более 220 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная гаубица "Panzerhaubitze 2000" производства ФРГ, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", гаубицы: "Мста-Б" и Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сказали в министерстве.
https://ria.ru/20230731/spetsoperatsiya-1887376218.html
https://ria.ru/20230731/bespilotniki-1887376091.html
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украина
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россия, безопасность, украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Украина, Донецкая Народная Республика
ВС России отразили 11 атак ВСУ на Донецком направлении

Минобороны: потери ВСУ на Донецком направлении составили более 220 военных

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТанк Т-90М "Прорыв" подразделений ЦВО ВС РФ
Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Танк Т-90М "Прорыв" подразделений ЦВО ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на донецком направлении в ходе попыток наступления более 220 военнослужащих, российскими подразделениями отражены 11 атак противника, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, в течение суток вооруженные силы Украины продолжили попытки наступательных действий на донецком, южнодонецком и запорожском направлениях.
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В частности, отметили в Минобороны, на донецком направлении в ходе ведения активной обороны подразделениями "Южной" группировки войск успешно отражены 11 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Берестовое, Спорное, Северное, Марьинка, Водяное и Майорск ДНР. Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники войск Украины в районах населенных пунктов Краматорск, Новоселовка, Константиновка и Берестовое ДНР.
"За сутки потери противника на данном направлении составили более 220 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная гаубица "Panzerhaubitze 2000" производства ФРГ, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", гаубицы: "Мста-Б" и Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сказали в министерстве.
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