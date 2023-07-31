https://ria.ru/20230731/spetsoperatsiya-1887375573.html

ВС России отразили 11 атак ВСУ на Донецком направлении

ВС России отразили 11 атак ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 31.07.2023

ВС России отразили 11 атак ВСУ на Донецком направлении

Войска Украины за сутки потеряли на донецком направлении в ходе попыток наступления более 220 военнослужащих, российскими подразделениями отражены 11 атак... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T15:17

2023-07-31T15:17

2023-07-31T15:22

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

украина

донецкая народная республика

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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на донецком направлении в ходе попыток наступления более 220 военнослужащих, российскими подразделениями отражены 11 атак противника, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, в течение суток вооруженные силы Украины продолжили попытки наступательных действий на донецком, южнодонецком и запорожском направлениях.В частности, отметили в Минобороны, на донецком направлении в ходе ведения активной обороны подразделениями "Южной" группировки войск успешно отражены 11 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Берестовое, Спорное, Северное, Марьинка, Водяное и Майорск ДНР. Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники войск Украины в районах населенных пунктов Краматорск, Новоселовка, Константиновка и Берестовое ДНР."За сутки потери противника на данном направлении составили более 220 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная гаубица "Panzerhaubitze 2000" производства ФРГ, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", гаубицы: "Мста-Б" и Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сказали в министерстве.

https://ria.ru/20230731/spetsoperatsiya-1887376218.html

https://ria.ru/20230731/bespilotniki-1887376091.html

россия

украина

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, украина, донецкая народная республика