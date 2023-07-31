https://ria.ru/20230731/spasateli-1887430739.html

Спасатели проводят мастер-классы для отдыхающих на водоемах Москвы

Спасатели проводят мастер-классы для отдыхающих на водоемах Москвы - РИА Новости, 31.07.2023

Спасатели проводят мастер-классы для отдыхающих на водоемах Москвы

Мастер-классы для отдыхающих на водоемах Москвы проводят специалисты сразу нескольких поисково-спасательных станций, сообщили в телеграм-канале комплекса... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T17:34

2023-07-31T17:34

2023-07-31T17:34

общество

москва

городское хозяйство москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741882872_0:68:1534:931_1920x0_80_0_0_524b4cce2f8075942ae3bbb45b3b0559.jpg

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Мастер-классы для отдыхающих на водоемах Москвы проводят специалисты сразу нескольких поисково-спасательных станций, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Мастер-классы для отдыхающих проводят столичные спасатели на водоемах Москвы. Посетить занятия можно на Большом Садовом, Царицынском, Борисовских и Терлецких прудах, Белом и Школьном озерах, пляжах Левобережный и Серебряный Бор-3, в Строгинской пойме и в зоне отдыха "Заречье"", - сказано в сообщении. Отмечается, что на мастер-классах спасатели рассказывают о способах оказания первой помощи пострадавшим, демонстрируют действия на манекене, обучают отдыхающих подаче средств спасения и отвечают на вопросы. Уточняется, что занятия будут проходить до конца лета в выходные дни, а о времени и месте проведения спасатели объявляют заранее, с помощью громкоговорителей. Как добавили в сообщении, у водоемов до конца августа также работают мобильные учебно-консультационные пункты, где спасатели рассказывают отдыхающим о правилах безопасности на воде и демонстрируют средства спасения.

https://ria.ru/20230721/telo-1885577832.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, городское хозяйство москвы