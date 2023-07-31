https://ria.ru/20230731/spasateli-1887430739.html
Спасатели проводят мастер-классы для отдыхающих на водоемах Москвы
Спасатели проводят мастер-классы для отдыхающих на водоемах Москвы - РИА Новости, 31.07.2023
Спасатели проводят мастер-классы для отдыхающих на водоемах Москвы
Мастер-классы для отдыхающих на водоемах Москвы проводят специалисты сразу нескольких поисково-спасательных станций, сообщили в телеграм-канале комплекса... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T17:34
2023-07-31T17:34
2023-07-31T17:34
общество
москва
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741882872_0:68:1534:931_1920x0_80_0_0_524b4cce2f8075942ae3bbb45b3b0559.jpg
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Мастер-классы для отдыхающих на водоемах Москвы проводят специалисты сразу нескольких поисково-спасательных станций, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Мастер-классы для отдыхающих проводят столичные спасатели на водоемах Москвы. Посетить занятия можно на Большом Садовом, Царицынском, Борисовских и Терлецких прудах, Белом и Школьном озерах, пляжах Левобережный и Серебряный Бор-3, в Строгинской пойме и в зоне отдыха "Заречье"", - сказано в сообщении. Отмечается, что на мастер-классах спасатели рассказывают о способах оказания первой помощи пострадавшим, демонстрируют действия на манекене, обучают отдыхающих подаче средств спасения и отвечают на вопросы. Уточняется, что занятия будут проходить до конца лета в выходные дни, а о времени и месте проведения спасатели объявляют заранее, с помощью громкоговорителей. Как добавили в сообщении, у водоемов до конца августа также работают мобильные учебно-консультационные пункты, где спасатели рассказывают отдыхающим о правилах безопасности на воде и демонстрируют средства спасения.
https://ria.ru/20230721/telo-1885577832.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741882872_204:0:1445:931_1920x0_80_0_0_2124f210c2a1bfcef403ae7c8a611f95.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, городское хозяйство москвы
Общество, Москва, Городское хозяйство Москвы
Спасатели проводят мастер-классы для отдыхающих на водоемах Москвы
Спасатели проводят мастер-классы для отдыхающих на водоемах Москвы до конца лета
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Мастер-классы для отдыхающих на водоемах Москвы проводят специалисты сразу нескольких поисково-спасательных станций, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
«
"Мастер-классы для отдыхающих проводят столичные спасатели на водоемах Москвы. Посетить занятия можно на Большом Садовом, Царицынском, Борисовских и Терлецких прудах, Белом и Школьном озерах, пляжах Левобережный и Серебряный Бор-3, в Строгинской пойме и в зоне отдыха "Заречье"", - сказано в сообщении.
Отмечается, что на мастер-классах спасатели рассказывают о способах оказания первой помощи пострадавшим, демонстрируют действия на манекене, обучают отдыхающих подаче средств спасения и отвечают на вопросы.
Уточняется, что занятия будут проходить до конца лета в выходные дни, а о времени и месте проведения спасатели объявляют заранее, с помощью громкоговорителей.
Как добавили в сообщении, у водоемов до конца августа также работают мобильные учебно-консультационные пункты, где спасатели рассказывают отдыхающим о правилах безопасности на воде и демонстрируют средства спасения.
В Сочи спасатели нашли тело мужчины, пропавшего во время купания