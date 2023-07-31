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Спасатели проводят мастер-классы для отдыхающих на водоемах Москвы - РИА Новости, 31.07.2023
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17:34 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/spasateli-1887430739.html
Спасатели проводят мастер-классы для отдыхающих на водоемах Москвы
Спасатели проводят мастер-классы для отдыхающих на водоемах Москвы - РИА Новости, 31.07.2023
Спасатели проводят мастер-классы для отдыхающих на водоемах Москвы
Мастер-классы для отдыхающих на водоемах Москвы проводят специалисты сразу нескольких поисково-спасательных станций, сообщили в телеграм-канале комплекса... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T17:34
2023-07-31T17:34
общество
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Мастер-классы для отдыхающих на водоемах Москвы проводят специалисты сразу нескольких поисково-спасательных станций, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Мастер-классы для отдыхающих проводят столичные спасатели на водоемах Москвы. Посетить занятия можно на Большом Садовом, Царицынском, Борисовских и Терлецких прудах, Белом и Школьном озерах, пляжах Левобережный и Серебряный Бор-3, в Строгинской пойме и в зоне отдыха "Заречье"", - сказано в сообщении. Отмечается, что на мастер-классах спасатели рассказывают о способах оказания первой помощи пострадавшим, демонстрируют действия на манекене, обучают отдыхающих подаче средств спасения и отвечают на вопросы. Уточняется, что занятия будут проходить до конца лета в выходные дни, а о времени и месте проведения спасатели объявляют заранее, с помощью громкоговорителей. Как добавили в сообщении, у водоемов до конца августа также работают мобильные учебно-консультационные пункты, где спасатели рассказывают отдыхающим о правилах безопасности на воде и демонстрируют средства спасения.
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общество, москва, городское хозяйство москвы
Общество, Москва, Городское хозяйство Москвы
Спасатели проводят мастер-классы для отдыхающих на водоемах Москвы

Спасатели проводят мастер-классы для отдыхающих на водоемах Москвы до конца лета

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСотрудники аварийно-спасательной службы во время тренировки с целью отработки приёмов и способов поисково-спасательных работ в условиях природной среды в Московской области
Сотрудники аварийно-спасательной службы во время тренировки с целью отработки приёмов и способов поисково-спасательных работ в условиях природной среды в Московской области - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Сотрудники аварийно-спасательной службы во время тренировки с целью отработки приёмов и способов поисково-спасательных работ в условиях природной среды в Московской области. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Мастер-классы для отдыхающих на водоемах Москвы проводят специалисты сразу нескольких поисково-спасательных станций, сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
«
"Мастер-классы для отдыхающих проводят столичные спасатели на водоемах Москвы. Посетить занятия можно на Большом Садовом, Царицынском, Борисовских и Терлецких прудах, Белом и Школьном озерах, пляжах Левобережный и Серебряный Бор-3, в Строгинской пойме и в зоне отдыха "Заречье"", - сказано в сообщении.
Отмечается, что на мастер-классах спасатели рассказывают о способах оказания первой помощи пострадавшим, демонстрируют действия на манекене, обучают отдыхающих подаче средств спасения и отвечают на вопросы.
Уточняется, что занятия будут проходить до конца лета в выходные дни, а о времени и месте проведения спасатели объявляют заранее, с помощью громкоговорителей.
Как добавили в сообщении, у водоемов до конца августа также работают мобильные учебно-консультационные пункты, где спасатели рассказывают отдыхающим о правилах безопасности на воде и демонстрируют средства спасения.
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