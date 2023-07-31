https://ria.ru/20230731/smi-1887323791.html

Лидер Буркина-Фасо объяснил отключение французских СМИ их пропагандой

Лидер Буркина-Фасо объяснил отключение французских СМИ их пропагандой - РИА Новости, 31.07.2023

Лидер Буркина-Фасо объяснил отключение французских СМИ их пропагандой

Отключение французских СМИ в Буркина-Фасо связано с их попытками манипулировать населением страны и "подрывной пропагандой", при этом на Западе действует... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T12:07

2023-07-31T12:07

2023-07-31T12:11

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 июл – РИА Новости. Отключение французских СМИ в Буркина-Фасо связано с их попытками манипулировать населением страны и "подрывной пропагандой", при этом на Западе действует политика двойных стандартов в отношении работы СМИ, заявил РИА Новости президент переходного периода Буркина-Фасо Ибрагим Траоре. "Мы находимся в состоянии войны, и мы не потерпим, когда средства массовой информации пытаются отравить наше население и манипулировать им, вести подрывную пропаганду", - отметил Траоре. Глава переходного периода Буркина-Фасо отметил, что закрытие ряда французских СМИ соответствовало национальным интересам страны. Кроме того, Траоре обвинил Запад в использовании политики двойных стандартов в отношении СМИ на фоне отключения от вещания радиостанции Sputnik и телеканала RT в ряде стран. "Везде двойные стандарты… Они тоже закрыли СМИ. Разве у нас нет такого же права? Все мы люди, у нас одинаковые права. Я не понимаю, почему у них есть право порицать это", - сказал он. Траоре уточнил, что в связи с ситуацией в стране, деятельность любых медиа, которые "стремятся противостоять народу, разжигать войну", будет остановлена. В декабре 2022 года власти Буркина-Фасо приостановили вещание французской радиостанции RFI. А в марте 2023 года также было приостановлено вещание телеканала France 24 на всей территории страны. Телеканал выразил сожаление в связи с данным решением и назвал необоснованными обвинения, послужившие причиной для этого шага. ЕС также раскритиковал власти страны в связи с приостановкой вещания французского телеканала. Позднее в июне высший совет по коммуникациям (CSC) Буркина-Фасо распорядился приостановить на три месяца в стране вещание французского телеканала LCI. Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными. В марте после начала специальной военной операции на Украине Еврокомиссия ввела запрет на передачу сигнала RT France и радио Sputnik France. Вскоре после этого французский медиарегулятор Arcom заявил о немедленной приостановке вещания этих СМИ во Франции. Глава Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес заявил, что запрет российских СМИ в ЕС, в том числе RT и Sputnik, "создал опасный прецедент, который несёт угрозу для свободы прессы". В начале декабря Государственный совет Франции распорядился, чтобы медиарегулятор Arcom также пересмотрел решение о продолжении трансляции французским спутниковым оператором Eutelsat российских телеканалов "Россия 1", НТВ и Первого канала на территории России и Украины по требованию ассоциации "Репортеры без границ" (RSF).

https://ria.ru/20230402/zhurnalisty-1862447554.html

https://ria.ru/20230322/dogovor-1859694528.html

https://ria.ru/20230729/afrika-1886995357.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, франция, буркина-фасо