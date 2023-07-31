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СК опубликовал видео из дома в челябинском поселке, где удерживали девушку
СК опубликовал видео из дома в челябинском поселке, где удерживали девушку - РИА Новости, 31.07.2023
СК опубликовал видео из дома в челябинском поселке, где удерживали девушку
СК опубликовал видео из жилого дома в поселке Смолино Челябинска, где проживал подозреваемый в похищении в 2009 году девушки, так, дом состоит из нескольких... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T15:05
2023-07-31T15:05
2023-07-31T15:39
происшествия
россия
челябинск
челябинская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ЧЕЛЯБИНСК, 31 июл – РИА Новости. СК опубликовал видео из жилого дома в поселке Смолино Челябинска, где проживал подозреваемый в похищении в 2009 году девушки, так, дом состоит из нескольких комнат с обычной мебелью, рядом стоит сарай. На видео, которое следственное управление СК РФ по региону разместило в своем Telegram-канале, следователь входит в дом, осматривает комнаты, кухню. Так, на входной двери одной одной из комнат висит новогодняя мишура. Рядом с домом открытый вход в сарай. Как сообщало СУСК, подозреваемый осенью 2009 года под предлогом распития спиртного привез в частный дом местную жительницу, которую удерживал в доме до настоящего времени (30 июля 2023 года). После обострения психического заболевания мужчина был доставлен в лечебное учреждение и женщина смогла покинуть домовладение. Следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека). В настоящее время мужчина находится под надзором сотрудников правоохранительных органов в лечебном учреждении, поясняет СУСК. Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах пояснял, что также было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство) – за хозпостройками были найдены останки человека.
https://ria.ru/20230731/kriminal-1887348574.html
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Дом, где подозреваемый 14 лет удерживал похищенную девушку
Дом, где подозреваемый 14 лет удерживал похищенную девушку
2023-07-31T15:05
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PT0M49S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, челябинск, челябинская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Челябинск, Челябинская область, Следственный комитет России (СК РФ)
СК опубликовал видео из дома в челябинском поселке, где удерживали девушку
СК опубликовал видео из дома в челябинском поселке, где удерживали с 2009 года девушку