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В ДНР возбудили уголовное дело против агента СБУ - РИА Новости, 31.07.2023
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09:05 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/shpionazh-1887289272.html
В ДНР возбудили уголовное дело против агента СБУ
В ДНР возбудили уголовное дело против агента СБУ - РИА Новости, 31.07.2023
В ДНР возбудили уголовное дело против агента СБУ
УФСБ России по Донецкой Народной Республике возбуждено уголовное дело и вынесено 4 официальных предостережения жителям Республики - участникам программы "Тебя... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T09:05
2023-07-31T09:05
украина
россия
донецкая народная республика
служба безопасности украины
безопасность
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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. УФСБ России по Донецкой Народной Республике возбуждено уголовное дело и вынесено 4 официальных предостережения жителям Республики - участникам программы "Тебя ждут дома". "Фигурант уголовного дела по статье 276 УК РФ ("Шпионаж") по заданию СБУ осуществлял сбор и передачу информации о военнослужащих и сотрудниках правоохранительных органов. Четырем жителям Республики, попавшим под влияние программы "ТЖД", вынесены официальные предостережения о недопустимости противоправных действий", - сообщили в ведомстве. Целью программы "Тебя ждут дома" является принуждение уязвимой категории граждан к конфиденциальному сотрудничеству со Службой безопасности Украины и последующее получение сведений военного характера для совершения диверсий на территории Российской Федерации. В рамках работы программы "ТЖД" сотрудники СБУ используют методы психологического давления, применяют физическую силу, шантаж и запугивание. Жукова Евгения в 2014 году вынуждена была поехать в город Покровск для переоформления пенсии на Украине. В одну из своих поездок была снята с рейсового автобуса и увезена в машине сотрудниками СБУ в подвал. "Угрожали тем, что могу остановить пенсию и моим родственникам не поздоровится, и подвели меня к такой ситуации, что я согласилась подписать заявление и принять позывной "Тереза", для дальнейшей работы", - рассказала Евгения. По приезду в Макеевку она обратилась в органы государственной безопасности, рассказав обо всем этом. Леонид Яковлев в 2016 году выехал за своей машиной, которую у него "отжали" военнослужащие батальона "Айдар". "Я поехал в 2016 году в Володарское РОВД за своей машиной. Сказали, что можешь пройти по программе "Вернись домой", ты никого не убивал, не стрелял, в начале говорили, что на полгода условку дадут, а потом отпустят". От Леонида взамен за освобождение просили передавать данные своих сотрудников, которые собирались выезжать на Украину. Евгений Молокоедов, житель города Макеевка, выехал к матери на территорию Украины. На ЖД станции города Волноваха подошли двое сотрудников и отвели его в отдел. "Потом приехали сотрудники СБУ… предлагали программу "Тебя ждут дома" в обмен на то, что я прочитаю пропагандистский текст на камеру, провокационный, так скажем. Я изначально не соглашался, но они меня принудили физически, ударив три раза стулом по спине. Сказали, что если я не воспользуюсь этой программой "Тебя ждут дома", то они эту публикацию выпустят в социальные сети, телевидение и тому подобное", - сказал Евгений. Евгения Жукова обратилась ко всем, кого пытались вербовать сотрудники СБУ: "Если с вами вдруг такое случилось, не держите в себе, не прячьтесь, не старайтесь скрыть, а обратитесь сразу в органы Государственной Безопасности, и расскажите все, что с вами произошло". УФСБ России по ДНР напоминает, что граждане, добровольно сообщившие о фактах вербовочных подходов, освобождаются от уголовной ответственности.
https://ria.ru/20230727/terakt-1886708952.html
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украина, россия, донецкая народная республика, служба безопасности украины, безопасность
Украина, Россия, Донецкая Народная Республика, Служба безопасности Украины, Безопасность
В ДНР возбудили уголовное дело против агента СБУ

В ДНР возбудили дело против агента СБУ, который передавал на Украину информацию о военных

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. УФСБ России по Донецкой Народной Республике возбуждено уголовное дело и вынесено 4 официальных предостережения жителям Республики - участникам программы "Тебя ждут дома".
"Фигурант уголовного дела по статье 276 УК РФ ("Шпионаж") по заданию СБУ осуществлял сбор и передачу информации о военнослужащих и сотрудниках правоохранительных органов. Четырем жителям Республики, попавшим под влияние программы "ТЖД", вынесены официальные предостережения о недопустимости противоправных действий", - сообщили в ведомстве.
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Целью программы "Тебя ждут дома" является принуждение уязвимой категории граждан к конфиденциальному сотрудничеству со Службой безопасности Украины и последующее получение сведений военного характера для совершения диверсий на территории Российской Федерации. В рамках работы программы "ТЖД" сотрудники СБУ используют методы психологического давления, применяют физическую силу, шантаж и запугивание.
Жукова Евгения в 2014 году вынуждена была поехать в город Покровск для переоформления пенсии на Украине. В одну из своих поездок была снята с рейсового автобуса и увезена в машине сотрудниками СБУ в подвал.
«
"Угрожали тем, что могу остановить пенсию и моим родственникам не поздоровится, и подвели меня к такой ситуации, что я согласилась подписать заявление и принять позывной "Тереза", для дальнейшей работы", - рассказала Евгения. По приезду в Макеевку она обратилась в органы государственной безопасности, рассказав обо всем этом.
Леонид Яковлев в 2016 году выехал за своей машиной, которую у него "отжали" военнослужащие батальона "Айдар".
«
"Я поехал в 2016 году в Володарское РОВД за своей машиной. Сказали, что можешь пройти по программе "Вернись домой", ты никого не убивал, не стрелял, в начале говорили, что на полгода условку дадут, а потом отпустят". От Леонида взамен за освобождение просили передавать данные своих сотрудников, которые собирались выезжать на Украину.
Евгений Молокоедов, житель города Макеевка, выехал к матери на территорию Украины. На ЖД станции города Волноваха подошли двое сотрудников и отвели его в отдел.
«
"Потом приехали сотрудники СБУ… предлагали программу "Тебя ждут дома" в обмен на то, что я прочитаю пропагандистский текст на камеру, провокационный, так скажем. Я изначально не соглашался, но они меня принудили физически, ударив три раза стулом по спине. Сказали, что если я не воспользуюсь этой программой "Тебя ждут дома", то они эту публикацию выпустят в социальные сети, телевидение и тому подобное", - сказал Евгений.
Евгения Жукова обратилась ко всем, кого пытались вербовать сотрудники СБУ: "Если с вами вдруг такое случилось, не держите в себе, не прячьтесь, не старайтесь скрыть, а обратитесь сразу в органы Государственной Безопасности, и расскажите все, что с вами произошло".
УФСБ России по ДНР напоминает, что граждане, добровольно сообщившие о фактах вербовочных подходов, освобождаются от уголовной ответственности.
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УкраинаРоссияДонецкая Народная РеспубликаСлужба безопасности УкраиныБезопасность
 
 
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