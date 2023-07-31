https://ria.ru/20230731/shoygu-1887346746.html
Шойгу рассказал о приемной кампании в военные вузы
Шойгу рассказал о приемной кампании в военные вузы - РИА Новости, 31.07.2023
Шойгу рассказал о приемной кампании в военные вузы
В 2023 году в военные вузы зачислены более 15 тысяч первокурсников, из них 1,5 тысячи - участники специальной военной операции, сообщил министр обороны России... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T13:23
2023-07-31T13:23
2023-07-31T13:23
безопасность
россия
сергей шойгу
ракетные войска стратегического назначения
воздушно-космические силы россии
военный призыв и студенческие отсрочки
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. В 2023 году в военные вузы зачислены более 15 тысяч первокурсников, из них 1,5 тысячи - участники специальной военной операции, сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ. "В этом году в военные вузы зачислено более 15 тысяч первокурсников, а с 1 сентября они, естественно, приступят к учебе, в том числе и в довузовских учебных заведениях. Из зачисленных в вузы- полторы тысячи - участники специальной военной операции, многие, а если говорить точнее, то большинство имеют боевые награды", - рассказал министр. Он добавил, что возобновлена подготовка офицерских кадров для Вооруженных сил на базе Донецкого высшего общевойскового командного училища. Значительно вырос интерес молодежи к учебным заведениям ВМФ, РВСН и летным вузам ВКС, в других вузах Минобороны такой же высокий конкурс, как и был ранее. По словам Шойгу, в довузовских военных учебных заведениях конкурс составил до 11 человек на место. В этом году, напомнил генерал армии, начинает работу Иркутское суворовское училище. "И здесь я хочу обратить внимание, кто занимаются образованием, подготовкой кадров, мы должны максимально использовать опыт тех, кто у нас проявил себя в специальной военной операции и, естественно, кому есть что передавать", - отметил Шойгу.
https://ria.ru/20230731/shoygu-1887344979.html
https://ria.ru/20230731/spetsoperatsiya-1887340784.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, сергей шойгу, ракетные войска стратегического назначения, воздушно-космические силы россии, военный призыв и студенческие отсрочки
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Ракетные войска стратегического назначения, Воздушно-космические силы России, Военный призыв и студенческие отсрочки
Шойгу рассказал о приемной кампании в военные вузы
Шойгу: в 2023 году в военные вузы зачислены более 1,5 тысячи участников СВО
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. В 2023 году в военные вузы зачислены более 15 тысяч первокурсников, из них 1,5 тысячи - участники специальной военной операции, сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.
"В этом году в военные вузы зачислено более 15 тысяч первокурсников, а с 1 сентября они, естественно, приступят к учебе, в том числе и в довузовских учебных заведениях. Из зачисленных в вузы- полторы тысячи - участники специальной военной операции, многие, а если говорить точнее, то большинство имеют боевые награды", - рассказал министр.
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Он добавил, что возобновлена подготовка офицерских кадров для Вооруженных сил на базе Донецкого высшего общевойскового командного училища. Значительно вырос интерес молодежи к учебным заведениям ВМФ, РВСН
и летным вузам ВКС, в других вузах Минобороны такой же высокий конкурс, как и был ранее.
По словам Шойгу, в довузовских военных учебных заведениях конкурс составил до 11 человек на место. В этом году, напомнил генерал армии, начинает работу Иркутское суворовское училище.
"И здесь я хочу обратить внимание, кто занимаются образованием, подготовкой кадров, мы должны максимально использовать опыт тех, кто у нас проявил себя в специальной военной операции и, естественно, кому есть что передавать", - отметил Шойгу.
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