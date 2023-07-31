https://ria.ru/20230731/shoygu-1887346746.html

Шойгу рассказал о приемной кампании в военные вузы

Шойгу рассказал о приемной кампании в военные вузы - РИА Новости, 31.07.2023

Шойгу рассказал о приемной кампании в военные вузы

В 2023 году в военные вузы зачислены более 15 тысяч первокурсников, из них 1,5 тысячи - участники специальной военной операции, сообщил министр обороны России... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T13:23

2023-07-31T13:23

2023-07-31T13:23

безопасность

россия

сергей шойгу

ракетные войска стратегического назначения

воздушно-космические силы россии

военный призыв и студенческие отсрочки

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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. В 2023 году в военные вузы зачислены более 15 тысяч первокурсников, из них 1,5 тысячи - участники специальной военной операции, сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ. "В этом году в военные вузы зачислено более 15 тысяч первокурсников, а с 1 сентября они, естественно, приступят к учебе, в том числе и в довузовских учебных заведениях. Из зачисленных в вузы- полторы тысячи - участники специальной военной операции, многие, а если говорить точнее, то большинство имеют боевые награды", - рассказал министр. Он добавил, что возобновлена подготовка офицерских кадров для Вооруженных сил на базе Донецкого высшего общевойскового командного училища. Значительно вырос интерес молодежи к учебным заведениям ВМФ, РВСН и летным вузам ВКС, в других вузах Минобороны такой же высокий конкурс, как и был ранее. По словам Шойгу, в довузовских военных учебных заведениях конкурс составил до 11 человек на место. В этом году, напомнил генерал армии, начинает работу Иркутское суворовское училище. "И здесь я хочу обратить внимание, кто занимаются образованием, подготовкой кадров, мы должны максимально использовать опыт тех, кто у нас проявил себя в специальной военной операции и, естественно, кому есть что передавать", - отметил Шойгу.

https://ria.ru/20230731/shoygu-1887344979.html

https://ria.ru/20230731/spetsoperatsiya-1887340784.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, сергей шойгу, ракетные войска стратегического назначения, воздушно-космические силы россии, военный призыв и студенческие отсрочки