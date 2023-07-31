https://ria.ru/20230731/shoygu-1887339395.html

На Ореховском направлении сорвали атаку ВСУ, заявил Шойгу

На Ореховском направлении сорвали атаку ВСУ, заявил Шойгу - РИА Новости, 31.07.2023

На Ореховском направлении сорвали атаку ВСУ, заявил Шойгу

На ореховском направлении сорвана масштабная попытка украинских войск прорвать российскую оборону, сообщил министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу на... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T13:05

2023-07-31T13:05

2023-07-31T13:09

безопасность

россия

сергей шойгу

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. На ореховском направлении сорвана масштабная попытка украинских войск прорвать российскую оборону, сообщил министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании. "На ореховском направлении сорвана масштабная попытка украинских войск прорвать нашу оборону", - сказал Шойгу. Министр отметил, что "стойкость и самоотверженность" проявили подразделения 810-й бригады морской пехоты и 71-го мотострелкового полка. "Я хотел бы еще раз поблагодарить всех наших ребят. Не только из этих бригад, но и из этих вот, в первую очередь, потому что такого натиска пока еще мы за все это время не видели, но вот в данном случае работали все", - добавил Шойгу."Только за два дня – 26 и 27 июля – в районе населенного пункта Работино уничтожено более 400 украинских военнослужащих, 31 танк, из них три немецких Leopard, два французских, а также 32 боевые бронированные машины. В общей сложности 63 единицы бронетехники", - сказал Шойгу.

https://ria.ru/20230731/osvobozhdenie-1887338444.html

https://ria.ru/20230730/ataki-1887167794.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, сергей шойгу