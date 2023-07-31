https://ria.ru/20230731/shoygu-1887339395.html
На Ореховском направлении сорвали атаку ВСУ, заявил Шойгу
На Ореховском направлении сорвали атаку ВСУ, заявил Шойгу - РИА Новости, 31.07.2023
На Ореховском направлении сорвали атаку ВСУ, заявил Шойгу
На ореховском направлении сорвана масштабная попытка украинских войск прорвать российскую оборону, сообщил министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу на... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T13:05
2023-07-31T13:05
2023-07-31T13:09
безопасность
россия
сергей шойгу
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. На ореховском направлении сорвана масштабная попытка украинских войск прорвать российскую оборону, сообщил министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании. "На ореховском направлении сорвана масштабная попытка украинских войск прорвать нашу оборону", - сказал Шойгу. Министр отметил, что "стойкость и самоотверженность" проявили подразделения 810-й бригады морской пехоты и 71-го мотострелкового полка. "Я хотел бы еще раз поблагодарить всех наших ребят. Не только из этих бригад, но и из этих вот, в первую очередь, потому что такого натиска пока еще мы за все это время не видели, но вот в данном случае работали все", - добавил Шойгу."Только за два дня – 26 и 27 июля – в районе населенного пункта Работино уничтожено более 400 украинских военнослужащих, 31 танк, из них три немецких Leopard, два французских, а также 32 боевые бронированные машины. В общей сложности 63 единицы бронетехники", - сказал Шойгу.
https://ria.ru/20230731/osvobozhdenie-1887338444.html
https://ria.ru/20230730/ataki-1887167794.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, сергей шойгу
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Специальная военная операция на Украине
На Ореховском направлении сорвали атаку ВСУ, заявил Шойгу
Шойгу: на Ореховском направлении сорвана попытка ВСУ прорвать российскую оборону
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. На ореховском направлении сорвана масштабная попытка украинских войск прорвать российскую оборону, сообщил министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании.
"На ореховском направлении сорвана масштабная попытка украинских войск прорвать нашу оборону", - сказал Шойгу.
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Министр отметил, что "стойкость и самоотверженность" проявили подразделения 810-й бригады морской пехоты и 71-го мотострелкового полка.
«
"Я хотел бы еще раз поблагодарить всех наших ребят. Не только из этих бригад, но и из этих вот, в первую очередь, потому что такого натиска пока еще мы за все это время не видели, но вот в данном случае работали все", - добавил Шойгу.
"Только за два дня – 26 и 27 июля – в районе населенного пункта Работино уничтожено более 400 украинских военнослужащих, 31 танк, из них три немецких Leopard, два французских, а также 32 боевые бронированные машины. В общей сложности 63 единицы бронетехники", - сказал Шойгу.
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