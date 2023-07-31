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В Калужской области планируют отремонтировать 80 школ до 2026 года - РИА Новости, 31.07.2023
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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
 
18:07 31.07.2023 (обновлено: 18:08 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/shkoly-1887442590.html
В Калужской области планируют отремонтировать 80 школ до 2026 года
В Калужской области планируют отремонтировать 80 школ до 2026 года - РИА Новости, 31.07.2023
В Калужской области планируют отремонтировать 80 школ до 2026 года
В Калужской области в рамках госпрограммы "Модернизация школьных систем образования" в период 2022-2026 годов планируется отремонтировать 80 школ, часть из них... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T18:07
2023-07-31T18:08
калужская область
владислав шапша
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КАЛУГА, 31 июл – РИА Новости. В Калужской области в рамках госпрограммы "Модернизация школьных систем образования" в период 2022-2026 годов планируется отремонтировать 80 школ, часть из них уже отремонтирована, сообщил министр образования и науки региона Александр Аникеев. По данным пресс-службы правительства Калужской области, в понедельник в ходе заседания регионального правительства под руководством губернатора Владислава Шапши министр образования и науки области Александр Аникеев доложил о реализации на территории региона государственной программы "Модернизация школьных систем образования". Аникеев рассказал, что программа реализуется с 2022 года, и главным мероприятием программы является проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных учреждений, создание комфортной и безопасной среды для детей. Министр напомнил, что отбор школ для участия в программе осуществляется на конкурсной основе. Приоритетность отдается школам, расположенным в сельской местности и в малых городах. По словам министра, в 2022 году в регионе капремонт проведен в десяти школах. В трёх школах с двухгодичным циклом капремонта работы продолжаются. Их строительная готовность составляет более 96%. В 2023 году в программе принимают участие 16 школ с однолетним циклом мероприятий капитального ремонта и три школы с двухлетним циклом работ. Всего в 2023 году на капитальный ремонт и оснащение современным оборудованием школ направлено более 513,7 миллиона рублей, уровень софинансирования из федерального бюджета составляет 68%, подчеркнул Аникеев. "Говоря о дальнейших планах по реализации программы модернизации школ, Александр Аникеев сообщил, что в заявку на участие в капремонтах в 2024, 2025 и 2026 годах включены ещё 47 школ. Всего за период реализации программы в течение пяти лет в регионе планируется отремонтировать 80 школ", - говорится в сообщении областного правительства. Губернатор Владислав Шапша в целом положительно оценил ход реализации в области мероприятий госпрограммы "Модернизация школьных систем образования", подчеркнув, что данная работа ведётся по всей стране по поручению президента России. Только в этом году благодаря ремонту 19 школ современные комфортные условия обучения получат 4600 школьников, отметил губернатор. "Все работы нужно завершить до 1 сентября, к началу нового учебного года", - акцентировал Владислав Шапша. Он также поручил руководителю профильного министерства продолжать активное участие в данной программе.
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владислав шапша
Калужская область, Владислав Шапша
В Калужской области планируют отремонтировать 80 школ до 2026 года

В Калужской области планируют отремонтировать 80 школ до 2026 года

© РИА Новости / Владимир Горовых | Перейти в медиабанкРемонт школы
Ремонт школы - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Владимир Горовых
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Ремонт школы. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛУГА, 31 июл – РИА Новости. В Калужской области в рамках госпрограммы "Модернизация школьных систем образования" в период 2022-2026 годов планируется отремонтировать 80 школ, часть из них уже отремонтирована, сообщил министр образования и науки региона Александр Аникеев.
По данным пресс-службы правительства Калужской области, в понедельник в ходе заседания регионального правительства под руководством губернатора Владислава Шапши министр образования и науки области Александр Аникеев доложил о реализации на территории региона государственной программы "Модернизация школьных систем образования".
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Аникеев рассказал, что программа реализуется с 2022 года, и главным мероприятием программы является проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных учреждений, создание комфортной и безопасной среды для детей. Министр напомнил, что отбор школ для участия в программе осуществляется на конкурсной основе. Приоритетность отдается школам, расположенным в сельской местности и в малых городах.
По словам министра, в 2022 году в регионе капремонт проведен в десяти школах. В трёх школах с двухгодичным циклом капремонта работы продолжаются. Их строительная готовность составляет более 96%. В 2023 году в программе принимают участие 16 школ с однолетним циклом мероприятий капитального ремонта и три школы с двухлетним циклом работ. Всего в 2023 году на капитальный ремонт и оснащение современным оборудованием школ направлено более 513,7 миллиона рублей, уровень софинансирования из федерального бюджета составляет 68%, подчеркнул Аникеев.
"Говоря о дальнейших планах по реализации программы модернизации школ, Александр Аникеев сообщил, что в заявку на участие в капремонтах в 2024, 2025 и 2026 годах включены ещё 47 школ. Всего за период реализации программы в течение пяти лет в регионе планируется отремонтировать 80 школ", - говорится в сообщении областного правительства.
Губернатор Владислав Шапша в целом положительно оценил ход реализации в области мероприятий госпрограммы "Модернизация школьных систем образования", подчеркнув, что данная работа ведётся по всей стране по поручению президента России. Только в этом году благодаря ремонту 19 школ современные комфортные условия обучения получат 4600 школьников, отметил губернатор.
"Все работы нужно завершить до 1 сентября, к началу нового учебного года", - акцентировал Владислав Шапша. Он также поручил руководителю профильного министерства продолжать активное участие в данной программе.
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