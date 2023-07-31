https://ria.ru/20230731/shkoly-1887442590.html

В Калужской области планируют отремонтировать 80 школ до 2026 года

В Калужской области планируют отремонтировать 80 школ до 2026 года - РИА Новости, 31.07.2023

В Калужской области планируют отремонтировать 80 школ до 2026 года

В Калужской области в рамках госпрограммы "Модернизация школьных систем образования" в период 2022-2026 годов планируется отремонтировать 80 школ, часть из них... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T18:07

2023-07-31T18:07

2023-07-31T18:08

калужская область

владислав шапша

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КАЛУГА, 31 июл – РИА Новости. В Калужской области в рамках госпрограммы "Модернизация школьных систем образования" в период 2022-2026 годов планируется отремонтировать 80 школ, часть из них уже отремонтирована, сообщил министр образования и науки региона Александр Аникеев. По данным пресс-службы правительства Калужской области, в понедельник в ходе заседания регионального правительства под руководством губернатора Владислава Шапши министр образования и науки области Александр Аникеев доложил о реализации на территории региона государственной программы "Модернизация школьных систем образования". Аникеев рассказал, что программа реализуется с 2022 года, и главным мероприятием программы является проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных учреждений, создание комфортной и безопасной среды для детей. Министр напомнил, что отбор школ для участия в программе осуществляется на конкурсной основе. Приоритетность отдается школам, расположенным в сельской местности и в малых городах. По словам министра, в 2022 году в регионе капремонт проведен в десяти школах. В трёх школах с двухгодичным циклом капремонта работы продолжаются. Их строительная готовность составляет более 96%. В 2023 году в программе принимают участие 16 школ с однолетним циклом мероприятий капитального ремонта и три школы с двухлетним циклом работ. Всего в 2023 году на капитальный ремонт и оснащение современным оборудованием школ направлено более 513,7 миллиона рублей, уровень софинансирования из федерального бюджета составляет 68%, подчеркнул Аникеев. "Говоря о дальнейших планах по реализации программы модернизации школ, Александр Аникеев сообщил, что в заявку на участие в капремонтах в 2024, 2025 и 2026 годах включены ещё 47 школ. Всего за период реализации программы в течение пяти лет в регионе планируется отремонтировать 80 школ", - говорится в сообщении областного правительства. Губернатор Владислав Шапша в целом положительно оценил ход реализации в области мероприятий госпрограммы "Модернизация школьных систем образования", подчеркнув, что данная работа ведётся по всей стране по поручению президента России. Только в этом году благодаря ремонту 19 школ современные комфортные условия обучения получат 4600 школьников, отметил губернатор. "Все работы нужно завершить до 1 сентября, к началу нового учебного года", - акцентировал Владислав Шапша. Он также поручил руководителю профильного министерства продолжать активное участие в данной программе.

https://ria.ru/20230731/turizm-1887408950.html

https://ria.ru/20230726/nalogi-1886499200.html

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владислав шапша