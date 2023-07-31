https://ria.ru/20230731/shkola-1887352924.html
Ямальцы обновят школу в Хлебодаровке Волновахского района ДНР
Ямальцы обновят школу в Хлебодаровке Волновахского района ДНР - РИА Новости, 31.07.2023
Ямальцы обновят школу в Хлебодаровке Волновахского района ДНР
Ямальские специалисты к началу учебного года отремонтируют школу в селе Хлебодаровка Волновахского района Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщила... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T14:10
2023-07-31T14:10
2023-07-31T14:10
ямало-ненецкий автономный округ
дмитрий артюхов
ямал
волновахский район
донецкая народная республика
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
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САЛЕХАРД, 31 июл — РИА Новости. Ямальские специалисты к началу учебного года отремонтируют школу в селе Хлебодаровка Волновахского района Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщила пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. "Школу в Хлебодаровке на 350 учащихся отремонтируют к началу учебного года. Она станет пятой в перечне образовательных учреждений, которые округ приводит в порядок в текущем году", — говорится в сообщении. К работам строители приступили на прошлой неделе. Сейчас бригада демонтирует поврежденные участки внутренней отделки здания, проводит частичную замену кровли и дверей, а также системы теплоснабжения. В планах — привести в порядок цоколь здания и входные группы, благоустроить территорию вокруг школы. Объект подготовят к отопительному сезону в соответствии с требованиями и нормами безопасности. В образовательном учреждении обновят кабинеты информатики, спортивный зал, медицинский кабинет, пищеблок и столовую, отмечает пресс-служба. Задача по восстановлению школ и детских садов на подшефной территории — под пристальным вниманием губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. В округе разработана специальная программа поддержки Волновахи до 2025 года. Координирует процесс Минстрой России. В прошлом году округ обновил 12 образовательных учреждений. На этом специалисты не останавливаются, к сентябрю этого года будут готовы две школы в Новотроицком, по одной — в Прохоровке, Вольном и Хлебодаровке, уточняют власти.
https://ria.ru/20230724/deti-1885999013.html
ямал
волновахский район
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий артюхов, ямал, волновахский район, донецкая народная республика, ямало-ненецкий автономный округ (янао)
Ямало-Ненецкий автономный округ, Дмитрий Артюхов, Ямал, Волновахский район, Донецкая Народная Республика, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
САЛЕХАРД, 31 июл — РИА Новости. Ямальские специалисты к началу учебного года отремонтируют школу в селе Хлебодаровка Волновахского района Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщила пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.
"Школу в Хлебодаровке на 350 учащихся отремонтируют к началу учебного года. Она станет пятой в перечне образовательных учреждений, которые округ приводит в порядок в текущем году", — говорится в сообщении.
К работам строители приступили на прошлой неделе. Сейчас бригада демонтирует поврежденные участки внутренней отделки здания, проводит частичную замену кровли и дверей, а также системы теплоснабжения. В планах — привести в порядок цоколь здания и входные группы, благоустроить территорию вокруг школы. Объект подготовят к отопительному сезону в соответствии с требованиями и нормами безопасности. В образовательном учреждении обновят кабинеты информатики, спортивный зал, медицинский кабинет, пищеблок и столовую, отмечает пресс-служба.
Задача по восстановлению школ и детских садов на подшефной территории — под пристальным вниманием губернатора Ямала Дмитрия Артюхова
. В округе разработана специальная программа поддержки Волновахи
до 2025 года. Координирует процесс Минстрой России
.
В прошлом году округ обновил 12 образовательных учреждений. На этом специалисты не останавливаются, к сентябрю этого года будут готовы две школы в Новотроицком, по одной — в Прохоровке
, Вольном и Хлебодаровке, уточняют власти.
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