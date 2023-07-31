https://ria.ru/20230731/shkola-1887352924.html

Ямальцы обновят школу в Хлебодаровке Волновахского района ДНР

Ямальцы обновят школу в Хлебодаровке Волновахского района ДНР - РИА Новости, 31.07.2023

Ямальцы обновят школу в Хлебодаровке Волновахского района ДНР

Ямальские специалисты к началу учебного года отремонтируют школу в селе Хлебодаровка Волновахского района Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщила... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T14:10

2023-07-31T14:10

2023-07-31T14:10

ямало-ненецкий автономный округ

дмитрий артюхов

ямал

волновахский район

донецкая народная республика

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

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САЛЕХАРД, 31 июл — РИА Новости. Ямальские специалисты к началу учебного года отремонтируют школу в селе Хлебодаровка Волновахского района Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщила пресс-служба губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. "Школу в Хлебодаровке на 350 учащихся отремонтируют к началу учебного года. Она станет пятой в перечне образовательных учреждений, которые округ приводит в порядок в текущем году", — говорится в сообщении. К работам строители приступили на прошлой неделе. Сейчас бригада демонтирует поврежденные участки внутренней отделки здания, проводит частичную замену кровли и дверей, а также системы теплоснабжения. В планах — привести в порядок цоколь здания и входные группы, благоустроить территорию вокруг школы. Объект подготовят к отопительному сезону в соответствии с требованиями и нормами безопасности. В образовательном учреждении обновят кабинеты информатики, спортивный зал, медицинский кабинет, пищеблок и столовую, отмечает пресс-служба. Задача по восстановлению школ и детских садов на подшефной территории — под пристальным вниманием губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. В округе разработана специальная программа поддержки Волновахи до 2025 года. Координирует процесс Минстрой России. В прошлом году округ обновил 12 образовательных учреждений. На этом специалисты не останавливаются, к сентябрю этого года будут готовы две школы в Новотроицком, по одной — в Прохоровке, Вольном и Хлебодаровке, уточняют власти.

https://ria.ru/20230724/deti-1885999013.html

ямал

волновахский район

донецкая народная республика

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

дмитрий артюхов, ямал, волновахский район, донецкая народная республика, ямало-ненецкий автономный округ (янао)