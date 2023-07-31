https://ria.ru/20230731/sanktsii-1887459328.html

Великобритания расширила санкции против России

Великобритания расширила санкции против России - РИА Новости, 31.07.2023

Великобритания расширила санкции против России

Великобритания ввела санкции против ряда российских судей и других судебных лиц, связанных с делом приговоренного к 25 годам колонии за госизмену и... РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-31T18:59

2023-07-31T18:59

2023-07-31T22:46

великобритания

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владимир кара-мурза

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вадим прохоров

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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Великобритания ввела санкции против ряда российских судей и других судебных лиц, связанных с делом приговоренного к 25 годам колонии за госизмену и распространении фейков про российскую армию Владимира Кара-Мурзы*, следует из заявления, опубликованного в понедельник на сайте британского правительства.Под санкции, как утверждается на сайте британского правительства, попали судьи Наталья Дударь, Екатерина Дорохина и Виталий Белицкий, прокуроры Борис Локтионов и Анна Потычко, а также свидетель-эксперт Данила Михеев.В понедельник Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор, он вступил в законную силу. Кроме срока в колонии строгого режима политику назначили штраф в 400 тысяч рублей, ограничение свободы на полтора года и запрет заниматься журналистикой семь лет, оба последних наказания актуальны после освобождения.В ходе оглашения приговора отмечалось, что у Кара-Мурзы* второе гражданство: помимо России, он является поданным Великобритании и имеет вид на жительство в США. До ареста он был зарегистрирован в Москве, проживая при этом в американском штате Вирджиния.По данным следствия, политик в палате представителей американского штата Аризона "по мотивам политической ненависти" огласил "заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для бомбардировок жилых районов, родильных домов, больниц и школ" на Украине.Позднее в его отношении возбудили второе уголовное дело - о работе в "иностранной или международной НПО, в отношении которой принято решение о признании нежелательной".Третьим и самым тяжким стало обвинение по статье 275 УК РФ "Госизмена", санкция которой предусматривает до 20 лет колонии. Ему вменяли три эпизода: выступления в ассамблее НАТО, в Хельсинкском комитете в Осло и в США.Все три дела объединены в одно производство, расследование вел Следственный комитет РФ. Как заявил РИА Новости адвокат Кара-Мурзы* Вадим Прохоров, это первый случай, когда СК РФ расследует дело о госизмене - все остальные ведет ФСБ.Владимир Кара-Мурза-младший* – участник оппозиционного движения России, регулярный гость различных "демократических форумов" в Европе и США, сын известного журналиста и оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (1959-2019).* Физическое лицо, выполняющее деятельность иностранного агента

https://ria.ru/20230530/litva-1875075885.html

https://ria.ru/20230729/siyyarto-1887106295.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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