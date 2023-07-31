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Великобритания расширила санкции против России - РИА Новости, 31.07.2023
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18:59 31.07.2023 (обновлено: 22:46 31.07.2023)
https://ria.ru/20230731/sanktsii-1887459328.html
Великобритания расширила санкции против России
Великобритания расширила санкции против России - РИА Новости, 31.07.2023
Великобритания расширила санкции против России
Великобритания ввела санкции против ряда российских судей и других судебных лиц, связанных с делом приговоренного к 25 годам колонии за госизмену и... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T18:59
2023-07-31T22:46
великобритания
россия
в мире
санкции
санкции в отношении россии
владимир кара-мурза
сша
вадим прохоров
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Великобритания ввела санкции против ряда российских судей и других судебных лиц, связанных с делом приговоренного к 25 годам колонии за госизмену и распространении фейков про российскую армию Владимира Кара-Мурзы*, следует из заявления, опубликованного в понедельник на сайте британского правительства.Под санкции, как утверждается на сайте британского правительства, попали судьи Наталья Дударь, Екатерина Дорохина и Виталий Белицкий, прокуроры Борис Локтионов и Анна Потычко, а также свидетель-эксперт Данила Михеев.В понедельник Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор, он вступил в законную силу. Кроме срока в колонии строгого режима политику назначили штраф в 400 тысяч рублей, ограничение свободы на полтора года и запрет заниматься журналистикой семь лет, оба последних наказания актуальны после освобождения.В ходе оглашения приговора отмечалось, что у Кара-Мурзы* второе гражданство: помимо России, он является поданным Великобритании и имеет вид на жительство в США. До ареста он был зарегистрирован в Москве, проживая при этом в американском штате Вирджиния.По данным следствия, политик в палате представителей американского штата Аризона "по мотивам политической ненависти" огласил "заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для бомбардировок жилых районов, родильных домов, больниц и школ" на Украине.Позднее в его отношении возбудили второе уголовное дело - о работе в "иностранной или международной НПО, в отношении которой принято решение о признании нежелательной".Третьим и самым тяжким стало обвинение по статье 275 УК РФ "Госизмена", санкция которой предусматривает до 20 лет колонии. Ему вменяли три эпизода: выступления в ассамблее НАТО, в Хельсинкском комитете в Осло и в США.Все три дела объединены в одно производство, расследование вел Следственный комитет РФ. Как заявил РИА Новости адвокат Кара-Мурзы* Вадим Прохоров, это первый случай, когда СК РФ расследует дело о госизмене - все остальные ведет ФСБ.Владимир Кара-Мурза-младший* – участник оппозиционного движения России, регулярный гость различных "демократических форумов" в Европе и США, сын известного журналиста и оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (1959-2019).* Физическое лицо, выполняющее деятельность иностранного агента
https://ria.ru/20230530/litva-1875075885.html
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великобритания, россия, в мире, санкции, санкции в отношении россии, владимир кара-мурза, сша, вадим прохоров, владимир кара-мурза-младший, нато, следственный комитет россии (ск рф), фсб
Великобритания, Россия, В мире, Санкции, Санкции в отношении России, Владимир Кара-Мурза, США, Вадим Прохоров, Владимир Кара-Мурза-младший, НАТО, Следственный комитет России (СК РФ), ФСБ
Великобритания расширила санкции против России

Великобритания включила в список санкций шесть человек, связанных с делом Кара-Мурзы

© AP Photo / Kirsty WigglesworthФлаг Великобритании в Лондоне
Флаг Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Флаг Великобритании в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Великобритания ввела санкции против ряда российских судей и других судебных лиц, связанных с делом приговоренного к 25 годам колонии за госизмену и распространении фейков про российскую армию Владимира Кара-Мурзы*, следует из заявления, опубликованного в понедельник на сайте британского правительства.
Под санкции, как утверждается на сайте британского правительства, попали судьи Наталья Дударь, Екатерина Дорохина и Виталий Белицкий, прокуроры Борис Локтионов и Анна Потычко, а также свидетель-эксперт Данила Михеев.
В понедельник Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор, он вступил в законную силу. Кроме срока в колонии строгого режима политику назначили штраф в 400 тысяч рублей, ограничение свободы на полтора года и запрет заниматься журналистикой семь лет, оба последних наказания актуальны после освобождения.
В ходе оглашения приговора отмечалось, что у Кара-Мурзы* второе гражданство: помимо России, он является поданным Великобритании и имеет вид на жительство в США. До ареста он был зарегистрирован в Москве, проживая при этом в американском штате Вирджиния.
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По данным следствия, политик в палате представителей американского штата Аризона "по мотивам политической ненависти" огласил "заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для бомбардировок жилых районов, родильных домов, больниц и школ" на Украине.
Позднее в его отношении возбудили второе уголовное дело - о работе в "иностранной или международной НПО, в отношении которой принято решение о признании нежелательной".
Третьим и самым тяжким стало обвинение по статье 275 УК РФ "Госизмена", санкция которой предусматривает до 20 лет колонии. Ему вменяли три эпизода: выступления в ассамблее НАТО, в Хельсинкском комитете в Осло и в США.
Все три дела объединены в одно производство, расследование вел Следственный комитет РФ. Как заявил РИА Новости адвокат Кара-Мурзы* Вадим Прохоров, это первый случай, когда СК РФ расследует дело о госизмене - все остальные ведет ФСБ.
Владимир Кара-Мурза-младший* – участник оппозиционного движения России, регулярный гость различных "демократических форумов" в Европе и США, сын известного журналиста и оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (1959-2019).
* Физическое лицо, выполняющее деятельность иностранного агента
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ВеликобританияРоссияВ миреСанкцииСанкции в отношении РоссииВладимир Кара-МурзаСШАВадим ПрохоровВладимир Кара-Мурза-младшийНАТОСледственный комитет России (СК РФ)ФСБ
 
 
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