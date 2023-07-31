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Президент Киргизии полетел на рейсовом самолете в эконом-классе - РИА Новости, 31.07.2023
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16:58 31.07.2023
https://ria.ru/20230731/samolet-1887406832.html
Президент Киргизии полетел на рейсовом самолете в эконом-классе
Президент Киргизии полетел на рейсовом самолете в эконом-классе - РИА Новости, 31.07.2023
Президент Киргизии полетел на рейсовом самолете в эконом-классе
Президент Киргизии Садыр Жапаров летал на юг республики на обычном рейсовом самолете в салоне эконом-класса, сюжет об этом был показан в понедельник в эфире... РИА Новости, 31.07.2023
2023-07-31T16:58
2023-07-31T16:58
в мире
киргизия
садыр жапаров
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БИШКЕК, 31 июл - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров летал на юг республики на обычном рейсовом самолете в салоне эконом-класса, сюжет об этом был показан в понедельник в эфире киргизского гостелеканала "Ала-Тоо 24". "Садыр Жапаров в обычном самолете вместе с народом, без люкса и комфорта полетел в Джалал-Абад. Наверное, никто не ожидал, что окажется на одном борту с главой государства", - рассказал журналист телеканала. В кадре видно, что президент сидит в салоне эконом-класса рядом с главой госкомитета нацбезопасности Камчыбеком Ташиевым и несколькими сопровождающими, вероятно, являющимися сотрудниками охраны лидера страны. Ранее для Жапарова во время нескольких его заграничных поездок арендовали частные самолеты, что вызвало критику в киргизском сегменте социальных сетей.
https://ria.ru/20230724/kirgiziya-1885909359.html
https://ria.ru/20230724/konflikt-1886049531.html
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в мире, киргизия, садыр жапаров
В мире, Киргизия, Садыр Жапаров
Президент Киргизии полетел на рейсовом самолете в эконом-классе

Президент Киргизии Жапаров полетел на юг страны на рейсовом самолете в эконом-классе

© РИА Новости / Игорь Егоров | Перейти в медиабанкПрезидент Садыр Жапаров
Президент Садыр Жапаров - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
© РИА Новости / Игорь Егоров
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Президент Садыр Жапаров . Архивное фото
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БИШКЕК, 31 июл - РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров летал на юг республики на обычном рейсовом самолете в салоне эконом-класса, сюжет об этом был показан в понедельник в эфире киргизского гостелеканала "Ала-Тоо 24".
«
"Садыр Жапаров в обычном самолете вместе с народом, без люкса и комфорта полетел в Джалал-Абад. Наверное, никто не ожидал, что окажется на одном борту с главой государства", - рассказал журналист телеканала.
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24 июля, 10:59
В кадре видно, что президент сидит в салоне эконом-класса рядом с главой госкомитета нацбезопасности Камчыбеком Ташиевым и несколькими сопровождающими, вероятно, являющимися сотрудниками охраны лидера страны.
Ранее для Жапарова во время нескольких его заграничных поездок арендовали частные самолеты, что вызвало критику в киргизском сегменте социальных сетей.
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В миреКиргизияСадыр Жапаров
 
 
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